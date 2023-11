Congresistas de diferentes bancadas defendieron el bono extraordinario de S/ 9.900 que se les entregó, pese a la recesión económica que sufre el país y lo hicieron con justificaciones que van desde “podemos darle utilidad social”, “¿saben todo el trabajo que venimos desarrollando sin que lo reconozcan? hasta “siempre he criticado que siendo los primeros trabajadores del Parlamento no lo reciban”.

José Cueto, de Renovación Popular, señaló que mantendrá el bono de casi 10 mil soles otorgado por decisión de la Mesa Directiva al indicar que siempre ha cuestionado que estos pagos a los administrativos no lleguen a los congresistas.

“No se trata de merecimiento o no. Si se merece o no, pregúntenle a la Mesa Directiva que ha otorgado el bono. Yo personalmente no lo voy a objetar porque siempre he criticado que los congresistas, que son los que están todo el día acá metidos, más que los propios trabajadores que son los que a través de los sindicatos fuerzan estos bonos y no solo este, sino muchos otros”, manifestó.

El congresista José Cueto defendió su decisión de mantener el bono de S/ 10 mil otorgado a legisladores y trabajadores parlamentarios. (RPP)

“Siempre he criticado, desde que entré acá, que siendo los congresistas los primeros trabajadores del Congreso, no lo reciban (los bonos)”, reiteró.

José Cueto cuestionó que anteriores mesa directivas “bien populistas” le hayan retirado este tipo de beneficios a los parlamentarios. “Siempre el maltrato viene por ahí”, acotó.

Para él, el actual Legislativo es el que más leyes ha sacado a favor de lo que aseguró es la “gobernabilidad y sostener la democracia”. “Pero si se merece o no, es una cuestión de ustedes, los medios se encargarán de decirlo”, mencionó.

La Mesa Directiva del Congreso, que preside Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), aprobó otorgar una “bonificación extraordinaria” para el personal del Poder Legislativo que asciende a 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, de casi S/10 mil (9.900).

La decisión -que se otorga en medio de la recesión económica- fue aprobada mediante el Acuerdo 045-2023-2024/MESA-CR, en donde se precisa que el bono es “a favor del personal activo” del Congreso “con vínculo laboral vigente a la fecha del presente acuerdo, independientemente del régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñe”.

Flavio Cruz, de Perú Libre, también dijo que destinará el bono de casi S/ 10 mil para niños de su región de origen, Puno.

“Lo voy a distribuir a los niños de mi región en juguetes y chocolatadas, y premios para estudiantes destacados de las promociones de escuelas y colegios. Y para deportistas, tal y como suelo practicar desde antes de ser congresista y lo seguiré haciendo hasta después de ser congresista”, manifestó a El Comercio.

Karol Paredes

Karol Paredes, no agrupada, puntualizó que no es nada ilegal o irregular y que es parte del presupuesto que ya está “planificado y programado”.

“Todo lo que haga o no haga el Congreso siempre va a ser cuestionado. Este es un tema más que seguro van a cuestionar pero consideramos que no hemos hecho nada indebido y es parte también como trabajadores de este Congreso, tenemos el derecho de recibir un bono”, indicó el martes ante la prensa.

Paredes comentó que hay horas extras y trabajo que no recibe el reconocimiento correspondiente.

“¿Saben todo el trabajo que venimos desarrollando sin que lo reconozcan? Es en función del trabajo que venimos desarrollando hasta ahora así como también por trabajadores del Congreso”, insistió.

Lady Camones

Lady Camones (Alianza Para el Progreso), quien también defendió el pago a su favor el lunes, insistió en su justificación de que el dinero que reciben puede ser destinado a fines sociales.

“Creo que es mejor ayudar a la gente que necesita. Nosotros estamos ganando bien. Particularmente, esta es mi opinión personal, que esto no obliga a que los demás puedan hacer. Cada uno sabe qué destino le da”, indicó desde Pasos Perdidos.

🔴La parlamentaria Lady Camones sostiene que no devolvería el bono de S/ 9,900 del Congreso de la República:



➡"Lo utilizaría para hacer fin social", señaló.



📹: Xenia Martínez#ElInformativoxNacional pic.twitter.com/11GImuSMlO — Radio Nacional (@RadioNacionalFM) November 22, 2023

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de retornarlo como hizo la legisladora Flor Pablo (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), señaló que se debería respetar la decisión tomada por la Mesa Directiva.

¿Qué dijo Camones el martes:?. “Veremos cómo podemos darle utilidad a ese bono. Ad portas de las fiestas navideñas y habiendo tantos sectores que necesitan ayuda, podemos darle una utilidad social. Niños que necesitan, ancianos que necesitan”.

“Es cierto que se va a cuestionar, nosotros no ganamos mal, trabajamos mucho, se están considerando pagos de horas extras. No estoy de acuerdo con ello (el bono), es cuestionable. Esperemos que todos los congresistas le den una utilidad social en esta época navideña cuando hay gente que tanto necesita”.

Edwin Martínez

Edwin Martínez, exintegrante de Acción Popular ahora no agrupado, criticó a la legisladora Pablo por devolver el dinero a las arcas del Parlamento.

“La congresista Flor Pablo es populista. Quiere quedar bien con la gente, pero no sabe lo que le está quitando realmente a la gente. ¿No sería mejor esos 10 mil soles en lugar de devolverlos al Estado, llevar a la gente pobre?”, comentó en declaraciones a Exitosa.

“Yo sí recibo con dignidad ese dinero porque, con esa misma dignidad, hoy viene gente de Pichanaki y le voy a dar para que compren ropa y juguetes”, agregó.

Flor Pablo devuelve el bono

Tal como lo anuncio el martes tras criticar la entrega el bono a los congresistas, la legisladora Flor Pablo anunció en sus redes sociales que realizó la devolución de los S/9.900 y adjuntó el comprobante de la transferencia a la cuenta del Congreso en el Banco de la Nación.

He cumplido con realizar la devolución de los S/9.900, correspondientes al bono extraordinario. Aquí adjunto el comprobante de la transferencia a la cuenta del Congreso en el Banco de la Nación, para que retorne al tesoro público.



En un contexto de crisis, desprestigio… pic.twitter.com/dtBeLjr1OZ — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) November 22, 2023