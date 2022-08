En una decisión sin precedentes, el pleno del Congreso negó el permiso solicitado por el presidente Pedro Castillo para ausentarse del país del 6 al 8 de agosto a fin de viajar a Colombia para participar de las actividades por el cambio de mando en el vecino país.

Un total de 67 legisladores se manifestó en contra. Estos votos provinieron en bloque de Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú (SP) y Avanza País. En Acción Popular (AP) y Renovación Popular (RP), la mayoría se sumó a tal postura.

En la agrupación de la lampa, solo Edwin Martínez y Darwin Espinoza votaron a favor, mientras que Raúl Doroteo y Silvia Monteza se abstuvieron. Espinoza y Doroteo están vinculados al Caso ‘Los Niños’.

En la bancada celeste, Miguel Ciccia fue el único que se expresó a favor.

Las 42 posturas a favor vinieron principalmente de Perú Libre (PL), Bloque Magisterial (BM), Perú Democrático (PD), Cambio Democrático (CD), Perú Bicentenario (PB) y Podemos Perú (PP). En tanto, entre los no agrupados, Freddy Díaz, denunciado por violación sexual, votó en contra.

# BANCADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 1 Fuerza Popular 0 22 0 2 Perú Libre 12 0 0 3 Acción Popular 2 10 2 4 Alianza para el Progreso 0 8 0 5 Bloque Magisterial 10 0 0 6 Renovación Popular 1 7 0 7 Avanza País 0 9 0 8 Perú Democrático 4 0 0 9 Podemos Perú 2 1 0 10 Cambio Democrático 4 0 0 11 Somos Perú 0 4 0 12 Perú Bicentenario 5 0 0 13 Integridad y Desarrollo 1 2 2 14 No agrupados 1 4 1 TOTAL 42 67 5

Hito

Así, el presidente Castillo marca otro hito. No solo es el primer mandatario al que el Congreso le niega la autorización para viajar al extranjero, sino que solo en su primer año de gestión ha roto récords de inestabilidad.

Es el primer mandatario en funciones en tener 5 investigaciones fiscales durante su gestión —3 de ellas por encabezar una presunta red criminal— y ha realizado la mayor cantidad de cambios ministeriales y de gabinetes en su primer año de administración a comparación de gobiernos de los últimos 20 años.

El exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, comentó a El Comercio que la decisión del pleno “es sensata”. “Acuérdate lo que ocurrió con Fujimori [en el 2000]: pidió permiso para ir a Brunei y terminó yéndose a Japón, y de ahí renunció. Es peligroso que un presidente, siendo investigado, vaya a otro país y de ahí se vaya a otro lado”, apuntó.

Un reciente incidente sobre el viaje presidencial de un presidente de la República ocurrió en el 2003, pero no implicó la denegatoria del pedido para salir del país.

Por su parte, el experto en derecho parlamentario, Alejandro Rospigliosi, subrayó: “El Congreso ha actuado bien y ha sentado un antecedente en la gestión parlamentaria. No hay antecedentes”.

No obstante, recordó que en el 2003 hubo un incidente con un pedido del entonces presidente Alejandro Toledo para viajar a Estados Unidos. El Parlamento aprobó primero que lo haga sin el avión presidencial y cubriendo los gastos con su propio peculio. No obstante, luego dio marcha atrás y, en otra votación, permitió que el traslado sea en la referida nave.

La votación en el Congreso.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, indicó a El Comercio que hasta anoche no conversaba con el presidente Castillo sobre el asunto, pero sostuvo que el Perú no debe dejar de tener presencia en la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia.

“El canciller [César Landa] debe de ir y ofrecer disculpas ajenas a Colombia. El viaje del canciller debe de ser con la vicepresidenta [Dina Boluarte], pero quien expresa las disculpas ajenas dicplomáticas debe de ser la cancillería”, agregó.

Al cierre de esta edición, también se pronunciaron el presidente Pedro Castillo y el canciller César Landa. “Desde el Ejecutivo siempre hemos respetado la independencia de los poderes del Estado. Lamento que, de forma inusual y prepotente, el Congreso me impida asistir a un acto protocolar internacional. Este hecho mella los lazos democráticos con la hermana República de Colombia”, expresó el mandatario en Twitter. Por la misma vía, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó: “Nuestra imagen internacional vuelve a ponerse en cuestión al no autorizarse el viaje del presidente a la transmisión de mando en Colombia. Hago un llamado a los congresistas, quienes en otras ocasiones han revertido decisiones para honrar los compromisos internacionales del Perú”.

Argumentos

Durante el debate de casi hora y media, la oposición parlamentaria advirtió un presunto peligro de fuga en el mandatario a raíz de las investigaciones fiscales en su contra, que lo vinculan a actos de corrupción. Asimismo, se señaló que el mandatario debe primero atender la crisis ministerial producto de la renuncia del jefe del Gabinete, Aníbal Torres.

Adriana Tudela, vocera de Avanza País, cuestionó que el presidente no responda ante la prensa, la justicia y el Congreso sobre los hechos que lo involucran en presuntos actos de corrupción, por lo que sostuvo que debe mantenerse en el Perú para rendir cuentas al pueblo que dice representar. “Creo que las circunstancias han cambiado radicalmente. La evidencia e indicios que implican al presidente en actos de corrupción son abrumadoras y abundantes. En ese contexto, el peligro de fuga se vuelve cada vez más real”, refirió.

Para el vocero de APP, Alejandro Soto, el ministro de Relaciones Exteriores, la vicepresidenta Dina Boluarte o el embajador peruano en Colombia podrán representar a Castillo Terrones. El portavoz alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, aseveró que el jefe de Estado no representa a la mayoría de peruanos, por lo que “no podemos dar ese espectáculo a nivel internacional”.

“¿Un presidente con cinco investigaciones ante el Ministerio Público, tres de ellas por actos de corrupción, va a representarnos de manera internacional?”, se preguntó Héctor Ventura, de Fuerza Popular, quien adujo que “hay un evidente peligro de fuga” en el mandatario. Su colega fujimorista Hernando Guerra García recordó que es el derecho del Parlamento otorgarle o no permiso de viaje al jefe de Estado: Muchos penamos que no debe viajar. Y eso no es odio, no es revancha, le hemos dado permiso en otras ocasiones”.

El debate sobre el viaje del presidente Pedro Castillo tomó casi hora y media. / Congreso de la República

En Acción Popular, Edwin Martínez consideró que el Congreso estaba siendo “poco demócrata” y victimizando al mandatario. “Está cayendo el presidente y está cayendo el Congreso. El Congreso se está prestando a este juego político del presudente y su partido de gobierno, porque lo victimizamos ante los ojos del pueblo, porque es el pobre presidente al que no dejamos gobernar”, opinó. Y luego votó a favor del viaje.

Por su parte, desde las bancadas afines al gobierno se pidió respetar la presunción de inocencia del mandatario y se adujo “odios” contra Castillo por los resultados electorales del 2021.

“No veo por qué habría que oponerse, pues el presidente viene colaborando con las investigaciones que la fiscalía ha abierto en su contra. Él jamás huiría del país, como otros presidentes que han fugado del país e incluso han renunciado via fax”, dijo Katy Ugarte, del Bloque Magisterial, en alusión al encarcelado expresidente Alberto Fujimori. Ello pese a que Pedro Castillo guardó silencio la mañana del miércoles al acudir a declarar a la Fiscalía de la Nación por la investigación en torno a los ascensos en las FF.AA. y la PNP.

A su turno, Guido Bellido, de Perú Libre, consideró que no había razones suficientes para poder prohibir que el presidente represente al país en el exterior. “Yo estoy seguro que el presidente va a volver, además sabemos que se está allanando a todas las investigaciones”, insistió. Su colega Kelly Portalatino abogó por la presunción de inocencia de Castillo y exhortó: “No generemos telenovelas, shows. Se habla de que el presidente quisiera ir a ese acto diplomático protocolar para huir o pedir asilo, fuga”.