Nuevas conversaciones virtuales, testimonios e imágenes obtenidos por El Comercio revelan que personas vinculadas al partido político que está formando Nicanor Boluarte fueron designadas por el Ministerio del Interior (Mininter) prefectos regionales de Junín y Tacna, así como subprefectos del Callao, la provincia de Jorge Basadre en Tacna, los distritos de Ventanilla en el Callao y Jesús en Cajamarca.

Estos nombramientos se han seguido produciendo desde que este Diario revelara que el hermano de la presidenta venía promoviendo la formación del partido político Ciudadanos por el Perú, con apoyo de prefectos, subprefectos y funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Esta vez, El Comercio identificó a otras autoridades políticas que estuvieron en los grupos de coordinación de los comités ciudadanos, base que le sirvió a Nicanor Boluarte para crear su proyecto político.

Participantes de reunión virtual del partido Ciudadanos por el Perú.

Entre los funcionarios del sector Interior que aparecen como asistentes a una reunión virtual convocada por Nicanor Boluarte figura Stephen Ugarte Dávila, actual prefecto regional de Tacna. Ugarte fue nombrado en ese cargo con una resolución firmada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Vicente Romero, en marzo pasado.

Este Diario se comunicó con el prefecto Ugarte, pero se negó a responder señalando que tenía derecho a guardar silencio.

Katherine Ayala Ruiz, subprefecta de la provincia de Jorge Basadre, en la región de Tacna, también aparece como asistente a un encuentro virtual organizado por el hermano de la presidenta mediante el programa Meet de Google.

La resolución de su nombramiento fue firmada por el director general de Gobierno Interior del Mininter, Jorge Ortiz Marreros, el pasado 15 de marzo.

En Cajamarca, Jorge Chingay, ahora conocido por su cercanía con Nicanor Boluarte, fue nombrado por este gobierno prefecto de esa región.

Y Enma Vásquez Quispe, otra asistente a las reuniones virtuales y presenciales organizadas por Nicanor Boluarte, fue nombrada subprefecta del distrito de Jesús en la provincia de Cajamarca. Su designación fue publicada el pasado 11 de julio. Vásquez no respondió al pedido de entrevista de este Diario.

Participantes de reunión virtual del partido Ciudadanos por el Perú.

En otro chat de coordinación denominado Comité Ciudadano, al que este Diario tuvo acceso, se encuentra la prefecta regional de Junín, Silvia Mariano, quien militó en Perú Libre hasta días antes de su designación, en febrero del 2023. Este Diario viajó a la ciudad de Huancayo para recoger su versión. La funcionaria no se encontraba en la sede de la prefectura, pero personal de su despacho nos contactó con ella. Inicialmente, Mariano evitó responder argumentando que necesitaba una autorización para declarar. Ante la insistencia, dijo que no conoce al partido Ciudadanos por el Perú: “No he escuchado. La verdad, para mí, es la primera vez que (escucho) lo que está mencionando”.

Chat denominado 'Comité Ciudadano', base que sirvió a Nicanor Boluarte para formar su proyecto político.

Silvia Mariano, integrante del chat grupal 'Comité Ciudadano', base que sirvió a Nicanor Boluarte para formar su proyecto político.

— En el Callao —

Algunos de los asistentes al evento de Ciudadanos por el Perú, celebrado en mayo último en el local León Dorado ubicado en Barranco y que estuvo dirigido por Víctor Torres, amigo de la infancia de Nicanor Boluarte, luego fueron nombrados autoridades políticas.

Es el caso de Richard Melendres Campos, quien, dos meses después de esa reunión, el 31 de julio fue designado subprefecto distrital de Ventanilla. Melendres también figura en las reuniones de los comités ciudadanos que promovía Nicanor Boluarte en apoyo al gobierno de Pedro Castillo.

El Comercio localizó en su despacho al subprefecto Melendres y le preguntó si influyó en su designación el vínculo que tiene con Ciudadanos por el Perú. Melendres respondió que “no conocía lo del partido”. Sin embargo, cuando se le recordó su presencia en Barranco junto a Nicanor Boluarte, el subprefecto indicó que era libre de reunirse y discutir propuestas. “Me reúno no solo con un movimiento que se está creando, sino con todos, eso no quiere decir que haya vínculos. No tenemos tiempo para hacer proselitismo”, dijo. Consultado por su relación con Nicanor Boluarte, respondió: “Lo he visto”.

El sector Interior también designó subprefecta en esa región a Evelyn Thorne Babilonia, otra asistente al evento partidario de Nicanor Boluarte. Thorne fue nombrada en setiembre subprefecta distrital del Callao. El Comercio intentó localizarla el pasado viernes, pero no se presentó en su oficina.