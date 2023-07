La congresista Karol Paredes (Acción Popular) evitó indicar el nombre del hotel en que se alojó durante su viaje a China para participar en un evento tecnológico por invitación de una empresa privada, cual solventó los pasajes y la estadía de un grupo de parlamentarios peruanos.

En diálogo con Canal N, la presidenta de la Comisión de Ética señaló que no le interesa saber el nombre del hotel en que permaneció junto a una delegación de legisladores.

La presidenta de la comisión de Ética Karol Paredes responde a los cuestionamientos por viajar a una feria tecnológica en Shangai por invitación de una empresa privada. Siga la entrevista en @canalN_ pic.twitter.com/Vun46M6bls — Canal N (@canalN_) July 6, 2023

“Yo no te puedo responder eso porque no tengo conocimiento. Realmente ese es un tema que personalmente no me ha interesado”, indicó en un acalorado diálogo con el periodista Jaime Chincha.

Incluso, en tono sarcástico, Karol Paredes dijo no acordarse de lo que comió en China, pues aseguró que probó tantos platos de comida que ni recuerda sus nombres.

“No me acuerdo ni qué he comido, han sido tantas las comidas que hemos comido que no ya ni me acuerdo”, añadió.

A modo de justificación, la parlamentaria de Acción Popular señaló que el viaje pagado por una empresa privada no ha generado “ningún problema al reglamento de Ética”, pues consideró que no están perdiendo “la objetividad o la imparcialidad”. Aseguró que no tiene ningún compromiso con alguna empresa.

“Eso no quiere decir que nosotros estamos generando un lobby o estamos cometiendo alguna situación irregular”, manifestó. “Aquí no hay ninguna donación ni una cuestión irregular, no hemos ido con ningún fondo del Congreso”, agregó.

Consultada por lo aprendido en la feria tecnológica, Karol Paredes respondió: “Nosotros fuimos a una feria tecnológica para conocer propuestas legislativas que tienen otros países y que eso también se podría contextualizar con nuestra realidad”.

Un reportaje del diario El Comercio reveló que los parlamentarios congresistas Karol Paredes, Silvia Monteza, Ilich López, Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) viajaron a China, del 28 al 30 de junio, con todos los gastos pagados por una empresa privada.

Se trata de Digital Policy & Law Group (DPL Group), una empresa con sede en México, que tiene diversas unidades de negocio y marcas vinculadas al mundo de la tecnología.