Sobre el Congreso siempre ha pesado la sospecha de ser una agencia de empleos para los partidos políticos. A través de un cruce de información de la planilla legislativa de enero con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio corroboró que se trata más bien de una certeza: 657 trabajadores figuran como afiliados a una agrupación política (sin contar movimientos regionales).

Acción Popular es el partido con más afiliados en planilla. Para agosto del 2020, con el acciopopulista Manuel Merino en la presidencia del Congreso, la planilla tenía unos 147 afiliados a la lampa. Para enero del 2021, con Mirtha Vásquez (Frente Amplio) a la cabeza, la cifra de acciopopulistas bajó a 139. La reducción también se grafica con Alianza para el Progreso, que cuando integraba la Mesa Directiva en agosto registraba 67 afiliados en planilla, pero la cantidad cayó a 59 cinco meses después, tras perder la vicepresidencia.

Solo uno de los 11 trabajadores de la presidenta Vásquez es afiliado al Frente Amplio. Situación distinta es la de los vicepresidentes. Luis Roel Alva (Acción Popular) tiene a cuatro afiliados a su partido; y Matilde Fernández (Somos Perú), a cinco.

Sobrepoblación

Para enero del 2021, la planilla legislativa superaba los 2.900 trabajadores. “Lo he conversado con Servir, porque el Congreso está con una sobrepoblación laboral, y eso ha sucedido porque los partidos tienen la concepción de que el Congreso funciona en virtud de cuotas de cada partido”, dijo la presidenta Mirtha Vásquez a El Comercio.

Vásquez añadió que los congresistas reclaman si no se contrata a sus afiliados: “Hay personas que no cumplen con los requisitos para ocupar algunos puestos, pero [entran] si son afiliados de una agrupación. Cuando he tratado de sacarlos, me reclaman que no es posible que saque a su gente. Lo toman como una revancha, pero les he dicho que el Congreso no es agencia de empleos de los partidos”.

Confianza

En febrero, Vásquez no renovó los contratos de 26 trabajadores que ingresaron a la Oficina de Seguridad durante la gestión de Manuel Merino. Esta oficina es la segunda instancia, después del Departamento de Comisiones, con más afiliados. Tras este hecho, la legisladora recibió el pedido del vicepresidente acciopopulista Luis Roel para que dos de los trabajadores –a los que no les renovó– sean reubicados en la Oficina de Cooperación Internacional. Uno de ellos, Jhon Delgado Félix, era afiliado de Acción Popular y expolicía que laboró como agente del Servicio Nacional de Inteligencia en 1996 y 1997, según reveló el semanario “Hildebrandt en sus Trece”.

“Hay oficinas adscritas a las vicepresidencias donde cada uno pone su gente. Yo les pido que tengan cuidado, pero ellos dicen que son autónomos. Luis Roel me dice: ‘A estos no los puedo botar de ninguna manera, son de mi partido’. Ante ello, le pedí que firme un documento donde él se haga responsable. Él pide que se ponga a dos personas en la Oficina de Cooperación y ha puesto a dos personas de Acción Popular”, indicó Vásquez.

Roel aseguró que pidió personal en atención a un requerimiento de los jefes de oficinas adscritas a su vicepresidencia. “El problema es que la mayoría del servicio parlamentario hace trabajo remoto”, justificó. Cuando se le consultó qué podría aportar un personal de seguridad en cooperación internacional, indicó que apoyaría en protocolo.

Sobre los acciopopulistas en la vicepresidencia, Roel reconoció que son “personal de confianza” que lo acompañan desde la campaña electoral. Rolando Ruiz, también de Acción Popular, tiene uno de los despachos con mayor número de afiliados (seis de siete) y usó la misma justificación: “Es personal de confianza”.

Pero no es solo en Acción Popular. El despacho del parlamentario Miguel Ángel Gonzales está integrado en su totalidad por afiliados de su agrupación: el Partido Morado. Hasta el cierre de este informe, Gonzales no respondió nuestras llamadas. En el 2020, este Diario detectó que seis excandidatos del Partido Morado del proceso 2020 fueron contratados como asesores en el Parlamento.

El segundo partido que registra mayor número de afiliados en la planilla congresal es el Apra. Si bien no tienen representación en el actual período, la presencia del partido de la estrella en el Parlamento ha sido de larga data. Mirtha Vásquez indicó que en el Congreso se habla de un sindicato aprista.

Sin meritocracia

El especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi indicó que el principal incentivo para que los congresistas contraten a los militantes de sus partidos es que el Congreso se encuentra autoexcluido de la Ley Servir.

“El Tribunal Constitucional exhortó a que se elimine esa autoexclusión, pero no hicieron caso. Entonces no hay meritocracia”, dijo.

En enero pasado, la contraloría emitió un informe de control advirtiendo la contratación de personal sin respetar la normativa vigente durante el período disuelto.

