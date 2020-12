El exministro del Interior Cluber Aliaga afirmó este martes que en ningún momento le expresó a la jefe del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, que no iba a revisar el tema del pase a retiro de 18 general de la Policía Nacional.

Dijo que lo único que le manifestaron antes de que jurara en el cargo de ministro fue que el Gobierno iba a trabajar “por el bien del país, para mejorar la seguridad ciudadana, mejorar la policía, el servicio policial”. “En eso estuvimos de acuerdo y hablamos de actuar en el marco de la ley [...] En ningún momento me hipotequé diciendo que no iba a revisar el tema”, exclamó.

“La posición de la primera ministra ha sido no revisar el caso, ella quiere voltear la página y esa es una posición que en ningún momento acepté y lo conversamos con asesores, con el propio presidente buscando una salida. [...] Yo ya sabía que estaba preparado para renunciar. No iba a claudicar a mis principios y valores”, manifestó.

Reiteró que no lo dejaron actuar al frente del sector. “He asesorado a varios ministros del Interior, varios comandantes generales y no tengo que preguntar nada, sé lo que hay que hacer”, añadió.

Aliaga afirmó que Bermúdez miente cuando afirma que ya se le había pedido su renuncia la mañana del lunes 7 de diciembre.

“[Para ayer lunes su renuncia ya estaba conversada, eso ha dicho la primera ministra] No, la primera ministra está mintiendo de una manera descarada y me da pena que una primera ministra mienta. No puede ser. He estado hablando con ella ayer y también con asesores del presidente [...] y dicen que vamos a tratar el tema a las 7 p.m.”, dijo en una entrevista a RPP.

Aliaga confirmó las reuniones con la primera ministra Violeta Bermúdez, tanto la del sábado como la del lunes en la mañana, en las cuales se discutió sobre el pase al retiro de 18 generales de la PNP.

“En la reunión (del sábado) en ningún momento me allané a la pretensión de no revisar, estudiar, evaluar y a seguir a rajatabla. Esa posición nunca la acepté. En todo momento dije que voy a hacer estudios [¿Por qué no renunció ahí?] Porque se concilió que ayer, a las 7 p.m., íbamos a discutir el tema”, aseguró.

Cluber Aliaga negó haber intentado grabar su conversación con Violeta Bermúdez. (Canal N)

Violeta Bermúdez, esta mañana, detalló que antes de la 1 p.m. ella ya le había solicitado la renuncia a Cluber Aliaga, en una conversación que sostuvieron antes de que se hiciera público un oficio que remitió el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. Esa misma noche, el Ejecutivo tomó juramento a José Elice como nuevo titular del Interior.

“Hemos estado en su oficina, tratando de entregarle los informes que menciona. Ella no quería recibirme. Entonces se me planteó la renuncia. Ahí mismo hice mi renuncia [Entonces ella la solicita, usted no renuncia] No, yo planteo mi renuncia, yo no estoy de acuerdo”, indicó Aliaga en RPP.

Minutos después, en declaraciones a Canal N, Cluber Aliaga dio más detalles de la conversación y señaló que fue Bermúdez quien le dijo que renuncie al cargo. “Yo ya estaba preparado para renunciar [...] En esa discusión que tuvimos, ella me dice ‘entonces presente su renuncia’. ‘Inmediatamente’, dije yo. Eso fue ayer a las 7 p.m. y ahí mismo le entregué mi renuncia”, precisó.

Violeta Bermúdez aseguró que ella le pidió la renuncia a Cluber Aliaga antes de la 1 p.m. del lunes.