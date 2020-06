El portavoz de la bancada de Acción Popular, Otto Guibovich, afirmó que a muchos parlamentarios “no les ha gustado” la carta que los líderes de su partido, entre ellos Alfredo Barnechea y Raúl Diez Canseco, usaron para criticar su accionar. Agregó que estos cuestionamientos pudieron realizarse “por canales internos”.

— ¿Cómo ha tomado la bancada de Acción Popular la carta que le envió un conjunto de dirigentes, en la que advierten que “el país no está para experimentos sociales”?

Creo que todos los consejos o recomendaciones hay que tomarlos con humildad, a muchos no les ha gustado [esta carta], a nadie le gusta que te digan algo públicamente cuando puedes hacerlo por los canales internos. Más bien, yo pediría que nos preocupemos por tener autoridades partidarias, que es urgente y que estamos esperando hace tiempo. Por lo demás, todo consejo tiene que ser bienvenido, ya uno decide.

— ¿No ha sido un llamado de atención ante algunas iniciativas, como la que plantea la reforma de la Constitución a través de un referéndum?

Yo lo tomó como un consejo, ya es potestad de los congresistas si lo toman en cuenta [o no]. Particularmente, lo tomó como una recomendación de gente que tiene más experiencia, que ha recorrido el Congreso y el Ejecutivo, pero nada más que eso, y reitero que hubiera preferido que nos preocupemos por tener autoridades partidarias prontamente.

— ¿Existe un sector dentro de la bancada que es manejada por el exparlamentario Yonhy Lescano?

No lo creo, porque se incumpliría con el espíritu de la Constitución, en el sentido, de que el congresista no tiene mandato imperativo. Ningún congresista puede estar obedeciendo órdenes de nadie. El congresista no tiene mandato imperativo, por eso cada parlamentario puede presentar sus proyectos de ley, nadie se lo puede impedir. Si alguien tuviese mandato imperativo de algún líder de Acción Popular estaríamos mal.

— ¿La bancada de Acción Popular está presentando proyectos de corte populista?

Depende de cómo definan populismo, es relativo, lo que sí estoy seguro es que nosotros estamos yendo bien, de menos a más. Hay gente joven, nueva, que son talentosos, este es un Parlamento corto, todos quisiéramos ir más rápido, es un escenario diferente al convencional que todos han vivido.

— ¿Cómo evalúa el manejo que ha tenido el gobierno de la emergencia sanitaria por el COVID-19?

Es un escenario inédito, se entiende que pueda haber un margen de error, pero me parece que la falta de pruebas [para detectar el coronavirus] ha tenido un alto costo. Las canastas no han llegado a todos, lo mismo que los bonos, y esto ha revelado que falta inclusión financiera. Justamente, Acción Popular ha planteado, en un proyecto de ley, que cuando un ciudadano saque su DNI azul automáticamente acceda a una cuenta en el Banco de la Nación. Hay problemas que son recurrentes y que no le hemos buscado una solución en el tiempo. El programa Reactiva Perú no llega a las pequeñas empresas. Y las fallas en las redes de hospitales son crónica. Hemos aprobado un dispositivo para que se incremente el presupuesto del sector Salud hasta un 8% [del PBI].

— Durante los últimos dos meses, el Congreso ha protagonizado discrepancias con el Ejecutivo por la liberación del 25% de los fondos de las AFP, la cancelación del cobro de los peajes y el deshacinamiento de los penales. ¿La relación se ha desgastado más pronto de lo que esperaba?

No lo creo, porque cuando el primer ministro [Vicente Zeballos] y el ministro de Justicia [Fernando Castañeda] fueron al Parlamento [para pedir facultades] lo hicieron con una actitud diferente. Luego, el Gabinete acudió a exponer la política general del gobierno, cada quien ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Por qué tendría que haber en este momento una crisis de poderes? Lo que requerimos es trabajar juntos. Lógicamente, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. El Parlamento debe legislar, fiscalizar y representar, y el Ejecutivo, gestionar.

— ¿Existe el riesgo de que se repita un escenario de confrontación con el gobierno?

Esperemos que no, no le conviene al Perú menos en el marco de una pandemia. Que cada uno haga lo que establece la Constitución y lo haga bien, el pueblo nos ha elegido para eso, no para estar en broncas. Yo no soy participe del enfrentamiento crónico de poderes que hemos tenido a lo largo de la historia y que tanto daño nos ha hecho.

— El programa “Punto final” reveló que familiares de Manuel Merino de Lama contrataron por más de S/200.000 con el Estado entre el 2011 y 2016, cuando el acciopopulista era congresista. ¿El caso del actual presidente del Parlamento debe pasar a la Comisión de Ética?

Entiendo que la OSCE ha manifestado que son contratos preexistentes, lo que me extraña es que algo del 2011, 2013 y 2014 salga a relucir ahora, es un poco extraños. Merino de Lama ha luchado contra la corrupción en Tumbes, inclusive tuvo problemas muy serios con un gobernador. En el tiempo que lo conozco sé que es una persona serial, correcta y pues nada, si ya fue cosa juzgada, uno no puede estar juzgando dos veces. Y ahora entiendo que en febrero o en marzo le han pasado a uno de sus hermanos, pero el contrato había sido en noviembre. No es culpa del congresista. Todo tiene que ser visto en su justa dimensión.

Reforma política

— La Comisión de Constitución aprobó un dictamen que deja sin efecto las elecciones primarias para el 2021 por el COVID-19. ¿Cree que, ante la situación de emergencia sanitaria, la modalidad de las internas debe ser un militante, un voto, a través de sufragio electrónico y que el proceso sea organizado por la ONPE?

Nosotros siempre hemos creído en la modalidad un militante, un voto, y lo hemos hecho para definir a los candidatos a las últimas elecciones. Si todos los partidos practicaran esa modalidad, ya hubiéramos dado un salto cualitativo muy importante. Y si seguimos en crisis de salud, una opción es hacer las internas por la vía electrónica, pero para ello hay que asegurarse de que el sistema esté auditado y haya un control sobre el código fuente. Si eso sucede, pues habría que tener confianza en el voto electrónico.

— ¿La bicameralidad debe ser para el 2021 o para el 2026?

Mira, primero se gatea, luego se camina y al final se corre, lo ideal sería que tengamos pronto una cámara alta, una cámara de senadores. Pero hay que ser realistas y ver si en el tiempo que nos queda se puede concretar, esto es una modificación constitucional, que requiere de dos legislaturas. Si los plazos los permiten, Acción Popular siempre ha creído que debemos recuperar la bicameralidad. Con ella, quizás no habría toda esta turbulencia que a veces se vive en el Congreso por un proyecto, tampoco discrepancias con el Ejecutivo, sería otra la relación y evitaríamos muchas crisis.

— La mayoría de bancadas ha presentado proyectos de ley para eliminar la inmunidad parlamentaria, pero Acción Popular propone regularla. ¿Por qué?

Hay ofrecimientos de campaña [de muchos partidos para eliminar la inmunidad], pero me explicaba un constitucionalista que la inmunidad no es un derecho, sino una institución. Entonces, yo, particularmente, tengo otro punto de vista, creo que se debe eliminar toda forma de inmunidad que no esté relacionada con la función estricta de un congresista. ¿Por qué? Porque sin inmunidad cómo fiscalizas, te denuncian en una. Hay que ver lo que es mejorar para el Perú, no lo que es mejor para algunos partidos políticos o para algunos congresistas que tienen que honrar promesas de campaña.

— ¿A quién responde la bancada, a Barnechea, a Diez Canseco…?

La bancada de Acción Popular es democrática y responde al pueblo. Si nosotros dejamos de responder al pueblo para responder a una persona perdemos la noción constitucional de no tener mandato imperativo, eso es delicado. Yo respeto mucho a los líderes de Acción Popular, con muchos de ellos me comunicó, pero no pues, el congresista tiene que estar libre de cualquier influencia.

— ¿Y quién debe ser el candidato presidencial de Acción Popular en el 2021?

Somos un partido que no tiene dueños. Por lo tanto, es bueno que haya tres, cuatro y hasta cinco posibilidades para ser el candidato [a la Presidencia de la Republica], esto enriquece la política y es una fortaleza a pesar de que algunos creen que es una debilidad. Es una fortaleza tener gente con pergaminos en el liderazgo partidario. ¿Quién debe representar al partido? El que gane las internas, yo no puedo [adelantar algún respaldo], soy congresista, hay que ser serios.

