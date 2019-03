Congreso: La postura de Luis Galarreta frente al Caso de Pedro Chávarry

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), propuso ayer que sea su colega de bancada, Luis Galarreta, quien sea el delegado que se encargue de calificar las denuncias contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos.

Por reglamento, el legislador delegado tiene como encargo elaborar un informe sobre las denuncias admitidas ante la subcomisión, a fin de determinar la procedencia y valoración de las mismas.

►Subcomisión plantea que Galarreta sea delegado de denuncias contra Chávarry

►Salaverry cree que es un "error político" que Galarreta investigue a Chávarry



En la siguiente sesión tendrá que formalizarse la elección del delegado sobre estas denuncias que comprenden cuestionado ex titular del Ministerio Público.

Ante ello, cabe recordar cuál ha sido la postura del legislador de Fuerza Popular desde que salieron los audios que involucraban a Pedro Chávarry con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

1. Archivan la denuncia del procurador:

A finales de enero de este año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó una denuncia contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, solo con votos de Fuerza Popular y el Apra.

En esta denuncia, presentada por el procurador anticorrupción Amado Enco, se acusa a Chávarry Vallejos de los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y contra la tranquilidad pública, en el marco de la pesquisa por Los Cuellos Blancos del Puerto.

Entre los miembros de Fuerza Popular que votaron a favor del archivo de la denuncia, se encontró precisamente el legislador Luis Galarreta.

2. En la Comisión Permanente:

En esta instancia, el 11 de febrero último se ratificó el archivo de acusación planteada por la procuraduría anticorrupción por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Asimismo, se desestimó una denuncia contra Pedro Chávarry por presuntamente plagio en su tesis de maestría y por hechos irregulares durante su proceso de ratificación en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Congresista Luis Galarreta participa de la Comisión Permanente (Foto: Congreso) Congreso de la República

En esta ocasión, se plantearon cuestiones previas para que ambas denuncias retornen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de reevaluarlas. Otra vez por mayoría, con los votos de Fuerza Popular, esto no fue posible. Entre los votos, nuevamente, se encontró el de Luis Galarreta.

3. La Botica y la juramentación:

IDL-Reporteros publicó en octubre una serie de conversaciones entre congresistas de Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori. En el chat denominado “La Botica”, que data de julio de 2018, se destaca la importancia de brindar su respaldo a Pedro Chávarry, quien estaba por jurar como nuevo titular del Ministerio Público a pesar de los audios que lo comprometían.

(Fuente: IDL-Reporteros) IDL-Reporteros

Allí, Luis Galarreta ostentaba el cargo de presidente del Congreso. Tras conocerse que la Junta de Fiscales Supremos acordó proseguir con la ceremonia de juramentación de Chávarry, Keiko Fujimori le indicó a Galarreta que esté en la ceremonia. “Lucho, es importantísimo que asistas a la juramentación”, escribió. Y así fue.

(Foto: Paco Sanseviero / El Comercio) El Comercio

4. Sus declaraciones en medios:

Desde un inicio, el congresista Luis Galarreta respaldó la designación de Pedro Chávarry en la Fiscalía de la Nación. Según denunció en julio de 2018, existía “una maquinaria” que tenía como fin deslegitimarlo. Esto último en alusión a los audios difundidos previo a su juramentación.

Si bien explicó que no lo conocía, mencionó que no tiene “por qué dudar de que hará una buena gestión, imparcial”. “Lo eligió la Junta de Fiscales. Por una campaña montada donde salen los mismos de siempre a despotricar contra él no va a dejar de jurar”, dijo en entrevista con Perú 21.

Semanas más tarde, en medio del escándalo de los Audios del CNM, Luis Galarreta indicó en RPP que “si hay elementos para hacer una acusación constitucional” contra Pedro Chávarry, “tendrá que ser acusado”.

“Si no tiene elementos, no tiene que irse”, añadió.