´Los Niños`. Así es como se ha referido Karelim López, aspirante a colaborador eficaz ante el Ministerio Público, respecto a cinco congresistas de la bancada de Acción Popular. En su testimonio, la lobbista refiere que los legisladores de la lampa “obedecen todo lo que dice Pedro Castillo” y los involucra en la supuesta red de empresas ganadoras de millonarias licitaciones en el Ministerio de Transportes desde el 2021.

Entre ‘Los Niños’, Karelim López ha mencionado los nombres de Raúl Doroteo, elegido por Ica, y Juan Carlos Mori Celis, elegido por Loreto. Además, la lobbista se refiere a Yonhy Lescano como asesor de uno de los congresistas vinculados a ‘Los Niños’.

“Asimismo, sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú), y otras, siempre con participación de la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, de aproximadamente 27 años de edad; así también participa en esta mafia Zamir Villaverde García, quien es el cajero; los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [sobrino por el lado de su esposa], y cinco congresistas de Acción Popular, entre ellos Raúl Felipe Doroteo Carbajo, y otros a quienes Pedro Castillo y Bruno Pacheco se refieren como ‘Los Niños’ porque obedecen todo lo que dice Pedro Castillo, que son ganadoras de millonarias licitaciones en el MTC desde el 2021″, detalla la aspirante a colaboradora en su declaración del 21 de febrero.

El otro pasaje de su testimonio, Karelim López habla de que “existen 5 congresistas de Acción Popular denominados ‘Los Niños’, Raul Doroteo, Juan Carlos Mori y otros 3 congresistas cuyos nombres precisaré posteriormente”. “Asimismo, sé que Yonhy Lescano es asesor de uno de los congresistas de ‘Los Niños’”, añade más adelante la lobbista ente el Ministerio Público.

El único parlamentario que ha contratado al excandidato presidencial como asesor es Carlos Zeballos, quien actualmente se encuentra en la bancada Perú Democrático, tras su renuncia al grupo de AP donde llegó a ser vocero.

Zeballos descartó tener alguna vinculación con el caso.

Si bien reconoció mantener a Lescano como su asesor, Zeballos resaltó que se encuentro fuera de la bancada desde hace seis meses. “Yo me he alejado de la bancada por varios aspectos en los que no estaba de acuerdo. Que [Karelim López] hable bien, con términos propios. Yo no he hecho negocio ni le he pedido nada al presidente [Pedro Castillo]. Ella tiene que probar, sino la voy a denunciar. Además, había un congresista en AP que se hacía llamar `El Lescano de su región´, quizás hay que preguntarle a Yohny si estuvo asesorando a otro congresista”, afirmó Zeballos a El Comercio.

Congresistas de Acción Popular mencionados por Karelim López Región ¿Cómo votaron en la admisión de la vacancia contra Pedro Castillo? Número de proyectos de inversión que solicitó al MEF incluir en la Ley de Presupuesto 2022 Visitas registradas oficialmente en Palacio de Gobierno Raúl Doroteo Ica En contra 1 4 Juan Carlos Mori Loreto En contra 5 1 Carlos Zeballos Puno En contra 5 8

¿Quiénes son?

El congresista Raul Doroteo es vocero alterno de la bancada de Acción Popular, y como tal ha asistido a varias reuniones en Palacio de Gobierno. En diciembre pasado, tras salir de una reunión palaciega, adelantó ante la prensa que el presidente Pedro Castillo haría cambios en su Gabinete Ministerial antes de Navidad.

“No es una promesa, es un compromiso con el país. En los próximos días hará cambios en el gabinete, lo ha manifestado en la reunión. Antes de Navidad”, expresó Doroteo a Exitosa.

También a finales del 2021, Doroteo negó que su agrupación política tenga la intención de vacar al presidente de la República, Pedro Castillo. Además, aseguró que impulsaría junto a Perú Libre un proyecto de ley para reformar los términos de la vacancia presidencial “para garantizar la estabilidad del señor presidente y del Poder Legislativo”.

“Nosotros jamás, en la condición que estamos en estos momentos, de hacer un golpe de Estado, mucho menos quitarle el mérito al señor presidente Pedro Castillo”, aseguró en declaraciones a Exitosa.

¿Cómo han votado los congresistas involucrados por Karelim López frente a temas vinculados al Ministerio de Transportes? Primera interpelación al Ministro Juan Silva Reconsideración a la primera interpelación al Ministro Juan Silva Segunda interpelación al Ministro Juan Silva ¿Ha firmado la moción de censura en contra del Ministro Juan Silva? Raúl Doroteo (Acción Popular) A favor Abstención En contra No Juan Carlos Mori (Acción Popular) Abstención Abstención No votó No Carlos Zeballos (ex AP, hoy en Perú Democrático) Abstención Abstención En contra No

Por su parte, el legislador Juan Carlos Mori criticó, en noviembre del 2021, las reuniones de Castillo en la casa de Sarratea (Breña). Mori indicó que, en su condición de congresista, siempre queda registrada su visita en Palacio, por lo que estas “reuniones clandestinas” del jefe de Estado dejan mucho que desear y “deben ser investigados con toda prontitud” para hallar las responsabilidades respectivas.

Mientras que en el caso de Carlos Zeballos, ahora en la bancada de Perú Democrático, ha defendido a Héctor Valer y ha visitado también Palacio de Gobierno en distintas ocasiones. “Hemos ido a saludar al Presidente de la República y ver coincidencias que tenemos conjuntamente de la preparación de la nueva Constitución y cómo va el tema del avance con respecto al referéndum que está pidiendo para Asamblea Constituyente”, indicó en una de sus últimas visitas. Hasta diciembre pasado, Lescano figuraba como asesor principal del despacho del congresista Carlos Zeballos.

Una revisión a las votaciones de los congresistas mencionados muestra que, en los casos de control político, Juan Carlos Mori y Carlos Zeballos han votado de manera más pegada al oficialismo. Asimismo, los tres mencionados votaron en contra de la admisión al debate de la primera moción de vacancia presentada en contra del presidente Pedro Castillo.

En temas de control político, la mayoría de congresistas de Acción Popular se mantiene más allegada al oficialismo.

Este Diario buscó comunicarse con los dos congresistas en mención, vía telefónica y a través de mensajes de WhatsApp, pero ninguno respondió. Aún faltan conocer otros dos nombres de los representantes de la lampa, sobre los cuales Karelim López ha decidido guardar reserva.

Desde su cuenta de Twitter, el congresista Juan Carlos Mori refirió lo siguiente: “Manifiesto mi rechazo a las imputaciones que se viene vertiendo en medios de comunicación, con referencia a mi supuesta participación en una mafia organizada dentro del Gobierno. Comunico que me pongo a disposición de las investigaciones para esclarecer estos lamentables hechos”.

También desde su cuenta oficial de Twitter de Acción Popular se pronunciaron rechazando “los actos de corrupción” y pidieron la inmediata intervención de la Fiscalía. “No demos tregua a la delincuencia, no demos tiempo a destruir pruebas. Dejen claro que el Perú se defiende. Caiga quien caiga”, indicaron.