Peligro. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó este martes el dictamen que debilitaría la meritocracia en la Defensoría del Pueblo y permitiría que el titular de dicha institución extienda su mandato en el cargo. El grupo de trabajo dio luz verde a la iniciativa con el voto dirimente de su presidenta, Martha Moyano. Ello debido a que, inicialmente, las adhesiones a favor y las abstenciones empataron 10 a 10. Con el respaldo de la titular de la comisión las posiciones a favor sumaron 11. Solo cuatro congresistas votaron en contra.

En diálogo con El Comercio, el exdefensor del Pueblo Walter Albán y el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, consideraron peligroso que el proyecto haya prosperado en la comisión.

El proyecto plantea que el vencimiento del cargo de defensor del Pueblo sea cuando el Poder Legislativo elija a su sucesor y que este pueda designar a sus adjuntos y al secretario técnico de la comisión encargada de elegir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en lugar de hacerlo mediante un concurso público.

Además, señala que el titular de la Defensoría del Pueblo “podrá establecer otras oficinas o módulos en los lugares que estime necesario, atendiendo a criterios de densidad poblacional, situación de derechos humanos, nivel de conflictividad, entre otros. Agrega que los jefes de estas oficinas defensoriales serán designados por el defensor.

También propone que el defensor tenga entre sus facultades “realizar labores de prevención, monitoreo y mediación para la promoción del diálogo y la solución pacífica de los conflictos sociales” y “actividades de capacitación y difusión de temas vinculados al cumplimento de sus funciones constitucionales, dirigidas tanto a funcionarios y servidores públicos como a la comunidad en general”.

Congresista Bancada Votación Martha Moyano Fuerza Popular A favor Alejandro Aguinaga Fuerza Popular A favor Eduardo Castillo Fuerza Popular A favor Patricia Juárez Fuerza Popular A favor Héctor Ventura Fuerza Popular A favor Juan Burgos Unidad y Diálogo A favor Waldemar Cerrón Perú Libre A favor María Taipe Perú Libre A favor José Elías Podemos Perú A favor Flavio Cruz Perú Libre A favor María del Carmen Alva No Agrupados Abstención Alejandro Muñante Renovación Popular Abstención Eduardo Salhuana APP Abstención Héctor Valer Somos Perú Abstención Jorge Marticorena Perú Bicentenario Abstención Lady Camones APP Abstención Alex Paredes Bloque Magisterial Abstención Germán Tacuri Bloque Magisterial Abstención Darwin Espinoza Acción Popular Abstención Luis Aragón Acción Popular Abstención Gladys Echaíz Renovación Popular En contra Adriana Tudela Avanza País En contra Diana González Avanza País En contra Luis Picón No Agrupados En contra

Peligros

El exdefensor del Pueblo Walter Albán y el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, cuestionaron la decisión de la Comisión de Constitución debido a que consideran que el proyecto es peligroso y representa un retroceso.

Albán señaló que, con esta votación, “se confirma la voluntad de eliminar por completo la meritocracia, que hacía que los cargos de adjuntos y el secretario técnico de la comisión encargada de elegir a la JNJ tengan una elección sobre la base de un proceso que garantice su idoneidad y calificación”.

“Aquí lo que le están dando al defensor es la posibilidad de elegir a dedo”, subrayó.

De otro lado, mostró su preocupación porque también se aprobó que el titular de la defensoría pueda elegir “a dedo” a los jefes de oficinas. “Antes esto estaba a cargo de un adjunto, lo cual hacía que los funcionarios que tenían la responsabilidad de conducir las oficinas de la defensoría en distintas partes del territorio nacional fueran funcionarios de carrera y esa era la manera en la que se procedía, se hacían concursos para poner a las personas en esas plazas”, aseveró.

El exdefensor remarcó que convirtiendo estos puestos en cargos de confianza “debilitan” a la institución porque lo que se quería con los adjuntos y, sobre todo con quien ocupa la función de primer adjunto - que reemplaza al defensor del Pueblo, en caso de vacancia o ausencia temporal - era darle “una fortaleza” a la defensoría.

“Ahora ya no será así porque, en la medida de que se trate de gente de su confianza, si por alguna razón el defensor deja de serlo, esas personas no tendrían una base de legitimidad para continuar en el cargo”, expresó.

Para Albán, toda esta situación se originó con la polémica elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo. “Es alguien que a todas luces no tiene la calidad, calificación y la independencia para ocupar una función de tan alta responsabilidad”, afirmó.

Respecto a los otros aspectos que se mencionan en el dictamen, como otorgarle más facultades el defensor, Albán consideró que se trata de temas de “relleno”.

Asimismo, reiteró que es redundante colocar que el defensor podrá mantenerse en el cargo hasta que se elija a su sucesor porque eso ya está en la actual Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en su artículo dos. “Es una repetición de lo mismo, con muy poca técnica”, sentenció.

Finalmente, el exdefensor criticó que el proyecto de ley haya sido aprobado con tanta velocidad y sin un mayor análisis.

Lanegra calificó de inconstitucional la propuesta en el extremo del tiempo de mandato debido a que la Carta Magna establece que el plazo del mandato del defensor es fijo, cinco años.

“Se está ampliando un plazo que no está previsto en la Constitución. Lo único que debe establecer la ley orgánica es lo que sucederá una vez que se culmine este plazo. No tiene por qué introducir un nuevo supuesto que no está en la Carta Magna, que es una suerte de extensión de este plazo. Ese cambio debe hacerse mediante una reforma constitucional”, indicó.

Sobre los casos de la designación de adjuntos, jefes de oficina y secretario técnico de la comisión encargada de elegir a la JNJ, Lanegra opinó que “está yendo en contra del servicio civil” y el sistema meritocrático.

“La norma dice que tiene que ir bajo el sentido de idoneidad en el puesto, pero el tema meritocrático desaparece [...] Un defensor que tiene bajo su posibilidad definir que es lo idóneo y, además, sin ningún tipo de concursos, es la puerta abierta para que personas no adecuadas ocupen esas posiciones”, dijo también.

Lanegra opinó que, en ese sentido, la iniciativa representa “un retroceso”. Reiteró que, en el caso de la ampliación del mandato, la propuesta es inconstitucional.

