Comisión Lava Jato: el balance del primer año

La Comisión Lava Jato cumple hoy un año en funciones y el escenario que atraviesa no es óptimo: tres bancadas insisten en que Rosa Bartra deje la presidencia de dicho grupo, pues cuestionan su imparcialidad respecto a Fuerza Popular. Bartra defiende su trabajo con cifras.

Suman 37 las personas que hasta la fecha tienen la calidad de investigados en la Comisión Lava Jato. La cifra, hasta ahora no conocida, fue dada a este Diario por la misma Bartra, quien además anunció que tienen planeado sesionar en los próximos días para incluir más investigados.

Fuentes allegadas a la Comisión Lava Jato precisaron que se trata de 25 personas (11 naturales y 14 jurídicas). Las mismas fuentes indicaron que dicha lista plantea incluir en las pesquisas a 71 grupos empresariales brasileños. “Son las diferentes personas jurídicas de las empresas brasileñas que están dentro del marco de la moción”, refirieron dichas fuentes.

Sumado a esto, la comisión ya tramitó el pedido de levantamiento del secreto bancario de 23 investigados. Si bien Bartra se excusó de precisar los nombres, otras fuentes allegadas a la comisión indicaron que en esa relación se encuentran comprendidos la ex primera dama Nadine Heredia (hoy en prisión preventiva), Rocío Calderón (amiga de Heredia y ex funcionaria de Palacio de Gobierno), Susana Villarán (ex alcaldesa de Lima), Giselle Zegarra (ex funcionaria de la Municipalidad de Lima) y José Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero, hoy en prisión preventiva), entre otros.

Todo esto es el resultado de 71 sesiones en las que 95 personas fueron interrogadas. La comisión inició sus funciones –bajo la presidencia del fujimorista Víctor Albrecht– centrada en el pago de sobornos por la Carretera Interoceánica. Con el ingreso de Rosa Bartra, el grupo amplió su alcance e intentó profundizar en la concesión del Gasoducto Sur Peruano, el financiamiento de la campaña por el No a la revocación de Villarán, y los vínculos de la empresa Westfield Capital, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, con Odebrecht.

—Pedidos de remoción—

Pero las cifras parecen ser opacadas por la polémica participación que tuvo Bartra en la diligencia fiscal de allanamiento a dos locales del partido Fuerza Popular. Hubo dos intentos por investigar el tema, pero ninguno tuvo éxito.

Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso y el Frente Amplio insisten en que Bartra debe dejar la presidencia. “Nosotros hemos presentado un oficio a la presidencia del Congreso y este tiene que resolverse, allí pedimos también una reestructuración de la comisión”, explicó Humberto Morales, representante del Frente Amplio, quien acaba de incorporarse al grupo.

El vocero de APP, César Villanueva, dijo que su bancada evalúa suspender su participación en la comisión hasta que no se realice una reestructuración.

Además de su propia bancada, el Apra y Acción Popular respaldan la labor de Bartra. “Creo que hasta ahora está cumpliendo y mucho mejor que Albrecht. La información sobre PPK ha sido explosiva, y sobre todo ha servido para pisarles los talones al Poder Judicial y al Ministerio Público”, afirmó Víctor Andrés García Belaunde.

El acciopopulista también reflexionó sobre algunos puntos flacos: “El único interrogatorio que pudo haber salido mejor es el de Alan García”.



El legislador reconoció que tiene una duda sobre Bartra: “La pregunta que me haría es qué pasa si se descubren pagos a Keiko Fujimori, ¿cómo actuaría?”.

—Lo que se viene—

La Comisión Lava Jato aún coordina la hora y fecha en la que irán a Palacio de Gobierno para interrogar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Aún no hay fecha para la anunciada citación a la primera dama Nancy Lange.



En el caso de Gerardo Sepúlveda, el ex socio de PPK que reside en Chile, fue citado para el 10 de enero, pero este aún no responde al llamado.



Además, Peruanos por el Kambio debe definir hoy el reemplazo de Gino Costa tras su renuncia a la bancada oficialista. Se vocea a Gilbert Violeta y Patricia Donayre para reemplazarlo en el grupo investigador.

