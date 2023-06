Marie Silva Uriarte, la trabajadora del Parlamento que denunció al congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) por hostigamiento laboral y por recortarle su sueldo, reveló que viene recibiendo amenazas del entorno del legislador, razón por la cual solicitará garantías para su vida.

En diálogo con RPP Noticias, afirmó que no es la única funcionaria de ese poder del Estado la que ha acusado al parlamentario por recortarle su sueldo y advirtió que éste cambia de personal cada cuatro meses.

“Voy a pedir garantías para mi vida porque el congresista tiene muchas personas en su entorno que dan la cara por él porque los engaña [diciéndoles] que van a regresar después a trabajar. Cada cuatro meses cambia de personas. Como viven con esa esperanza de poder regresar sí ha llegado algún tipo de amenaza”, expresó.

“Son [amenazas] contra las personas que estamos haciendo [la denuncia]. Ojo, no soy la única persona que está denunciando, soy la única que está dando la cara, que es otra cosa. Hay otras personas que han dado a conocer sus aportes”, agregó.

Silvia Uriarte también refirió que Edgar Tello justificaba el recorte de sueldos a sus trabajadores señalando que tiene “gastos” y “muchos compromisos”. También pidió al Congreso que verifique sus situaciones laborales en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo.

“En principio lo hacía de manera grupal, cuando nos reuníamos con todo el personal de la comisión. Manifestaba que tenía gastos, lo reiteraba veces e inclusive se tomaba como una amenaza a los trabajadores. Decía: ‘tengo muchos compromisos’, como dando a entender que agradeciéramos por trabajar allí porque habían muchas personas que estaban por nuestros puestos”, subrayó.

“El Congreso debería hacer una verificación, cada cuatro meses él cambiaba de personal, prácticamente soy una de las sobrevivientes porque me dedicaba a la parte técnica, legislativa. Tomo esta decisión [de denunciar] porque se vulneran mi derecho como madre gestante, a pasar que le envié una carta pidiéndole el cese y que se rectifique en lo que había hecho”, añadió.

Finalmente, la trabajadora aclaró que acudirá a la Comisión de Ética y a la Procuraduría cuando sea citada, además de colaborar con todas las investigaciones que se realicen. También cuestionó que el legislador no dé la cara, sino su abogado.

“Primero notifico al congresista, después al Congreso y a la Presidencia. Sigo el conducto regular. [La respuesta fue] ninguna. He ido hasta Sunafil, se han apersonado la semana pasada, inclusive hubo un impase con la misma inspectora, pudo verificar que el hostigamiento existe”, acotó.

“Hasta ahora no [me ha convocado el presidente del Congreso]. Esta es una denuncia pública, estoy dando la cara”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, la funcionaria del Parlamento dijo a “Punto Final” que, como se negó al recorte de su sueldo, el legislador le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió en abril pasado .

“Al mismo congresista le dije: Esto es broma, ¿no? ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije no. No es que no podía, [es que] no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, relató al dominical.

La trabajadora contó que Edgar Tello quiso despedirla el pasado 8 de mayo, pero no lo hizo porque está embarazada. Por ley, se considera nulo el despido de una trabajadora en período de gestación si no se acredita una causa justa.

No obstante, le bajó el nivel jerárquico y el sueldo: pasó de ser asesora II a auxiliar de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Por ello, la funcionaria presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

