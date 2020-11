Conforme a los criterios de Saber más

La crisis política se ha prolongado. Anoche, el pleno del Congreso rechazó con 52 votos la lista a la presidencia del Parlamento encabezada por Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), lo que la hubiera convertido en la primera mujer en ejercer la presidencia de la República. Los votos en contra provinieron, principalmente, del Frepap, Fuerza Popular y Podemos Perú. Los cinco parlamentarios de Somos Perú se abstuvieron, mientras Alianza para el Progreso y Acción Popular dividieron su voto.

La lista también incluía a Francisco Sagasti (Partido Morado) en la primera vicepresidencia; y Luis Roel (Acción Popular) y Yéssica Apaza (Unión por el Perú), en la segunda y tercera vicepresidencia. La lista solo recibió 42 adhesiones, cuando necesitaban 60 para ser aprobada.

#LoÚltimo I Única lista de candidatos para la Mesa Directiva. pic.twitter.com/WLzHceFcHL — Congreso del Perú (@congresoperu) November 16, 2020

La plancha estaba conformada por legisladores que votaron en contra de la vacancia a Vizcarra, con la excepción de Apaza, quien era parte de las negociaciones. El apoyo que recibieron provino del Frente Amplio, el Partido Morado, Descentralización Democrática, así como parte de UPP, AP y la mitad de APP. Por la tarde, el partido de César Acuña había emitido un comunicado señalando que apoyarían la propuesta de Silva Santisteban y Sagasti, pero solo cumplieron parcialmente.

Respaldamos la propuesta de la @BancadaAPP de @pavese y @FSagasti en la mesa directiva del @congresoperu. Nuestro total apoyo para que puedan afrontar la crisis política, sanitaria y económica que atraviesa nuestro país. — APP (@Peru_APP) November 15, 2020

“Es una sorpresa porque costó mucho trabajo plantear una lista de consenso; me sorprendió que la gente de APP [que dijeron] que iban a votar en bloque no lo hicieran”, dijo Silva Santisteban en RPP tras la derrota. Además, indicó que congresistas de otras bancadas, como José Luna (Podemos Perú) y algunos de Acción Popular y UPP, le habían asegurado que votarían a favor.

Luego de la votación hubo una Junta de Portavoces, pero no se llegó a ningún consenso sobre la conformación de una lista. Silva Santisteban anunció que el proceso continuará hoy, por lo que se podrán presentar candidaturas para la Mesa Directiva hasta la 1 de la tarde, y la sesión será a las 2 p.m. Por la mañana habrá una sesión adicional de la Junta de Portavoces.

Al cierre de esta edición, Julio Guzmán, líder del Partido Morado, anunció la presentación de una lista integrada solo por miembros de su bancada. Sagasti irá a la presidencia, Zenaida Solís a la primera vicepresidencia, y con eso asumiría la presidencia del Congreso; y los legisladores Angélica Palomino y José Núñez completan la fórmula.

#CrisisPolíticaEC #LOÚLTIMO Esta es la lista para la Mesa Directiva que ha presentado el Partido Morado, con Francisco Sagasti a la cabeza pic.twitter.com/T4jS6tjaht — René Zubieta Pacco (@renezp) November 16, 2020

La renuncia de Merino

La reacción política ante la crisis llegó tras las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, y la muerte de dos estudiantes a consecuencia de la represión policial. En la soledad de la sala Cáceres de Palacio de Gobierno, Merino anunció su renuncia a la presidencia al mediodía de ayer.

“Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República”, dijo. En las calles del país, inmediatamente después, ollas, cacerolas y otros objetos ruidosos estallaron a modo de desfogue.

En un mensaje a la Nación, el presidente de la República, Manuel Merino, anuncia su renuncia a la Presidencia de la República. (Foto: Presidencia)

Desde el sábado por la noche, los miembros del Gabinete Ministerial habían renunciado a sus cargos. El domingo por la mañana, el entonces primer ministro Ántero Flores-Aráoz evitó señalar si él y el presidente seguirían el mismo camino.

“Yo no [tengo responsabilidad política], porque no soy responsable político”, expresó. “[Ser el primer ministro]no significa que tenga responsabilidad de la violencia que ha sido azuzada. Yo no me apego a ningún cargo, lo que quiero es que si hay una transferencia, sea ordenada”, añadió Flores-Aráoz.

En el Congreso también le quitaron el respaldo que lo llevó a la jefatura de Estado. En la mañana, el presidente encargado del Legislativo, Luis Valdez (APP), anunció que la Junta de Portavoces había acordado exhortar a Merino a que presente su carta de renuncia. Si no lo hacía, hubieran empezado un proceso de censura. “Reconocemos en el señor Manuel Merino sus altos valores democráticos”, dijo Valdez.

Ya en la sesión del pleno, la renuncia de Merino fue aprobada con 120 votos a favor, cifra superior a los 105 votos logrados para destituir a Martín Vizcarra. Esta vez ninguno de los parlamentarios hizo invocaciones a la lucha anticorrupción ni condenó los hechos que derivaron en esta crisis ni se pidió un minuto de silencio por las víctimas. El único voto en contra fue de Martha Chávez (Fuerza Popular). La resolución fue oficializada por la tarde en el diario “El Peruano”.

Valdez y los otros dos vicepresidentes de la Mesa Directiva, Guillermo Aliaga y María Teresa Cabrera, también presentaron sus renuncias. Por ello, Rocío Silva Santisteban, José Luis Ancalle, Mirtha Vásquez y Absalón Montoya –quienes formaron la lista que compitió contra Merino en la instalación del Congreso– asumieron la conducción de la sesión en su calidad de accesitarios.

El primer punto que sometieron a votación fue la exoneración de las obligaciones que tienen para la presentación de listas de candidatos a la Mesa Directiva, la cual fue aprobada luego de sortear una cuestión de orden que había presentado Chávez para exigir que se respeten los plazos establecidos en el reglamento. La intención de la exoneración era terminar la jornada con un nuevo presidente elegido para avanzar en la solución de la crisis. Esto, sin embargo, no tuvo éxito hasta ahora.

La sesión bajo la conducción de Silva Santisteban fue accidentada, pues Martha Chávez interrumpió en varias ocasiones el debate.

En varias bancadas hubo resistencia a votar por Silva Santisteban por su orientación política de izquierda.

Desde la mañana se barajaron opciones para las listas de consenso para formar una nueva Mesa Directiva. En un principio, en la Junta de Portavoces se buscó que Carolina Lizárraga forme parte de una fórmula, y Gino Costa de otra. Pero fueron descartadas. Las listas estuvieron encabezadas por el Partido Morado y el Frente Amplio, pues el primero había votado en contra de la vacancia en bloque, y en el segundo había algunos representantes que también se habían opuesto.

Una de las objeciones que hubo hacia Sagasti fue que es precandidato a la segunda vicepresidencia de la República, por la plancha encabezada por Julio Guzmán, en el Partido Morado. Sagasti no contestó nuestros intentos de comunicarnos con él.

Indecisión clave: Vaivenes del Partido Morado

En la mañana de ayer, el Partido Morado emitió un comunicado en el que señalaban que iban a proponer al congresista Francisco Sagasti como candidato a la presidencia del Congreso. Él, una vez asuma el cargo, iba a someter a votación la anulación del acuerdo sobre la vacancia, con la finalidad de que Vizcarra retome su puesto. Pero desistieron.

Ni una muerte más. Esta es la propuesta del Partido Morado para detener la crisis y retomar el camino de la lucha contra la pandemia y la crisis económica. Les pedimos a las demás bancadas que, aunque sea por un momento, dejen de pensar en ellos y piensen en el Perú. pic.twitter.com/rjIsa1H19u — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) November 15, 2020

Luego, tras la Junta de Portavoces, Sagasti firmó una lista multipartidaria que proponía que Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) vaya a la presidencia del Congreso, y con eso asumir la presidencia de la República. Sagasti iba en la primera vicepresidencia y con eso sería el presidente encargado del Congreso. A ellos los acompañarían Luis Roel (Acción Popular) y Yéssica Apaza (UPP).

Pero luego Sagasti anunció que desistiría de participar en esa lista. Señaló que habían analizado la situación y esa conformación no era la más conveniente. Presentó una carta para retirar su firma, pero después volvió a solicitar que lo incluyan.

