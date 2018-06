Clayton Galván evalúa retirar su proyecto sobre la prensa

El congresista no agrupado Clayton Galván dijo a El Comercio que evalúa retirar el proyecto de ley que presentó el pasado viernes, que plantea la colegiatura como requisito obligatorio para ejercer el periodismo.

El ex legislador de Fuerza Popular mencionó esa posibilidad después de que los también no agrupados Estelita Bustos, Roberto Vieira y Lucio Ávila –quienes habían suscrito la iniciativa– enviaron una carta en la que solicitan que sus firmas sean retiradas de la propuesta.

Bustos y Vieira lo hicieron el viernes; y Ávila, ayer. Este último expresó que fue sorprendido y firmó de buena fe. “Cuando he revisado el contenido del proyecto, me he dado cuenta de que no es lo correcto, no estoy de acuerdo. Por eso he enviado una carta hoy [ayer] pidiendo que saquen mi firma”, indicó a este Diario.

Galván mencionó que aún considera que su proyecto fortalecerá el ejercicio del periodismo, pues impedirá que personas que no han estudiado comunicación o periodismo ejerzan la carrera.

No obstante, precisó que si no tiene el respaldo de sus colegas, se verá obligado a retirar su proyecto, que también ha sido cuestionado por el Consejo de la Prensa Peruana.

“Este lunes voy a tomar una decisión, me reuniré con los colegas que firmaron el proyecto para hacer una evaluación. Si la mayoría retira su firma, no valdría la pena seguir adelante con la propuesta”, comentó el parlamentario del bloque de Kenji Fujimori.

Los otros legisladores que suscribieron el documento son los no agrupados Sonia Echevarría, Luis Yika y Lizbeth Robles.

En desacuerdo

Fuerza Popular

El secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, informó que la bancada naranja se opondrá al proyecto de Clayton Galván.

Oficialista

Carlos Bruce, representante de la bancada de Peruanos por el Kambio, consideró que la propuesta es descabellada.