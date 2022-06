“De acuerdo a lo verificado, se concluye que las instalaciones del Congreso de la República, ubicado en la Av. Abancay Cuadra 02 S/N – Plaza Bolívar S/N, no cumple con la seguridad en edificaciones, por lo que debe realizar el levantamiento de las observaciones que se describen en este informe”.

Según la conclusión de un informe de 138 páginas de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, al Congreso no solo se debiera impedir el ingreso de los periodistas; sino el de los congresistas a trabajar, a cubiletear, a grabar tiktoks, a abrazarse, a atarantar a ministros en las comisiones y a pedir cuestiones previas para sacarse de quicio en los plenos. Sitio ruinoso e inseguro, nuestro Parlamento, según los inspectores.

El registro periodístico se concentra en las afueras del Congreso. Los congresistas volvieron a la normalidad,pero la prensa no. Foto: Renzo Salazar / @photo.gec

El informe no es casual. Lo encargó el despacho de María del Carmen Alva (MCA) luego de que el 12 de mayo recibió a un grupo de periodistas (Augusto Álvarez Rodrich representando al Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS; María Eugenia Mohme y Rodrigo Salazar del Consejo Peruano de la Prensa; y Zuliana Lainez de la Asociación Nacional de Periodistas), que le reclamaron que el Congreso sigue cerrado a la prensa; y eso ya estuvo bueno, ya. Que toda la actividad parlamentaria ha vuelto a la normalidad y presencialidad; pero mis colegas siguen sin poder hacer su tradicional cobertura en Pasos Perdidos, en las galerías y zonas aledañas al hemiciclo, esperando bajo un toldo que salgan las bancadas a declarar al aire libre.

Una vez que vi la conclusión del informe, le pregunté al equipo de comunicaciones de MCA si lo iban a usar de excusa para mantener la cerrazón del parlamento. “Nooo –me dijo un miembro del equipo- será solo una referencia, para hacer algunos arreglos”. ¿No pondrán una rejilla o una mica oscura, que impida ver lo que pasa?, pregunté, y me replicaron con otro, “nooo”. La fuente, además, me aseguró que su jefa no quiere terminar su gestión a fines de julio, como aquella en la que el Congreso se mantuvo cerrado a la prensa. Me dijo algo más, que, en realidad, MCA ha cargado con reclamos de varios congresistas, que en privado le dicen que hay que mantener a la prensa a raya, pero en público dicen lo contrario.

Por cierto, recordamos casos de pequeños escándalos y virales, de fotos o videos de congresistas durmiendo, distraídos en naderías e, incluso, de la revelación del chat ‘Mototaxi’ en la pantalla del celular del congresista Héctor Becerril. Son excepciones –como también lo fue la caída de un lente teleobjetivo que raspó la oreja de un congresista y pudo dejarlo KO- y como tal hay que tratarlas y prevenirlas. Pero el grueso de la cobertura son entrevistas en un balcón de las galerías, seguimiento a la dinámica de las bancadas en el pleno, enlaces con las conferencias de prensa en Pasos Perdidos, que acercan al país con sus 130 representantes elegidos.

Alva no tendría porqué cargar con esos remilgos ajenos, si no los comparte. Nuestra impresión es que sumó algunas críticas de la prensa a las razones que la ponen en modo ‘intenso’. El mismo día que recibió a la comisión de colegas, volteó hacia las cámaras, apuntó y disparó con el dedo contra alguien o contra todos, no quedó claro, pero el gesto nutrió el acervo local de memes. En la reunión con los colegas, cuando estos insistían en la importancia de cubrir las sesiones del pleno desde las galerías, soltó frases como esta: “Ustedes se preocupan por un balconcito, son coj.......ces, nos quieren cerrar el Congreso, la democracia está en peligro”.

Ay, los militares

Días atrás, se filtraron audios, de conversaciones informales, en los que la presidenta del Congreso, suelta frases que, digamos, trajinan algunas convicciones democráticas. El primero se difundió el 3 de junio y en él, MCA dice que, en el caso en que cayera el gobierno y ella asumiera la presidencia, convocaría solo elecciones presidenciales. Esa posición ya la había hecho pública el año pasado, así que no debiera sorprendernos, pues el audio es de setiembre u octubre pasado. Con el paso de los meses, ella y otros que sostenían la impopular tesis del continuismo congresal, fueron cambiando de opinión y se plegaron al ‘nos vamos todos’.

El segundo audio se difundió el lunes 5 y es más serio. Se presume que es de abril de este año, cuando la confrontación de poderes escaló hasta el pico del 5 de abril cuando el gobierno decretó la paralización de Lima. Se oye decir: “las fuerzas armadas, que estaban con Vizcarra, eso ya lo sabemos. Pero ahora, las fuerzas armadas están con nosotros”. Gran error de una presidenta del Congreso soltar esa frase, aunque fuese en privado, contra el principio de no deliberación de las FFAA. Tanto el ministerio de Defensa, como el Comando Conjunto de las FFAA, han difundido comunicados rechazando tal frase.

La propia María del Carmen Alva, cuando declara a la prensa, lo suele hacer ante la puerta del congreso. (Foto: Congreso de la República)

Converso con alguien que quiere a MCA y no pierde tiempo en excusarla o darle vuelta a la frase. La define: “Ay, pero tú sabes cómo es ella, algo así puede decirlo a cualquiera”. En efecto, tal es la ‘intensidad’ de la presidenta que la prudencia y la diplomacia se esfuman. Su control de daños la llevó a ofrecer una conferencia de prensa en la que amenazó con acciones legales a quienes la habrían grabado y descontextualizado. Por momentos, cuando dijo que los audios debieran ir a peritaje, asumía que eran falsos o manipulados; por momentos, cuando aludía a los enemigos que la graban, parecía autenticarlos.

Que pase APP

Si algunos creyeron que los audios bajaron la llanta a una eventual candidatura a la reelección, se equivocaron de plano. Indagué una semana atrás en distintas bancadas –ver la crónica “El turno de APP” del 5/6/2022- y no encontré ni chance ni opción de MCA. Lo que encontré es a algunas bancadas dispuestas a respetar un acuerdo de palabra para que este año le tocara presidir la mesa directiva a APP, pues este año le tocó a AP.

El desacuerdo surge cuando se habla de los candidateables de APP. El partido no ha decidido quien será su candidato(a) y los aliados están dispuestos a respetarles el turno dependiendo de sus simpatías. Por ejemplo, la derecha prefiere a Gladys Echaíz, a pesar de que es solo invitada de APP y está en malas migas con su líder César Acuña, pero el partido prefiere a Eduardo Salhuana, a quien los aliados perciben como ambivalente respecto del oficialismo.

De ahí que mis fuentes allegadas a MCA, me dicen que ella ve probabilidad de que su actual primera vicepresidenta, Lady Camones, también de APP, se beneficie de las atingencias a Salhuana y a Echaíz (a Roberto Chiabra se le hacen similares reparos que a esta); y apoyaría su candidatura. Ahora bien, las mismas fuentes me dicen que la bancada de AP está dividida y con MCA solo comulga lo que llaman el ‘bloque institucional’, que lo forman Karol Paredes (presidenta de la Comisión de Ética), Wilson Soto y José Arriola. El resto son ‘Los Niños’ y sus macabras influencias.

Cuando pregunto por los temas que MCA quiere dejar zanjados sí o sí antes de que acabe su mandato, fuentes de su entorno me responden que la reforma de la bicameralidad, es crucial para ella pues, además, un proyecto suyo fue insumo para la Comisión de Constitución. Me hablan de la elección de 6 magistrados del TC, aunque ello ya es un hecho consumado e irreversible. No lo es la elección del nuevo defensor del pueblo, paralizada por mandato judicial, pero me dan a entender que no se va a desgastar en esa pelea que puede tomar más tiempo que el que le queda.

Tampoco Alva se va a desgastar, según su gente, en llevar a cabo el pleno descentralizado que iba a realizarse la semana pasada en Tarapoto y fue postergado sin fecha definida. Cuando meses atrás se lanzó la idea de realizar estos eventos fuera de Lima, y se llevó a cabo uno en Cajamarca; el gobierno aún no había abusado y desgastado la figura equivalente de los ‘consejos de ministros descentralizados’. Si se llega a hacer el de Tarapoto será por insistencia de los congresistas amazónicos.

Mucho puede pasar en las 5 semanas que le quedan de mandato a MCA, pero podemos presumir que el Ejecutivo le robará cámara para bien y para mal; y, en el Congreso que los periodistas queremos ver abierto sin más dilaciones, el cubileteo por la elección del sucesor(a), se hará más intenso que la presidenta en funciones.