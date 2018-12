El presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó hoy estar en desacuerdo con que la constructora brasileña Odebrecht pueda seguir contratando con el Estado.

"Pienso que Odebrecht no debería seguir brindando sus servicios de ingeniería, de construcción, de proyectos en el Perú porque ella misma se ha descalificado, Odebrecht se ha descalificado para trabajar con los peruanos", aseveró el jefe de Estado en RPP.

Al respecto, los voceros de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Frente Amplio, además de los legisladores de Peruanos por el Kambio y Alianza por el Progreso cuestionaron la declaración del mandatario en vista que en unas semanas se estaría culminando los procesos de acuerdo de autoridades peruanas y representantes de la empresa Odebrecht.

En dicho convenio de colaboración, la empresa se compromete a entregar –sin ningún tipo de condicionamiento– información y documentación relevante sobre el pago de coimas de esa firma a funcionarios peruanos de todos los niveles. Además, colaboración irrestricta de sus ejecutivos y la entrega de todos los documentos de los servidores My Web Day y Drousys.

En diálogo con El Comercio, el vocero alterno de Fuerza Popular, Juan Carlos Del Águila, aseveró que las declaraciones de Vizcarra demuestran una interferencia en decisiones que le corresponden al Ministerio Público y Poder Judicial.



“Tal parece que el presidente no sabe diferenciar lo que significa la autonomía de poderes y me parece que está sumamente equivocado”, criticó.

En ese sentido, señaló que sería lamentable que las “interferencias del presidente” no permitan llegar a acuerdo que deben resguardan los intereses del Perú.

“Sería lamentable que las interferencias del presidente de la República no permitan en todo caso llegar a acuerdos que en principio deben de resguardar los intereses del Estado peruano mucho más que cualquier otra empresa que pudiera haber incurrido [...] en actos de corrupción en el Perú. Yo pediría que el presidente de la República se mantenga al margen de este tipo de situaciones y que más bien se dedique a trabajar. El país necesita obras y acciones efectivas en este año 2019”, manifestó.

En tanto, el vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, dijo que “indudablemente” las palabras del mandatario no son convenientes en este momento, porque estamos en un contexto donde el Estado se ha comprometido a un acuerdo con la empresa y “no es bueno decirles qué es lo que va a pasar al final de la jornada”.

“Eso de una manera va a distorsionar o va a sesgar lo que ellos puedan decir”, indicó.

En esa misma línea se mostró el vocero alterno del Frente Amplio, Hernando Cevallos, quien remarcó que en este momento la declaración del presidente le quita peso al acuerdo que está por concretarse.

“Creo que en este momento, que estamos esperando la información decisiva para los próximos 15 días, le quita fuerza por supuesto al acuerdo”, aseveró.

Del mismo modo, el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) comentó la afirmación del jefe de Estado de que Odebrecht ya no contraté con el Estado peruano es una deseo que comparte, pero aseveró que como “persona de Estado” se debe de plantear la pregunta de qué es lo mejor para país.

“¿Qué es lo que más le conviene al Perú? ¿Cuál es el costo para el Perú y la lucha contra la corrupción de que Odebrecht siga trabajando y dé información respecto de los corruptos? O de lo contrario que no trabaje y no brinde ningún tipo de información. Eso es lo que uno debe de sopesar. Es muy fácil […] decir que no merecen trabajar y a continuación no dan ningún tipo de información. […] Entonces, yo creo que hay que trabajar con un criterio más responsable para el país”, agregó.

Por su lado, la legisladora Gloria Montenegro (Alianza por el Progreso) advirtió que lo dicho por el jefe de Estado pone en riesgo el acuerdo que las autoridades peruanas y Odebrecht están próximas a firmar.

“La prioridad de todos los peruanos es conocer no solamente las obras, los casos de corrupción y quienes estuvieron involucrados, sino [también] generar un sistema para recuperar todo lo que nos robaron. Entonces, no debe haber ninguna medida que ponga en peligro este convenio que se tiene que cuidar y se tiene que respaldar hasta que terminemos con este caso”, comentó.

-Otras posturas-

El vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, aseveró que lo dicho por Vizcarra no influye en lo que pueda suceder en la firma del acuerdo.

“Las opiniones que haya sobre que [si] Odebrecht debe de seguir o no, no influyen en la firma del acuerdo, porque son otros los actores. El presidente de la República no firma el acuerdo", dijo.

En tanto, el vocero alterno de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, comentó que primero las empresas que estuvieron involucradas en actos de corrupción como Odebrecht deben de pagar los montos reparación que le deben al país.

“Pero si es que hay un nivel de contradicción primero debe de asegurarse el pago y luego la cancelación de la reparación y, en el eventual caso de que tenga que trabajar un tiempo para pagar, que se dé así”, comentó.

Por último, el congresista aprista Jorge del Castillo cuestionó que la decisión de que si la empresa Odebrecht deberá seguir contratando con el Perú esté en manos de la fiscalía cuando debería ser una decisión tomada por el Estado peruano. En tal sentido, respaldó lo dicho por el mandatario.

“Entonces, la pregunta es: ¿La decisión de que si debe contratar con el Estado peruano es una decisión de la fiscalía? Es una decisión de Estado, no es una decisión de la fiscalía. Por tanto, creo que lo que ha dicho el presidente [Martín Vizcarra] es correcto”, concluyó.