El pleno del Congreso sigue dilatando la segunda votación de la ‘ley mordaza’, que incrementa las penas por delito de difamación y es considerada como una amenaza para las libertades de prensa y de expresión. Casi a la medianoche del jueves, el texto volvió a pasar a cuarto intermedio (una pausa en busca de mayores adhesiones). Esta iniciativa, impulsada por Perú Libre con el respaldo de los bloques de izquierda, ha ido perdiendo fuerza desde mediados de mayo.

La iniciativa legislativa plantea modificar el artículo 132 (difamación) del Código Penal y elevar hasta a cuatro años la pena privativa de libertad para quienes cometan este delito por medio del libro, la prensa u “otro medio de comunicación social”, aunque no se precisa cuáles serían estos últimos. Asimismo, en cuanto al delito de calumnia (artículo 131), el proyecto sugiere que, además, se imponga una reparación civil en favor del querellante.

Dictamen de la 'ley mordaza' aprobado el 4 de mayo por el pleno del Congreso.

El congresista Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia, dijo a El Comercio que el último miércoles habían acordado con el titular del Parlamento en ver el tema en la sesión del jueves. Inicialmente el dictamen no fue incluido en la agenda priorizada, pero pasadas las 11 de la noche fue puesto a debate y por tercera vez pasó a cuarto intermedio.

Pasa a un Cuarto Intermedio los proyectos de ley 2862 y 4485, que proponen incrementar las penas y hacer efectivo el pago indemnizatorio por el daño al honor causado al querellante. — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 9, 2023

Aunque el proyecto de ley promovido por Perú Libre -fue presentado por el congresista Segundo Montalvo- alcanzó 69 votos a favor en la primera votación del pasado 4 de mayo, integrantes de al menos cuatro bancadas han ido retrocedido y reevaluando su posición.

Se trata de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular. Este Diario supo a fines de mayo que una mayoría de congresistas de Renovación Popular reevalúa su posición respecto a la ‘ley mordaza’, y algunos congresistas de Acción Popular se manifestaron en contra de ella, aunque la habían respaldado en un inicio.

Asimismo, en APP congresistas del bloque también se refirieron en contra de la propuesta. Lady Camones había asegurado que su bancada rectificará su voto de primera votación y ahora se opondrán al proyecto. “En la exposición de motivos hemos podido notar que hay un tema atentatorio contra los medios de comunicación, porque habla de ‘mala praxis’ de estas empresas. Va en contra de la libertad de expresión”, había comentado.

En Avanza País también confirmaron que el bloque no apoyará la ‘ley mordaza’ en segunda votación.

El riesgo de la dilatación

El Congreso ha dilatado, desde mediados de mayo, la segunda votación de este proyecto de ley debido a que todo apunta a que será rechazado y archivado. El pasado jueves 18 de mayo, el congresista Gonza solicitó a la Mesa Directiva que se pase a un cuarto intermedio para evaluar posibles cambios en la exposición de motivos.

Posteriormente, el jueves 25 de mayo, el tema tampoco fue visto en el pleno. Un día antes, el congresista Gonza viajó a El Salvador, lo que impedía que el proyecto sea sustentado. Aunque luego el congresista Álex Paredes (secretario de la comisión) expuso el dictamen, Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, solicitó un nuevo cuarto intermedio.

Gremios periodísticos consideran que mantener pendiente la decisión sobre el futuro de este proyecto es también un riesgo y una afectación a la libertad de prensa. Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), dijo a El Comercio que debido a que no hay los votos suficientes para aprobar el dictamen, la segunda votación seguirá en suspenso.

Esto, consideró Salazar, es una “espada de Damocles”. “Quién sabe si en algún momento, en unas semanas, los congresistas deciden cambiar su opinión. Quedamos en riesgo” , advirtió el director ejecutivo del CPP. Sin embargo, también resaltó que finalmente se logró cambiar el ánimo de varios congresistas respecto a este peligroso proyecto de ley.

Salazar Zimmermann también advirtió que mayo ha sido un mes “grotesco” en cuanto a la cantidad de iniciativas que son lesivas a la libertad de expresión. Al respecto, indicó que la estrategia del Congreso es generar nuevos proyectos de ley que al final resultan ser muy similares a propuestas rechazadas.

“Hay otra estrategia que usa el Congreso, que es que en lugar de regresarlo a comisión, lo que suelen hacer los congresistas es crear nuevos proyectos de ley muy similares a los que no tuvieron apoyo o fueron criticados y hacer maquillajes”, dijo Salazar.

Por ello, comentó que si bien actualmente se aborda la discusión de un proyecto legislativo, existen otros igual de riesgosos. “Estamos ante una asonada de proyectos de ley de ultraconservadores de izquierda y derecha” , concluyó el director ejecutivo del CPP.

Por su parte, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, advirtió también que mantener en suspenso la segunda votación se trata de una amenaza latente, pues es evidente que no se cuenta con los votos necesarios para que la iniciativa sea aprobada.

“Al final, si no lo archivan, ellos [el Congreso] se quedan con una herramienta bajo la mesa que pueden ponerla y priorizarla en cualquier momento. Hay una intención, al no tener los votos para probarla, de mantener la amenaza latente” , consideró Lainez.

Comentó también que el presidente de la Comisión de Justicia, y la bancada de Perú Libre como impulsora del proyecto, intentarán dilatar “lo más que se pueda” porque “mientras no lo voten, no lo archivan, no lo rechazan y mantienes una amenaza vigente que te da bastante juego político”, reiteró.

Finalmente, Lainez adelantó las siguientes medidas que se podrían tomar desde los gremios periodísticos. Una de ellas es poder dialogar con la comisión “porque es evidente que esto solo se mantiene porque no tiene los votos para aprobarlo”. “Mantenerlo así, como una amenaza encubierta, también es una afectación a la libertad de prensa. Si se sigue pateando al pleno siguiente lo que tendremos que pedir es una reunión directamente con la comisión para ver si lo priorizan”, dijo a El Comercio.