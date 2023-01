La Mesa Directiva del Congreso evalúa el pedido de reconsiderar la votación con la que se aprobó el adelanto de elecciones al 2024, para realizar un nuevo texto que plantee que los comicios se realicen este 2023.

La solicitud de reconsideración fue planteada por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular) este jueves en sesión del pleno.

La iniciativa tomó por sorpresa al presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), quien optó por suspender la sesión hasta este viernes 27.

Fuentes del Congreso informaron que los integrantes de la Mesa Directiva, encabezada por Williams, se reunieron esta noche, pero hasta la publicación de esta nota, ninguno respondió a nuestros intentos de comunicación para conocer si hubo algún acuerdo.

Otras fuentes señalaron que en situaciones como esta, la mesa pide opiniones a la Oficialía Mayor del Congreso y a la Dirección General Parlamentaria antes de pronunciarse.

El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho parlamentario, señaló que la reconsideración es viable, a pesar de que la votación para adelantar las elecciones generales en el 2024 se realizó el pasado 20 de diciembre; es decir, hace más de un mes.

Aquella vez, el Congreso aprobó, en primera votación, que se adelanten los comicios para abril del próximo año. La iniciativa recibió 93 adhesiones, pero quedó pendiente que se apruebe en segunda votación en la próxima legislatura.

Para Rospigliosi, los puntos a favor de considerar viable la reconsideración son que la presente legislatura aún no culmina, que la propuesta no ha sido sometida a segunda votación y que no se habría cerrado el acta de la sesión del pleno en la que se discutió.

El especialista en derecho parlamentario señaló que la reconsideración no procede si ya se cerró el acta de la sesión del pleno, porque “de lo contrario, habrían reconsideraciones ad infinitum”. Sin embargo, añadió que “estamos ante una situación excepcional” y podrían darse interpretaciones al Reglamento del Congreso.

POSTURA EN EL EJECUTIVO

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se ha mostrado en contra de que el adelanto de las elecciones generales ya no sea en abril del 2024, sino este 2023, al señalar que esto no garantizaría un proceso electoral transparente.

“Sé que hay un pedido de adelanto del adelanto (de las elecciones). Esto es tan confuso como querer asumir que estos sectores violentistas que están vulnerando los derechos fundamentales de los peruanos van a poner las condiciones para que sean atendidas por el sistema democrático”, dijo en Canal N.

“Tenemos que garantizar unas elecciones libres, transparentes y que puedan asegurar la voluntad popular. Sería muy lamentable que, a los problemas que tenemos en este momento, añadamos un proceso electoral que no ha sido debidamente garantizado con los requisitos de la propia ley electoral”, agregó.

Otárola respondió así cuando fue consultado sobre los pedidos de diversas bancadas, así como sectores como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para que las elecciones sean en el 2023 y no en abril del 2024, como aprobó en primera votación el pleno del Congreso. Agregó que le corresponde al Legislativo debatir todos los proyectos de ley existentes.