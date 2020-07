El exparlamentario fujimorista Héctor Becerril aseguró que se encuentra preparado para acudir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y rebatir las denuncias que presentó en su contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Becerril calificó de “patrañas” y “falacias” las imputaciones en su contra y consideró que es un “tema político”. Ávalos lo ha denunciado por el caso vinculado a ‘Los Temerarios del Crimen’ de Chiclayo, donde se le acusa de ser el “brazo político” de la organización, y por otro vinculado a un proyecto de la Municipalidad Distrital de Aucallama.

Según indicó, ya declaró ante el despacho de la fiscal de la Nación y ha presentado una serie de documentos, pero que no han sido tomados en cuenta.

“Yo estoy listo para asistir al Congreso cuando sea citado para desvirtuar una a una todas estas imputaciones falsas que ahora hace suyas la fiscal de la Nación”, expresó Becerril en entrevista con El Comercio.

“Tengo toda la fortaleza de que mis pruebas son tan contundentes que creo que el Congreso de la República va a escucharme, va a valorar lo que yo sostengo y creo que esas denuncias no van a pasar del Congreso. Yo tengo fe y confianza en el Congreso”, agregó en otro momento.

Si bien Becerril ya no es más congresista, por la prerrogativa del antejuicio político no puede ser procesado por ningún delito que hubiera cometido en el ejercicio de sus funciones, sin previa autorización del Parlamento.

“Ahora que se está hablando del tema de la inmunidad y del antejuicio político, yo creo que es muy importante y vital que los congresistas mantengan estas prerrogativas para que en realidad no sean presos de lo que significa una vendetta política de aquellos que no estamos de acuerdo con el régimen”, aseveró.

Su versión

Sobre las imputaciones en su contra, Becerril asegura que no tuvo ninguna injerencia a favor de obras en Chiclayo, como se le sindica desde la fiscalía a partir de una serie de testimonios. Agrega que incluso dos de ellas, en las que se le acusa de haber hecho gestiones, salieron vía resolución ministerial.

“La imputación es que yo he intercedido para que las obras salgan en el presupuesto para el año fiscal 2017. […] Esas dos obras: la obra de la Avenida Nacionalismo y Fernando Belaunde Terry no salen en el presupuesto del 2017 como dicen, es falso. Salen por resolución del ministerio de Vivienda el 14 de marzo del 2017, dentro del programa Mejorando mi Barrio”, afirma.

Sobre las visitas a ministerios junto al exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, quien ha sido sindicado como el cabecilla de ‘Los Temerarios del Crimen’, Becerril insiste en que no se trató en dichas reuniones de las obras por las que presuntamente habría intercedido y luego cobrado “diezmos”.

“La misma fiscal de la Nación ha pedido a los ministros que le hagan llegar la relación de mis visitas. En ninguna de ellas, está documentado, los alcaldes que han ido, en este caso David Cornejo Chinguel, han tocado ninguna de esas obras”, asegura.

“Entonces, cómo es que yo puedo pedir algún dinero o coimas —como dicen— por estas obras en las que no he tenido ninguna participación. Y no lo digo de boca, lo digo con documentos que he presentado”, agrega.

El Parlamento deberá pronunciarse.