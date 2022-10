Los legisladores Diego Bazán (Avanza País) y César Revilla (Fuerza Popular), en diálogo con El Comercio, tuvieron una postura escéptica sobre la moción de censura anunciada por Renovación Popular contra el Ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, quien fue interpelado el último viernes por el Congreso.

Los parlamentarios de oposición señalaron que, pese a que son críticos con la gestión del canciller, lo importante para ellos es abocarse a evaluar las medidas constitucionales que tomarán contra el presidente Pedro Castillo.

“No son los ministros únicamente, todo el aparato está mal, no estamos ganando mucho con censuras [...]. Debemos tomar posiciones contundentes con el propio presidente”, indicó Bazán.

Revilla apuntó: “Independientemente de la censura del señor canciller, que puede ser trascendente o intrascendente, lo importante es abocarnos a los mecanismos constitucionales [contra Castillo]”.

Además... El congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) dijo que en este momento no está de acuerdo con una posible moción de censura en contra del canciller César Landa, quien fue interpelado por el Parlamento.

El legislador indicó que antes de presentar una iniciativa para sacar al ministro de Relaciones Exteriores del cargo, deben esperar a que venga la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) al país.

LEE TAMBIÉN | VIDEO | Congreso interpeló al canciller César Landa por unas cinco horas

—Otras posturas—

Por su parte, el congresista José Arriola (Acción Popular) aseveró que sí respaldará la censura de Landa. “Por el hecho de estar defendiendo un cargo o un puesto, no puedes renunciar a tu trayectoria [...] (En la interpelación) Él ha querido justificar lo injustificable, (Pedro) Castillo es una persona impresentable ante la comunidad internacional”, agregó.

En tanto, Guillermo Bermejo, Ruth Luque y Carlos Zevallos, portavoces de Perú Democrático, Cambio Democrático e Integridad y Desarrollo, anunciaron que sus bancadas no respaldarán la medida planteada contra titular de Relaciones Exteriores.

Luque manifestó que su bloque rechaza “tajantemente esta posible censura que se presente” contra Landa. “Nos parece que es una forma de represalia frente al pedido de la activación de la Carta Democrática”, añadió.

“Toda mi bancada va a votar en contra de cualquier censura”, indicó Zevallos. Dijo a este Diario que Integridad y Desarrollo llegó a esta conclusión luego de una reunión que sostuvieron el viernes luego de la interpelación del ministro Landa. “Jamás respaldaríamos semejante despropósito”, dijo Bermejo.

Los parlamentarios Óscar Zea (Podemos Perú) y Guido Bellido (Perú Libre) también se mostraron en contra.

“Mi apreciación es que el señor Landa ha dado explicaciones convincentes (al Congreso); sin embargo, ha sido cuestionado por otros congresistas. En bancada (Podemos Perú) aún no nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que es un buen profesional, no digo que ha hecho un trabajo extraordinario, seguro ha cometido algunos errores, no podemos negarlo, pero es un profesional calificado”, aseveró Zea.

Para Bellido esta posible moción “sería una de las tantas” que ha presentado la oposición.

“No sería diferente ni nada sorprendente, van a seguir presentando todas las que puedan. El canciller ha desarrollado ampliamente los puntos que eran materia de esta interpelación. Él es un destacado profesional del derecho internacional, entonces en el plano académico no hay nada que cuestionar, ahora lo que pretenden ya que no pueden por ese lado, es cuestionar su accionar”, expresó también el legislador de Perú Libre.