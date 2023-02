Precisamente, en aquella oportunidad, el fujimorismo no pasó a segunda vuelta y solo obtuvo 13 escaños en el Congreso. La expresidenta del Congreso Martha Chávez solo logró el 7,43% de los votos [ver infografía].

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular señalaron que en el 2006 el fujimorismo “vivía un momento muy difícil”.

“Alberto Fujimori estaba detenido en Chile, Keiko Fujimori recién había retornado de los Estados Unidos, el partido no existía, se reactivaron dos partidos que estaban paralizados como Cambio 90 y Nueva Mayoría. Ahora tienen un partido organizado, la situación es totalmente distinta”, señalaron.

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, precisó que si bien Fujimori Higuchi ha decidido no ser candidata presidencial en unos eventuales comicios adelantados, eso no significa que ella no va a participar en la campaña.

“Su no postulación no tiene nada que ver con el liderazgo que ella pueda ejercer […] Más allá de los violentistas y azuzadores, hay un reclamo real [detrás de las protestas], los gobiernos [que vinieron después del decenio fujimorista] no entendieron el rol subsidiario del Estado. Tenemos una buena expectativa sobre lo que pueda hacer el partido [en una próxima campaña]”, dijo a El Comercio.

Galarreta evitó responder sobre las rutas que maneja Fuerza Popular ante un eventual adelanto de elecciones. No obstante, indicó que si el Parlamento no aprueba en la actual legislatura el recorte del mandato de Boluarte y el congresal, es probable que en marzo se retome la fórmula de ir a comicios en abril o mayo del 2024.

“Para esta tesis de elecciones en el 2024 debería haber más de 66 votos, en su momento se va a evaluar. Estoy seguro que sí hay los votos [para comicios el próximo año], salvo que algunos estén engañando a todos”, subrayó.

(Foto: El Comercio)

Los tres caminos del partido naranja

Fuentes del fujimorismo indicaron a El Comercio que manejan tres alternativas ante la decisión de Fujimori Higuchi de no ser candidata presidencial. La primera es continuar “en el esfuerzo” de construir una alianza de centro derecha, aunque advierten que esta posibilidad es remota luego de las discrepancias públicas en el Congreso con Renovación Popular y Avanza País.

Incluso, Fuerza Popular tildó, en un comunicado, a estas dos agrupaciones como “derecha extrema”.

Sobre la opción del empresario Carlos Añaños, quien fue parte del equipo técnico de Hernando de Soto en las elecciones del 2021, las mismas fuentes de la cúpula naranja señalaron que si bien “es una buena persona, no lo hemos evaluado como candidato”. “Y la experiencia de los empresarios en la política no ha sido muy buena en el Perú”, añadieron.

La figura de Añaños es promovida por Avanza País como una opción para arribar a una candidatura de consenso en la derecha.

De no concretar una coalición, el partido naranja optará por ir en solitario. Y bajo este contexto, se abren las otras dos opciones.

Una es buscar un candidato presidencial fuera del fujimorismo, y para ello en el Parlamento pedirán que se suspenda la norma que establece como requisito para postular tener un año de militancia.

Galarreta se sumó a Fuerza Popular en las elecciones de 2016. Antes había militado en el PPC y Renovación. (Foto: Jorge Cerdán | GEC)

“En los últimos años, las puertas del partido se han abierto, han llegado Patricia Juárez, Hernando Guerra García, Fernando Rospigliosi, entre otros. Si hay un adelanto, se tienen que modificar algunas reglas. Vamos a tener apertura hacia personalidades de la centro derecha”, manifestaron.

También refirieron que todavía no tienen ningún nombre en concreto, porque primero esperan que haya una decisión en el Parlamento.

Entre la vieja y nueva guardia

La otra opción que baraja el fujimorismo, si es que no se consolida una alianza, es elegir a su próximo candidato presidencial entre la vieja y la nueva guardia naranja. Fuentes de la alta dirección de Fuerza Popular indicaron que entre las opciones están los expresidentes del Congreso Luz Salgado y Luis Galarreta, el exparlamentario Miguel Torres y los legisladores Martha Moyano y Hernando Guerra García.

Otras fuentes de Fuerza Popular tampoco descartaron que la expresidenta del Parlamento Martha Chávez vuelva a la agrupación.

Las expresidentas del Congreso Luz Salgado y Martha Chávez están entre las opciones para una candidatura presidencial, si es que el fujimorismo no llega a consolidar una alianza. (Foto: Mario Zapata | Archivo GEC)

Las mismas fuentes indicaron que dentro del partido ven con buenos ojos a Torres, porque “podría jalar el voto duro del fujimorismo”, pero a la vez representar “una opción fresca y joven”.

“Aún no hemos definido ninguna estrategia, pero entendemos que debemos recuperar espacios, antes teníamos mayor respaldo en Junín, en Ayacucho y otras regiones, había una muralla naranja que contenía a la marea roja de la izquierda”, señalaron, dejando entender que el proceso contra Fujimori Higuchi por el Caso Lava Jato los golpeó.

Dentro de la cúpula de Fuerza Popular- de acuerdo a diversas fuentes- no han evaluado aún si Keiko Fujimori postulará como cabeza de lista al Congreso, si es que se da el adelanto de elecciones.

“No sorprendería que busquen una figura del centro”

La periodista Mabel Huertas, analista política de 50+1, consideró que no sorprendería que Fuerza Popular busque una opción de centro dentro de su agrupación. “Por los movimientos que han hecho en las últimas semanas, por su postura a favor de elecciones este año, y por su desmarque de Renovación Popular y Avanza País, una derecha más extrema, el fujimorismo busca ubicarse al centro”, expresó.

El congresista Guerra García es visto como una opción de centro derecha dentro de Fuerza Popular. En el 2016 fue candidato de Solidaridad Nacional, aunque su postulación fue retirada. (Foto: GEC)

En comunicación con El Comercio, afirmó que la decisión de Fujimori Higuchi de no postular ante un eventual adelanto de comicios no solo se debe a un desgaste, sino también a que carga “con un pasivo muy grande” que le puede jugar en contra a su propio partido. Esto a raíz de que su proceso por el Caso Lava Jato está cerca de entrar a fase de juicio oral y por el discurso fraudista que tuvo en el 2021.

“Colocarla a ella como candidata implica un riesgo muy grande, sobre todo por el antifujimorismo, que es uno de los principales movimientos de este país”, remarcó.

Huertas explicó que si Fuerza Popular opta por Guerra García o Galarreta sería “consecuente” con su discurso de los últimos meses, pero si apela a Salgado o Moyano, esto significa que van a recurrir “al fujimorismo más duro”.

“Dependiendo de su estrategia pueden obtener un buen número de congresistas en las próximas elecciones, que aún no sabemos cuándo serán, no me atrevo a hablar del declive de ningún partido”, acotó.

“Sin Keiko Fujimori el caudal electoral será bajo”

El analista político Enrique Castillo dijo que si la lideresa de Fuerza Popular no postula, el caudal electoral de su partido “será bastante más bajo de lo que es ahora”, porque el partido naranja no tiene a un candidato con la capacidad de responder a lo que significa “el fujimorismo”.

“Se ha hablado mucho del presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, Hernando Guerra García, como candidato, pero él no es un fujimorista de antaño. Y si fuera Salgado, Moyano o Galarreta, cualquiera de ellos podrían mantener el voto duro del fujimorismo, pero aún así no tendrán la misma fortaleza que un Fujimori. La posibilidad de pasar la valla electoral es alta, pero no sé si les alcance para llegar a una segunda vuelta”, opinó.

En diálogo con El Comercio, Castillo refirió que duda que el fujimorismo busque realmente formar una alianza, donde no tengan el protagonismo.

“El fujimorismo tiene un voto duro, que puede llegar al 15%, dudo mucho que una organización política que se considera la más importante del país vaya en una candidatura de consensos, salvo que le ofrezca la postulación a la Presidencia, va a ser muy difícil que el fujimorismo pueda licuarse en una coalición”, expresó.

Castillo señaló que la única manera en que Fuerza Popular puede lograr una representación significativa en el Congreso, en caso haya nuevas elecciones, es si Keiko Fujimori va como cabeza de lista.

“Esta fórmula le da cierta ventaja, le permite a Keiko Fujimori cumplir su palabra, es decir, no enfrentar una candidatura presidencial”, finalizó.

Más información En noviembre último, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a cuatro años y seis meses de prisión al excongresista Kenji Fujimori por el delito de tráfico de influencias agravado. Esto a raíz de la presunta compra de votos en el Parlamento para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en marzo de 2018.

La ejecución de la pena de cárcel quedó suspendida hasta que sea firma, es decir ratificada en segunda instancia.

El artículo 34 de la Constitución establece que no puedes postular a cargos de elección popular “las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea de cuatro años o más”.