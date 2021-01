Conforme a los criterios de Saber más

De los 19 congresistas que postulan al Parlamento Andino o en fórmulas presidenciales para las elecciones del 2021, solo siete han presentado sus solicitudes de licencia al Legislativo hasta el cierre de esta nota. Según información proporcionada por el Congreso de la República a El Comercio, este grupo reducido realizó el pedido en diciembre, en fechas cercanas a las elecciones internas de los partidos.

La norma electoral fijada para los comicios de abril (Ley N° 31038) solo exige que quienes candidatean y trabajan en los poderes públicos soliciten licencia sin goce de haber hasta 30 días antes de la fecha central de la elección. En ese sentido, los actuales parlamentarios no están obligados a recurrir a este trámite antes del 11 de marzo.

En comunicación con este Diario, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, confirmó que siete legisladores formularon sus pedidos a mediados o finales de diciembre. No obstante, reiteró que los doce restantes aún tienen tiempo para hacerlo.

CONGRESISTA PARTIDO PUESTO AL QUE POSTULA ¿TRAMITÓ

LICENCIA? INICIO Y FIN DE

LA LICENCIA SOLICITADA Guillermo Aliaga Somos Perú Parlamento Andino Sí, el 29 de diciembre de 2020. Del 11 de marzo al 11 de abril de 2021. Matilde Fernández Somos Perú Primera vicepresidencia de la República Sí, el 29 de diciembre de 2020. Del 12 de marzo al 11 de abril de 2021. Jorge Pérez Somos Perú Segunda vicepresidencia de la República y Parlamento Andino Sí, el 29 de diciembre de 2020. Del 12 de marzo al 11 de abril de 2021. María Teresa Cabrera Podemos Perú Primera vicepresidencia de la República Sí, el 29 de diciembre de 2020. Del 10 de marzo al 12 de abril de 2021. Felipe Castillo Podemos Perú Parlamento Andino Sí, el 16 de diciembre de 2020. Del 10 de marzo al 12 de abril de 2021. Cecilia García Podemos Perú Parlamento Andino Sí, el 21 de diciembre de 2020. Del 1 de marzo al 12 de abril de 2021. José Luna Morales Podemos Perú Parlamento Andino Sí, el 22 de diciembre de 2020. Del 15 de enero al 12 de abril de 2021.

Los parlamentarios que todavía no han solicitado o regularizado licencias por Oficialía Mayor del Congreso son Carmen Omonte (quien postula a la primera vicepresidencia por Alianza para el Progreso), José Vega (quien aspira a la presidencia de la República con Unión por el Perú) y Daniel Urresti (quien se lanza a las presidenciales con Podemos Perú).

En el caso de Urresti, su asesor nos informó que había pedido una licencia del 5 al 30 de enero. Sin embargo, la legisladora Mirtha Vásquez explicó que el documento carecía de algunas precisiones y que fue devuelto para una subsanación. El 5 de enero, Daniel Urresti presentó su plan de gobierno junto a su compañera de fórmula María Teresa Cabrera (quien postula como primera vicepresidenta) en un evento con prensa dentro de un hotel limeño. Por su parte, Omonte y Vega ya han participado en las actividades proselitistas de sus respectivos partidos.

Otros nueve actuales congresistas que postulan al Parlamento Andino tampoco han hecho el requerimiento aún: Luis Dioses (SP); Omar Chehade (APP); César Combina (APP); Mario Quispe (APP); Tania Rodas (APP); Leslye Lazo (AP); Yessy Fabián (AP); Zenaida Solís (Partido Morado) y José Núñez (Partido Morado).

De los congresistas que ya formularon la solicitud, la mayoría pidió que sus licencias sean aplicables a partir de marzo. José Luna Morales y Cecilia García, quienes postulan al Parlamento Andino por Podemos Perú, hicieron campaña el jueves último en Puno.

¿La no obligación genera conflicto con la labor parlamentaria?

Especialistas consultados por El Comercio señalan que, si bien la salida de licencia no es obligatoria hasta el 11 de marzo, sí resulta válida una discusión en torno a las consecuencias que esto tiene sobre la ética y el desempeño de los congresistas.

Para el experto en Derecho Parlamentario, José Naupari Wong, es preciso recordar que, de acuerdo con la Constitución, el cargo de congresista se considera un trabajo a tiempo completo. Además, señala que, si bien el Congreso se encuentra actualmente en período de receso hasta el 1 de febrero, ello no es equivalente a “vacaciones”.

“El artículo 92 de la Constitución señala que la función de congresistas es de tiempo completo. Ahora, no es cierto que el Congreso no trabaje o no funcione cuando está en periodo de receso. Lo que ocurre es que, en este período, no se tienen comisiones ordinarias ni Pleno. Pero eso no quiere decir que los congresistas se vayan de vacaciones. La salvedad sería que los congresistas candidatos hagan campaña fuera del horario de 9 a.m. a 5 p.m., que es el horario regular de funcionamiento del Congreso. Entonces, si la realizan dentro de esas horas, corresponde que pidan licencia”, indicó Naupari.

El también especialista en temas parlamentarios, César Delgado-Guembes, explicó a este Diario que, aunque la licencia sea facultativa -al menos, por ley- hasta el 11 de marzo, los congresistas sí tendrían que justificar ausentismo de sus tareas en el Parlamento con una licencia.

Esto, porque el receso se entiende como un período para que los legisladores fortalezcan la representación o, de ser miembros, se aboquen a funciones dentro de la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la Junta de Portavoces o las comisiones especiales.

“Lo concreto es que ellos tienen funciones que están obligados a cumplir y esas funciones suponen que estén presentes en las sesiones de las que ellos son miembros y en que participen -en este momento, mientras está en receso el Parlamento- de las sesiones de la Comisión Permanente. Y, luego, cuando se inicie la nueva legislatura, acudan a las sesiones del Pleno. Si ellos no pueden cumplir, sí deberían estar obligados a solicitar licencia”, dijo Delgado-Guembes.

El abogado reafirma que, por balance ético y las propias obligaciones constitucionales de su investidura, corresponde que los congresistas en campaña pidan un permiso. Sin embargo, recuerda que las faltas en las sesiones son muchas veces subsanadas con suplentes, a fin de que la bancada no pierda representación en votaciones. Para él, las suplencias son un truco efectivo a la norma.

Jorge Jáuregui Mendieta, especialista en temas electorales y exasesor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló a El Comercio que la licencia siempre debe ser entendida como una forma de no afectar la labor congresal.

“Si el congresista no va a trabajar, se le descuenta el día. Pero, detrás de la licencia, que es un requisito formal, hay una lógica, y es que el Congreso no se perjudique. Cuando un congresista está haciendo campaña [sin licencia], se abre la interrogante de si está rindiendo en sus tareas en el Congreso, que es a lo que, en principio, está obligado a enfocarse”, expresó Jáuregui.

Otro tema: la neutralidad

De acuerdo con la lectura de José Naupari, los congresistas que actualmente son candidatos tienen un reto particular, pues deben mantener la neutralidad electoral en tanto que son personajes públicos y funcionarios a la vez. “Por ejemplo, si un congresista es convocado a un evento o a una entrevista como congresista, lo correcto es que no haga campaña electoral por su partido o no hable como candidato. Es una línea muy delgada y muy compleja, pero hay que distinguir las atribuciones. Si el congresista utiliza su cargo o los recursos que tiene como congresista para hacer campaña, ya se configura una contravención a la neutralidad”, sostuvo.

De acuerdo con el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por el JNE en setiembre de 2020, algunas de las infracciones que pueden cometer las autoridades políticas o públicas son, precisamente, actuar en favor o en perjuicio de determinada organización política o candidato (art. 30.1.2). En el caso de funcionarios públicos que postulan a cargos de elección popular, se precisa además que no pueden hacer proselitismo en la inauguración o inspección de obras públicas ni repartir a personas donaciones o bienes del Estado (art. 30.3).

Jorge Jáuregui también resalta que el principio de neutralidad es especialmente frágil cuando se es congresista y candidato: “No hay cosa que genere mayor desconfianza en un resultado electoral que haber tenido funcionarios públicos interviniendo en la campaña. Es usual que los congresistas -candidatos o no- intervengan con el pretexto de que no están sujetos a mandato imperativo y que tienen libertad de opinión. Pero es reglamentario que se abstengan. De lo contrario, el JNE debiera amonestarlos”.

