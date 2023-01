El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que el golpe de Estado que anunció Pedro Castillo habría llevado a un Gobierno de excepción “extremista y totalitario” que hubiera tenido el respaldo de parte de los dirigentes que ahora están promoviendo movilizaciones.

En la parte final de su pedido de voto de confianza ante el pleno del Congreso este martes 10 de enero, Otárola pidió imaginar el escenario si hubiera triunfado el intento de Castillo Terrones y que “ha retomado nuevos bríos” a partir de las movilizaciones que empezaron el 4 de enero.

“Solo del texto de la malhadada proclama que con manos temblorosas leyó el entonces presidente esa mañana funesta de nuestra historia, se puede deducir que el tal ‘Gobierno de Excepción’ anunciado no podía ser sino una tiranía extremista y totalitaria, cruelmente vengativa”, indicó.

El primer ministro dijo que Pedro Castillo hubiera promovido un recorte de libertades y derechos fundamentales de ciudadanos y una toma de control de todas las instituciones del Estado.

“Los medios de comunicación habrían sido clausurados y sus periodistas y propietarios encarcelados. Ni los comentaristas serios y desaforados de las redes sociales se habrían salvado de la ola represiva de la satrapía en ciernes”, especuló Otárola.

Específicamente, señaló que Pedro Castillo habría obtenido el respaldo de diversos puntos del país que se habrían preparado con marchas, mítines y movilizaciones para apoyar esa “flamante dictadura” pero dañando calles, plazas, instalaciones públicas y las sedes del Congreso, Poder Judicial y demás instituciones.

“Sabemos por qué no ocurrió lo que he descrito. Por la firme decisión de las instituciones democráticas, como es el caso del Congreso de la República, y del Gobierno central de mantener la paz y tranquilidad de los 33 millones de compatriotas. Pero también por la valentía de una mujer andina que asumió con energía la alta responsabilidad que esta crisis requería. Me refiero a la Presidenta Constitucional Dina Boluarte”, concluyó.