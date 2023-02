El acuerdo se dio en concordancia con lo que permite el artículo 78 del Reglamento del Congreso. El presidente del Parlamento, José Williams, explicó que con esta aprobación la Comisión de Constitución, en este periodo anual de sesiones, que termina en julio, puede debatir un proyecto de reforma para el recorte de mandatos.

Una vez se apruebe un dictamen, este pasaría al pleno. Durante la sesión del pleno, el congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, se opuso a la posibilidad de que el debate sea nuevamente abordado.

Los pasos que siguen y las opciones para discutir el adelanto

El constitucionalista Erick Urbina explicó a El Comercio que la Comisión de Constitución puede retomar alguna de las ideas planteadas en los anteriores dictámenes sobre adelanto de elecciones.

Debido a que la legislatura concluyó ayer, el tema podría ser discutido entre marzo y julio. “En la siguiente legislatura [que empieza en julio] podría ser la segunda votación para que la reforma prospere” en caso se hayan alcanzado al menos 87 votos para aprobar el referido cambio en una primera legislatura.

Para Urbina “es muy difícil” que las nuevas elecciones puedan ser convocadas para el 2023. “Pero también podrían desdoblar la legislatura de tal manera que la que empieza en marzo concluya en mayo. En mayo, iniciar otra hasta julio. De esa manera se votaría en dos legislaturas la reforma constitucional y así podriamos llegar a elecciones en diciembre”, consideró Urbina.

En tanto, el constitucionalista Heber Joel Campos comentó que puede haber dos alternativas de aquí en adelante, considerando que la legislatura concluyó ayer. “Podría ocurrir que José Williams amplíe la legislatura y se abren dos alternativas más. La otra semana es de representación. Si se mantiene, la ampliación de legislatura debería comprender hasta la primera semana de marzo para que se vea previo dictamen de Constitución”, explicó.

La segunda opción consiste en que el presidente del Congreso “amplíe la legislatura y se suspenda la semana de representación, y la próxima semana la comisión discuta el dictamen”.

En caso no ocurra esta ampliación de legislatura, la discusión “se vería recién en marzo”. Mientras que en la siguiente legislatura se podría abordar una segunda votación.

Sin embargo, estos escenarios dependerán del número de votos: al tratarse de una reforma constitucional se requieren al menos 87 adhesiones en dos legislaturas para que sea aprobado el recorte de mandatos.

“Depende mucho de cuál sea la votación que obtenga el dictamen. Si es superior a los 87 votos, se requeriría una segunda votacion, que empezaría en marzo. Pero si es que no se obtienen 87 y se obtienen 66, lo que ocurriría es que se habilitaría al Congreso a convocar a un referéndum. Ese referendum tendria que darse en un mínimo de dos mes y un maximo de tres”, detalló Joel Campos.

De otro lado, consideró que si bien podría reducirse la siguiente legislatura para que la próxima empiece antes de agosto, no se podría crear una en medio de ambas. “El TC considera que es una práctica contraria al procedimiento legislativo. Lo que se puede hacer es ampliar el tiempo de una legislatura”, concluyó.

En caso se decida no ampliar la legislatura, el adelanto de elecciones al 2023 sería un escenario poco probable.

César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, considera que lo aprobado ayer por el pleno ha sido una “maniobra inútil” debido a que la Comisión de Constitución se había pronunciado que no podía abordar un proyecto sobre la misma materia, “pero la legislatura termina hoy [ayer]. Si termina hoy y ahora el pleno ha acordado que la Comisión de Constitución puede dictaminar el proyecto, estamos en lo mismo”.

Para Delgado Guembes, lo que ha ocurrido es que el pleno ha confirmado lo decidido en la referida comisión.

De otro lado, anotó que hay una posibilidad que no debería ser descartada: el anterior proyecto para el adelanto de elecciones, aprobado el 20 de diciembre y que reunió 93 votos. “Se presentaron reconsideraciones. Ninguna tuvo como efecto la modificación del texto. Cabe que, como no se ha conseguido modificar el texto original, solicitar que ese proyecto que fue objeto de votación pueda ser votado en la segunda legislatura ordinaria, que empieza en marzo. Pero para eso tendrían que ponerse de acuerdo”, detalló.

El exoficial mayor insistió en que esta iniciativa “no ha sido archivada. Lo que fue archivado fueron todas las alternativas” siguientes.

Coincidió con lo explicado por Joel Campos respecto a que el presidente del Congreso podría tomar la decisión de prorrogar la legislatura, “pero dejar sin efecto el decreto [que establece] que la siguiente semana sea de representación. Se anula la semana de representación y se prorroga la legislatura”.

Otra alternativa consiste en que el pleno -no la Junta de Portavoces- dispense el proyecto de comisión, opinó Delgado Guembes. “Lo que el reglamento indica es que la Junta de Portavoces no puede dispensar del envío a comisión de un proyecto. Es una prohibición para la Junta de Portavoces, no para el pleno. Entonces, nada impediría que el órgano que no está prohibido dispense el proyecto del dictamen de Constitución”.

Finalmente, consideró que hay “muy pocas posibilidades” para elecciones en el 2023 en caso se prepare un nuevo dictamen para el adelanto y el tema sea abordado en marzo.