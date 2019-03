En claves: la semana de representación del Congreso en medio de la polémica

"Miren el día de hoy: paralizado el Congreso, sin sesiones de pleno. No podemos darnos el lujo de parar una semana al mes". De esta forma, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry se refirió este lunes a la semana de representación, que culminará este viernes 29.

Efectivamente, los congresistas se encuentran en "semana de representación", que ocurre a fines de cada mes y que, en los últimos días, ha generado hasta que un grupo de parlamentarios sean investigados por la Fiscalía de la Nación .

A pesar de los cuestionamientos, los congresistas están actualmente cumpliendo con un trabajo de representación en sus regiones. ¿Por qué?

¿Qué es la "semana de representación"?

​La semana de representación consiste en cinco días hábiles por mes que son agendados al inicio de cada legislatura anual en julio. Durante estos días, la actividad en la sede del Congreso se suspende: no hay sesiones en comisiones, ni tampoco pleno.

En este periodo de tiempo, cada legislador debería viajar a su región de origen para relacionarse con los ciudadanos que representa.

¿Desde cuándo existe la "semana de representación"?

Según el libro "La Función de la Representación: nuevas perspectivas y estrategias" de Jose Carlos Chirinos, Pablo Palomino, Franz Portugal y Yimi Reynaga, en octubre el 2009, el Congreso decidió modificar su reglamento e incorporar la semana de representación, ya que otros parlamentos del mundo lo estaban haciendo, como parte de las actividades de representación.

El dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento de ese entonces, en la parte concerniente a su análisis, señaló que "el deber funcional de los congresistas de estar en contacto permanente con la población, solo puede materializarse si se generan espacios de tiempo y comunicación para que pueda estar, atender y desarrollar actividades en la circunscripción electoral a la que representa".

¿Qué dice el reglamento?

La semana de representación se sustenta en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, tras la modificación de octubre del 2009. Este texto señala que, entre los deberes de un congresista, está el de "mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades, y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes".

Aquí se establece que, para que se pueda cumplir con esta obligación, "los titulares de las entidades de administración pública, dentro del marco de la ley, brindan las facilidades del caso, bajo responsabilidad". Es entonces que surge el pago de un bono de S/2800 por estos gastos de representación, que no son incluidos en su haberes, sino que son entregados por un cheque.

¿Qué denuncias se han revelado por estos bonos?

El programa Cuarto Poder reveló que un grupo de congresistas cobraron los cheques de S/2.800 –destinados para gastos en las semanas de representación– a pesar de que estuvieron fuera del país en esas fechas.

Por ello, el Ministerio Público, a través de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar por los presuntos delitos de peculado y falsedad ideológica. Asimismo, la contraloría anunció que la oficina de control interno del Parlamento está haciendo las indagaciones correspondientes.

¿Cuál es la posición del presidente del Congreso?

Tras conocerse lo que ocurre con los bonos por la semana de representación, el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, ha expresado su posición de eliminar dicha figura.

Este lunes reiteró que presentará un proyecto de ley para modificar el reglamento, pero había que "socializarlo" antes.

"Porque de nada sirve presentar un proyecto sino va a tener respaldo de las demás fuerzas políticas y no se va a aprobar para modificar el reglamento", sostuvo.

¿Cuándo se vería este proyecto?

El proyecto en mención, dijo Salaverry, ha sido revisado en Junta de Portavoces. Sin embargo, en aquella reunión, no hubo una decisión de acuerdo final al respecto.

Los portavoces y la Mesa Directiva acordaron postergar la discusión para el viernes pasado, pero la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se prolongó y ya no se pudo llevar a cabo la reunión.

"No ha habido una decisión de un acuerdo final. Se acordó postergar esta discusión para el día viernes pero no tenemos previsto que se iba a alargar la interpelación del ministro Zeballos, ya no se ha podido llevar a cabo la junta de portavoces", manifestó Salaverry.

Salaverry precisó que tiene que ocurrir una reunión "con calma y con tiempo" para poder analizar qué solución se le da "a este problema".

¿Se debe eliminar la semana de representación?

Consultados por este Diario, especialistas tuvieron distintas opiniones sobre la semana de representación y la posición de Salaverry de eliminarla por completo.

Percy Medina, representante de IDEA Internacional, manifestó que la semana de representación "tiene sentido y es necesaria", pero requiere de una mejor planificación estratégica para que no ocurra lo que actualmente investiga la Fiscalía de la Nación.

"Quienes deberían en realidad coordinar más efectivamente son las bancadas. Los parlamentarios no pueden organizar esto simplemente de su despacho sin una coordinación con su propia bancada. Y que de esta manera se establezca cierto control de calidad", propuso Medina.

Respecto a los S/2800 que reciben los parlamentarios por la "semana de representación", Medina consideró que se trataba de un bono "extraño", por el que, inclusó, la contraloría debería intervenir.

¿Debe dejar de ser en días consecutivos?

En tanto, Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, resaltó que la semana de representación se instauró hace diez años, en el 2009, por una crisis de representación en el Parlamento. Propuso que esta no sea en días consecutivos, como es actualmente, sino que podría ser un viernes y sábado. Asimismo, consideró que el bono de S/2800 es un "aumento de remuneración encubierto".

"Creo que es importante que se haga una reingeniería de la gestión por procesos del Congreso. Es una oportunidad: mejorar la deficiencia del gasto y reforma del reglamento", agregó.