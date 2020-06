El parlamentario Enrique Fernández Chacón, de la bancada del Frente Amplio, confirmó a El Comercio que dio positivo para coronavirus (COVID-19) y que permanece en la Clínica Ricardo Palma en donde viene recibiendo atención médica.

El representante por Lima, de 77 años, indicó que viene evolucionando con mejoría a la enfermedad, tras presentar fiebre por varios días.

“Estoy bastante recuperado. Ya la fiebre ha desaparecido. Vamos a esperar. Los síntomas ya retrocedieron bastante”, comentó Fernández Chacón en breve comunicación con este Diario.

Explicó que se debió internar el jueves para una mejor atención. Actualmente se encuentra recibiendo oxígeno.

“Las primeras atenciones me las dio mi hijo [que es médico], me trató con antibióticos, y ya después he tenido que venir a la clínica para una atención más prolija”, agregó.

El legislador del Frente Amplio aprovechó para recomendar a la ciudadanía a que se cuiden y tomen sus precauciones. “La cosa es más peligrosa de lo que se dice y está en cualquier lado”, expresó.

Con el caso de Fernández Chacón, ya suman 12 los parlamentarios que han contraído el coronavirus.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...