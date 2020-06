Aunque seis bancadas del Congreso y una congresista no agrupada [Arlette Contreras] presentaron un total de 10 proyectos de ley para la aplicación del 50% de participación de mujeres en las listas de elección popular, la Comisión de Constitución no alcanzó el martes los votos suficientes para reformar la paridad y alternancia con miras a las elecciones generales del 2021.

Uno de los principales temas que tuvo oposición en este grupo parlamentario es que el predictamen solo contempla la eliminación de la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley Orgánica de Elecciones, aprobada por el Congreso anterior, pero no hay ninguna especificación sobre la eliminación del voto preferencial, una figura incompatible de aplicar junto a la paridad y alternancia.

La legislación actual precisa que el voto preferencial seguirá aplicándose en las elecciones 2021, por lo que las propuestas del Partido Morado [4962] y el Frepap [5124], acogidas por el predictamen de la Comisión de Constitución, planteaban la eliminación de este mecanismo. Sin embargo, el texto final no consideró este punto. De estas bancadas, solo el congresista Gino Costa votó a favor del predictamen, mientras que los parlamentarios María Cristina Retamozo, Isaías Pineda y Alcides Rayme votaron en abstención debido a que no se planteó la eliminación del voto peferencial.

El predictamen acogió otros cinco proyectos: de la congresista Arlette Contreras [4988 y 5275], Somos Perú [5034 y 5036] –que proponía que el voto se emita a favor de un candidato individual–, y de Alianza para el Progreso [5054].

Debido a que en la votación las abstenciones fueron mayoría, el congresista Costa presentó una reconsideración del voto, que se verá este miércoles, a las 3 de la tarde, en una sesión extraordinaria de la comisión.

Abstención [9] A favor [8] En contra [4] Rosario Paredes (Acción Popular) Omar Chehade (APP) Martha Chávez (Fuerza Popular) Isaías Pineda (Frepap) Gino Costa (Partido Morado) Diethell Columbus (Fuerza Popular) Alcides Rayme (Frepap) Carmen Omonte (APP) Rennan Espinoza (Somos Perú) Franco Salinas (Acción Popular) Jim Mamani (UPP) Carlos Mesía (Fuerza Popular) Guillermo Aliaga (Somos Perú) Luis Valdez (APP) María Cristina Retamozo (Frepap) Mirtha Vásquez (Frente Amplio) Carlos Almerí (Podemos Perú) Rubén Ramos (UPP) Leslye Lazo (Acción Popular) Moisés González (APP) Freddy Llaulli (Acción Popular)

El congresista Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, dijo a El Comercio que se necesitan 13 votos, como mínimo, para que prospere una reconsideración del predictamen en esta sesión.

“Si no ocurre así, no es que sea rechazado el proyecto, sino que la abstención ganó. Si la reconsideración pasa, se hace una segunda votación para aprobar el dictamen”, dijo.

Durante el debate del martes, los congresistas que se manifestaron a favor de la eliminación de la disposición transitoria sobre el voto preferencial fueron Alcides Rayme (Frepap), Martha Chávez (Fuerza Popular), Carolina Lizárraga (Partido Morado) y María Cristina Retamozo (Frepap).

La parlamentaria Retamozo se manifestó en contra de que el voto preferencial no pueda aplicarse en estas circunstancias en que no habrán elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “¿Qué pasa si no se elimina el voto preferencial? Se pierde la efectividad de esta medida, que tiene un objetivo urgente”, expuso.

El congresista Franco Salinas, de Acción Popular, comentó que aunque tienen la “voluntad de asegurar la participación política de la mujer”, la modificación sobre la participación de hombres y mujeres en el ámbito interno de los partidos “vulnera un poco la libertad interna de los militantes y afiliados de un partido a poder llevar sus elecciones internas dirigenciales. Los partidos políticos constituidos no consideramos que este acápite se incluya”, comentó.

Reacciones posteriores

El congresista Chehade consideró que el predictamen podría ser “ajustado” para que haya más consenso. “Es una posibilidad, estamos a favor de que se elimine el voto preferencial, pero hay un tema técnico, de crisis sanitaria. No tengo problema en sustituir esta parte del texto del predictamen”, dijo a este Diario.

El predictamen expone que las razones para no eliminar en este caso el voto preferencial “se basan principalmente en la debilidad de los partidos políticos –entendida como una baja institucionalidad- y en la configuración de las circunscripciones electorales vigentes”.

“En el caso de los partidos políticos peruanos, no existe aún, en sus dinámicas internas, la suficiente institucionalidad para desarrollar campañas electorales que les permitan a los precandidatos un posicionamiento suficiente que se traduzca, a través del voto de sus afiliados, en una selección de candidaturas utilizando un voto preferencial o individual, y por lo tanto se traslade la elección preferencial tradicional al interior de las organizaciones políticas. Este tipo de mecanismo debía implementarse, por primera vez en el país, a través de las PASO pero las razones sanitarias ya mencionadas impiden que se apliquen para las elecciones venideras, y por lo tanto la transacción que se buscaba se ve frustrada”, se argumenta.

El congresista Rennan Espinoza, de Somos Perú, fue uno de los cuatro parlamentarios que votó en contra del predictamen y, según dijo a El Comercio, su voto se basó en la no inclusión de la eliminación del voto preferencial.

“El predictamen es una mentira, no persigue ni paridad ni alternancia, sino que las listas tengan mitad de hombres y mitad mujeres, pero que cuando se elija con el voto preferencial salga lo mismo que pasó ahora”, comentó.

Chehade considera que por esta elección se podría mantener el voto preferencial, de tal manera que al 2026 ya no esté considerado este mecanismo y “salvamos las elecciones del otro año. Muchos congresistas no lo han entendido”. Mencionó que además de plantear la paridad y alternancia en las listas del Congreso, el predictamen considera otros espacios de participación política, por lo que no puede desestimarse toda la reforma por una consideración que, dijo, es “mínima".

“La paridad y alternancia es un histórico paso. Se estaría llegando al 50% de paridad y alternancia en candidatos al Parlamento Andino, plancha presidencial, regidores, consejeros. Es un proyecto de avanzada, no lo tiene ningún país del mundo. Por un tema mínimo no se puede traer abajo la gran reforma”, declaró.

El congresista Espinoza consideró que no necesariamente se tiene que tomar a la no realización de las PASO como un inconveniente para resolver eliminar el voto preferencial. “Tenemos otra alternativa, que los partidos presenten listas con alternancia y paridad, que sea cerrada, sin voto preferencial, y eso se inscriba y se vote por esas listas. Cuando se den los resultados se va a tener 65 hombres y 65 mujeres, pero bajo ese mecanismo”, consideró

Chehade, por su parte, dijo que el voto preferencial en la PASO sí era amplio porque las personas salían a votar y los candidatos podían hacer campañas, pero “en las internas de cada partido es todo un tema porque, al final de cuentas, los que quedan rezagados de esos resultados internos prácticamente van a querer desistir de candidatear porque han quedado sin una opción de llegar al Congreso”.

El congresista Espinoza remitió también un oficio a Chehade para que se elimine el voto preferencial del predictamen de la comisión.

#ParidadYAlternancia | El congresista @rennanespinoza presentó un oficio a Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, para que se elimine el #votopreferencial del predictamen que ayer no logró suficientes votos. Hoy hay sesión extraordinaria (3pm)@Politica_ECpe pic.twitter.com/WZAuMUhN4F — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) June 3, 2020

Expertos señalan que el voto preferencial puede eliminarse para las elecciones 2021

José Tello, especialista en derecho electoral, dijo que el voto preferencial se puede eliminar para las elecciones del 2021 mientras los organismos electorales garanticen el proceso de las elecciones internas de candidatos.

“Si es que la ONPE organiza el proceso de manera obligatoria, si el JNE fiscaliza el proceso y legalidad, y si RENIEC interviene con el Registro de Organizaciones Políticas en la elaboración del padrón electoral, y si además tenemos elecciones no presenciales, las elecciones internas [con afiliados al partido] no son presenciales como dice ONPE, no hay problema, se puede eliminar el voto preferencial porque hay garantía que los organismos electorales en el proceso. depende mucho de la voluntad política”.

Finalmente, la abogada Beatriz Ramírez dijo que no considera correcta lo dijo por Chehade porque mezcla conceptos. “Eliminar el voto preferencial es necesario en la próximas elecciones 2021, y eso se hace derogando la disposición. no tiene q ver una cosa con la otra. Uno es para armar listas, otra cosa es la elección”, dijo.