Ricardo Burga (Acción Popular, Lima) es vocero alterno y uno de los primeros miembros de su bancada que empezó a analizar la posibilidad de que se suspenda el proceso electoral 2021. El debate causó revuelo al interior del grupo acciopopulista que acabó con un pronunciamiento donde aseguran que están buscando alternativas a plazos de convocatoria de elecciones y ejecución de primarias.

Burga, quien en el hemiciclo ocupa el mismo escaño que su padre el diputado Ricardo Burga Velasco, reitera en esta entrevista la necesidad de evaluar los escenarios, por si la pandemia del coronavirus se extiende. También advierte algunos problemas que se podrían presentar en las elecciones internas de los partidos políticos. Este jueves 16, firmó un proyecto de ley de Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), donde se deja sin efecto las primarias y se retorna a la figura de comicios internos.

— El vocero de su bancada afirmó que no se está hablando sobre la suspensión del proceso electoral, que se trata de una opinión personal y en un comunicado aseguraron que buscan alternativas para el plazo de convocatoria. ¿Cómo queda la postura de Acción Popular?

Lo que se está viendo ahora son las primarias. En una forma hipotética hablé, en caso se extienda la pandemia, que es algo sustentado y real. El Parlamento pasado aprobó las elecciones abiertas que significa una elección igual a la elección general. Ese proceso cuesta entre 500 y 700 millones [de soles]. Por eso hablaba de que había que evaluar el costo-beneficio, si ese dinero es mejor que pase a reforzar el sistema de salud. Ahora, soy consciente, por las actuales circunstancias, que el efecto de la cuarentena probablemente va a continuar, y esto por las declaraciones del ministro de Defensa. Según estudios de Harvard, esto va a seguir hasta el 2022 y momentáneamente se restablecerá en algunos países por temas económicos. Entonces, esto se va a complicar.

Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular, el día en que juró como congresista (foto: Congreso)

— Bajo ese escenario, ¿cómo llegamos al proceso electoral 2021?

Estas son hipótesis. Si llegamos vencer al Covid-19, el cronograma debe seguir tal como está. El problema, y acá entra la hipótesis que les mencioné, ¿qué va a pasar si seguimos en cuarentena? No se va a poder realizar elecciones internas por lo menos en el caso de Acción Popular. Somos el único partido que, desde 1997, viene eligiendo a sus candidatos con un militante un voto.

— ¿Por qué no se podrían realizar las elecciones internas?

Es muy difícil. Acción Popular sería el único partido perjudicado. Los demás partidos eligen sus listas bloqueadas, con designaciones. El único partido que elige a sus candidatos con un militante un voto ha sido Acción Popular. No nos pueden decir que estamos en contra del sistema democrático ¿Cómo vamos a llevar un proceso interno si no vamos a poder movilizar a los 280 militantes a nivel nacional para emitir su voto consciente en sus respectivas localidades? Al resto de partidos no les interesa porque designan a sus candidatos ¿Fuerza Popular ha elegido a sus candidatos por votación?

— Si no van a poder realizar internas, ¿qué camino queda?

Eso hay que evaluar. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que hay que comenzar a revisar el cronograma electoral. Las hipótesis se están dando. Lo que creo es que es responsable comenzar a tocar este tema, no con el afán de que se posterguen las elecciones, sino para revisar las alternativas en caso suceda esto.

— En ese contexto mencionó la posibilidad de llevar el proceso hasta el 2022.

Y reitero, en caso la pandemia siga. De lo contrario, que el cronograma siga. Yo te hago la siguiente pregunta: ¿tu estarías dispuesto ir a una votación siguiendo con la cuarentena? ¿Siguiendo la pandemia tal como está?

— Pero el presidente de la Comisión de Constitución ha señalado que la agenda uno es salvar el proceso electoral 2021.

La responsabilidad de los políticos es tratar de buscar soluciones y tratar de adelantarse a las situaciones que podrían darse. No con el afán de entorpecer el sistema democrático, ni tumbarse los procesos electorales.

— ¿Considera que existe temor para plantear el debate?

Hay muchos intereses de gente que quiere ser candidato presidencial. Una elección presidencial bajo las actuales circunstancias de pandemia, de restricciones, de cuarentena, ¿a quién favorece? Solo a los grandes grupos de poder, que pueden tener 100 o 200 personas que se dediquen a trabajar redes, lo cual significa un desembolso diario muy grande. ¿Tú crees que un candidato pequeño que no cuente con estos recursos va a poder hacer una campaña presidencial? No va a poder llegar a ningún sitio. Estas elecciones, como se están planteando, van a ser muy sui generis. Y eso es lo peligroso, en que la población no va a saber por quién votar y va a ser una elección que, quizás, sea manejada por la ‘encuestocracia’ de este país.

— No me queda claro ¿Entonces por qué existiría temor de comenzar a debatir sobre estas hipótesis y escenarios que plantea?

Pensarán que no es popular esta iniciativa. Lo que creo que es irresponsable es tapar el sol con un dedo, porque estas hipótesis son reales. Es la realidad de nuestro país. Tratar de decir que no va a pasar o no va a suceder nada, es irresponsable. Cada uno es dueño de sus miedos.

— ¿Está diciendo que el vocero de su bancada está tratando de tapar el sol con un dedo?

No pienso declarar en contra de Otto Guibovich. Eso lo trataré dentro de la bancada.

— ¿O en todo caso que su bancada se está rehusando a tocar el tema?

Tampoco voy a declarar nada contra mi bancada. Yo soy el más antiguo de la bancada, el que más años tiene de militancia. Las discrepancias o coincidencias las trato adentro.

— ¿Entonces cómo empezar a debatir el tema?

El tema ya se tocó, sin querer queriendo. Yo hice un análisis personal y de hipótesis.

— Y tras la polémica en su bancada, ¿se debe continuar o dejar el tema?

Dependerá de la clase política que asuma con responsabilidad este tema. Como te digo, no se puede tapar el sol con un dedo. Esto no significa para nada sabotear o querer tumbar el proceso electoral 2021. Lo que sí creo es que responsablemente debería comenzar a tocarse públicamente la situación de la pandemia y qué implicancias puede tener, no solo el tema electoral, sino también el social y económico.

— Podemos ha presentado un proyecto para suspender primarias y para garantizar mecanismos tecnológicos para las elecciones. ¿Esto es viable?

¿Cómo vas a aplicar eso a las zonas rurales y altoandinas del país? Los partidos políticos no están en capacidad de hacer una elección electrónica. Ni el propio Jurado Nacional de Elecciones.

— ¿Tampoco el voto electrónico?

Si bien han aumentado los distritos en Lima [donde se aplica], no están todos interconectados. El distrito más grande de Lima, San Juan de Lurigancho, no está interconectado al voto electrónico. Si vas a pedir a los partidos políticos hacer una votación electrónica, creo que es eso mentirle a la gente. Lo responsable, así me critiquen en mi partido, es comenzar a tocar este tema. Lo reitero y resalto, esto solo bajo la hipótesis de que la pandemia continúe. Hay que tratarlo con tiempo, con calma, con mesura, y sobre todo con mucha responsabilidad democrática. No esperemos llegar a noviembre o diciembre y nos digan que es imposible hacer el proceso [electoral]. Y nos venga a decir alguien: ‘señores, nos tenemos que quedar a la mala’.

— ¿A qué se refiere con que se tengan que quedar a la mala?

Porque no hay forma de llegar a un proceso si es que la pandemia sigue. Lo responsable es hacer un análisis de hipótesis. Vayamos evaluando mensualmente. Si vencemos el Covid-19, todos felices, regresamos a abrazarnos, a tomar una cervecita. Pero creo que no podemos esperar, no quiero que nos pase como a algunos países de Europa que, por esperar, la pandemia les ganó. No quiero esperar a que en diciembre me digan que esto no es viable.

— Hay países como Corea del Sur que han realizado sus elecciones en medio de etapa de la pandemia.

Pero compara a Corea del Sur con nosotros. El 90% de Corea del Sur está interconectado, todos se comunican vía internet, tienen teletrabajo. Acá el 75% de la población es informal. No puedes comparar el día con la noche. Nos queremos comparar a Corea del Sur y no le llegamos ni a la punta del zapato.

— ¿Se debería realizar una convocatoria para una reunión con los organismos electorales?

No apuraría el tema. El tema se va a ir decantando solo. Quieras o no, esto van a seguir tocándolo. Para bien o para mal, fui el primero que lo tocó. Vayamos caminando, veamos el día a día. Ya salió Chehade, mañana más tarde saldrán esos tres que se supone han conversado con Chehade, saldrán algunos de otros partidos que comenzarán a analizar. Saldrán algunos que se creerán descubridores de la pólvora a salir a decir lo que ya se ha venido diciendo. No me creo Adán ni descubridor de la pólvora, lo que sí creo es que hay que trabajar con transparencia, honestidad, sin engañar al pueblo, y adelantándonos a los hechos. Crear las hipótesis y contingencias que el país pueda necesitar.

— Si es que se llega al caso, se requerirá una reforma constitucional. ¿Alcanzarán?

No va a haber tiempo porque se requieren dos legislaturas. Si esto no se trabaja y no se comienza debatir, espero que no suceda, y espero ser yo el equivocado, que en diciembre alguien nos diga que nos tenemos que quedar porque es inviable y metamos al caballazo dos legislaturas ala mala y se acabó el tema. Eso es lo que no quiero.