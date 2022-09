La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citará a Yoni Vásquez Castillo, hermano del prófugo sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez, luego que el ministro de Defensa, Daniel Barragán, afirmara que se consignó mal su nombre en un viaje que realizó el mandatario a Chiclayo en junio pasado.

Así lo anunció el presidente de dicho grupo de trabajo, Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien indicó en su cuenta en Twitter que “suena absurdo” que Barragán haya señalado que hubo un error al escribir “Yoni” y se colocó “Lay” debido al “nulo parecido de los nombres”.

“El ministro de Defensa señala que hubo un error al escribir ‘Yoni’ y se colocó ‘Lay’. Suena absurdo por el nulo parecido de los nombres. Pero mejor será que el propio hermano del hoy prófugo Fray lo aclare. Será citado a la Comisión de Fiscalización”, escribió en la red social.

Como se recuerda, Barragán afirmó que ocurrió un error en la consignación de los pasajeros del vuelo a Chiclayo que realizó el avión presidencial del pasado 23 de junio, y que, en lugar de aparecer el nombre “Yoni”, se consignó el nombre “Lay”.

Asimismo, el titular de la cartera señaló que el error también se produjo en el número de DNI de la mencionada persona y que, por ello, su identificación no aparece en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“He visto los documentos de la Casa Militar, sale un documento oficial, pero cuando uno llega, y eso es normal, siempre hay variaciones en la relación de pasajeros, las variaciones se hacen a mano. Cuando hacen la inscripción, la palabra que escriben en vez de ‘Yoni’, por el apuro, con la letra mal hecha, yo lo leo y dice ‘Lay’, entonces la señorita que pasa el despacho de manera oficial ella lee y dice ‘Lay’”, manifestó.

“Un nueve que parecía cuatro lo pasa como cuatro, entonces cuando uno ve el DNI parece otro número, entonces ella pone un nombre y un DNI que no corresponde, en el retorno aparece el nombre Yoni y el nombre Lay no porque no existe, y eso se corrobora con las personas que estuvieron en el avión”, añadió.