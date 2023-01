La congresista no agrupada Flor Pablo Medina informó que ha enviado a la Comisión de Constitución una propuesta para que la nueva fecha para el adelanto de elecciones, en caso se apruebe la reconsideración de Fuerza Popular, sea en octubre del 2023 para poder tener nuevas autoridades en enero del 2024.

Ante la prensa desde Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo, la congresista dijo que ha enviado un texto sustitutorio a la Comisión de Constitución para que sea evaluado en lugar de la iniciativa que Hernando Guerra García, presidente de este grupo de trabajo, planteó.

“Considero que el adelanto de elecciones no debe ser a diciembre del 2023 sino a octubre del 2023. Se sustenta en una propuesta que nos ha hecho llegar el JNE. Esa propuesta señala que, convocando a elecciones en marzo, y tenemos tiempo para primera y segunda legislatura, podemos tener la segunda vuelta en diciembre”, aseguró.

Con estos tiempos, Flor Pablo espera que haya un cambio en las autoridades del Gobierno y el Parlamento a fines de diciembre y así comenzar enero del 2024 con otro presidente y congresistas.

“No es perfecto, todos quisiéramos reformas, tengo una serie de proyectos presentados, pero lamentablemente no hay el acuerdo, no hay el consenso y no podemos seguir estirando la cuerda, jalando porque cuando se rompe quien pierde es el pueblo”, advirtió.

⭕ Hemos presentado a la Comisión de Constitución un texto sustitutorio para ADELANTAR LAS ELECCIONES a octubre 2023 y que las nuevas autoridades asuman sus funciones a fines de diciembre 2023. Está en manos del Congreso recuperar la gobernabilidad y la paz en nuestro país. pic.twitter.com/dWHawt3J5p — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) January 27, 2023

La legisladora exhortó a sus colegas a que respalden el proyecto para el adelanto de elecciones al 2023.

“No podemos condicionar el adelanto de elecciones al 2023 a la consulta por la asamblea constituyente, no podemos condicionar el adelanto de elecciones 2023 a la bicameralidad o a otras propuestas, o la reelección. Para esas propuestas habrá tiempo en el nuevo Congreso, en el nuevo Gobierno en el 2024″, aseguró.