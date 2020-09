Conforme a los criterios de Saber más

La Comisión de Ética del Congreso rechazó, por mayoría, el inicio de una indagación preliminar contra el congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú) por sus presuntos vínculos con la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. El grupo lo desestimó con los en contra de los congresistas Tania Rodas (APP), César Gonzáles (Somos Perú), Walter Rivera (Acción Popular), Miguel Vivanco (Fuerza Popular). Los votos a favor de las indagaciones fueron de las congresistas Luz Cayguaray (Frepap) y Zenaida Solís (Martido Morado).

Un aspirante a colaborador eficaz relacionó al congresista de Somos Perú con el exjuez Walter Ríos, investigado en este caso, asegurando que Aliaga participó en reuniones con el expresidente de la Corte Superior del Callao y su asesor, Gianfranco Paredes, solicitando apoyo para su tío Eduardo Aliaga Manassevitz, quien era procesado en el Juzgado de Familia del Callao por violencia en contra de su conviviente.

En la declaración hecha por el aspirante a colaborador eficaz ante la fiscalía, el congresista Aliaga se reunió en restaurante de La Punta (Callao) y le pidió al entonces juez que ayude a su tío debido a que “era su tío preferido y le tenía mucho cariño”, reveló el programa Cuarto Poder.

En sus posteriores descargos, Aliaga Pajares dijo que sí conoce a Paredes, pero que no se reunió con él. "Lo he visto en una ocasión. Mi padre me comentó que estaba tratando de cerrar la venta de un evento, en esa ocasión me dijo que lo acompañe para dar un aventón. En ese momento saludé a las personas y en esa reunión estaba, según entiendo, el señor Walter Ríos. No me senté a desayunar”, declaró. Además, negó lo declarado por el colaborador eficaz.

Audios del padre del congresista Guillermo Aliaga

El dominical también difundió audios entre el padre de Guillermo Aliaga Pajares, Guillermo Aliaga Manassevitz, con el exjuez supremo César Hinostroza, el exjuez Walter Ríos y Gianfranco Paredes. En los diálogos, el padre del congresista intenta interceder para que no se dicten medidas en contra de su hermano.

Otros casos

La Comisión de Ética también rechazó por mayoría iniciar indagaciones preliminares contra los congresistas Jorge Pérez Flores (Somos Perú) y Walter Rivera (Acción Popular). En el primer caso, el 25 de agosto el congresista visitó durante la semana de representación el centro de atención temporal Carlos Augusto Salaverry, ubicado en el distrito chiclayano de La Victoria, en la región Lambayeque.

Él inició una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Facebook, para mostrar que se encontraba en la entrada del recinto junto a un paciente que registraba una saturación de más de 80% de oxígeno en la sangre. Posteriormente, el congresista emitió un nuevo video para indicar que la inspección en el centro temporal ya estaba programada. “Grande fue mi sorpresa que cuando llegamos había una camioneta de serenazgo donde había una señora, un enfermero y un sereno para que atiendan a un paciente”, explicó el Pérez Flores.

Luego de esta transmisión, el gerente regional de Salud de Lambayeque informó de la muerte del paciente, cuyo diagnóstico fue insuficiencia respiratoria grave causada por neumonía atípica por COVID-19, y quien “fue trasladado irregularmente por el congresista Jorge Pérez Flores el pasado 25 de agosto”. “Fue trasladado por el congresista Pérez en forma irregular porque él, como médico, sabía que este paciente estaba en un estado grave, y él sabe que debía haberlo llevado a un centro que garantice su atención de emergencia como el hospital regional”, dijo Echeandía al Semanario Expresión.

En el caso del congresista Walter Rivera, él habría sido captado bailando en una reunión social durante la emergencia sanitaria, pese a las restricciones y protocolos dictados debido a la pandemia. En su intervención, el congresista dijo que acudió a ese evento por invitación, que se cumplieron las medidas sanitarias y que solo estuvieron presentes 12 personas.

“Para participar exigí que no haya licor, que las sillas estén a dos metros. Cuando yo me retiraba, me pidió el empresario que corte la cinta y se reviente el champán. Comienza a tocar una orquesta y una señorita se presenta. Yo sabia que me estaban grabando", mencionó Rivera en su intervención.

