La bancada Nueva Constitución se reactivó como grupo parlamentario al incorporar al congresista Moisés González, sentenciado en primera instancia por el delito de colusión en enero pasado.

González se encontraba como congresista no agrupado desde que renunció a Alianza para el Progreso (APP) en setiembre del 2020. El legislador dijo a El Comercio que recibió la invitación de Nueva Constitución luego de esta fuera desactivada. Además, confirmó que fue nombrado vocero titular.

“Fui invitado hace aproximadamente 10 días y me estoy integrando. Tenemos todas las facultades y derechos como bancada. La bancada sí fue desactivada, pero pedimos que se le dé continuidad. [...] Ellos me llamaron. Hemos tenido mucha coincidencia en algunos temas de trabajo y es por eso que estamos ahí”, aseguró.

Fuentes de la Oficialía Mayor del Congreso confirmaron que Nueva Constitución fue reactivada recientemente gracias a la incorporación de González. El grupo había quedado desarticulado al quedarse con solo cuatro parlamentarios por el fallecimiento del congresista Hipólito Chaiña Contreras a causa del COVID -19.

El reglamento del Congreso establece que cada bancada debe contar con cinco integrantes como mínimo, por ello, el pasado 25 de febrero, la Oficialía Mayor comunicó la desarticulación de Nueva Constitución. Sin embargo, pocos días después, el grupo consiguió sumar a González.

Sentencia por colusión

Sobre la condena que pesa en su contra, González aseguró: “La sentencia no es consentida. Es una sentencia que está en proceso. Yo lo aclaré en su momento. Es una muy mala interpretación de parte del juez, en algo que no tenía nada que ver cuando fui alcalde”.

González fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida al ser encontrado responsable de haber intervenido en procesos de adjudicación de obras cuando se desempeñaba como alcalde de Querocotillo (Cajamarca), entre el 2011 y 2014.

Para el Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, González tuvo responsabilidad en el proceso adjudicación de la construcción de la carretera Santa Rosa – Barbasco y Ramal – Tayme Ñule’, así como el mejoramiento del tramo Santa Rosa – Patipampa.

Durante el juicio, el fiscal anticorrupción Javier Idrogo Rodríguez insistió en que el entonces alcalde concertó con sus coacusados, exfuncionarios actualmente condenados, en detrimento de la municipalidad de Querocotillo.

Pero según González, “aquí lo que hubo fue una negligencia de parte de un comité de selección, no mía. Nunca han acreditado que yo tenga algo que ver, solo que sentenciar a un congresista a veces le es simpático, y no se persiguen a delincuentes sino a políticos. Fue una sentencia suspendida en primera instancia y hemos apelado, como correspondía”.

Once bancadas

Con la actual composición del Congreso, solo quedan dos parlamentarios no agrupados: Arlette Contreras (ex Frente Amplio) y Rennán Espinoza (ex Somos Perú).

Además, el Congreso vuelve a estar conformado por 11 bancadas: Alianza para el Progreso, Acción Popular, Unión por el Perú, Somos Perú, Frepap, Podemos Perú, Fuerza Popular, Frente Amplio, Partido Morado, Descentralización Democrática y Nueva Constitución.