Ha pasado poco más de un año desde la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). El profesor, quien fue proclamado presidente de la República, hoy enfrenta serias acusaciones por presuntos actos de corrupción en su gobierno, mientras que la excongresista no solo sumó su tercera derrota en las urnas, sino también está a punto de ir a juicio oral por el Caso Odebrecht.

De los principales adversarios de Castillo Terrones en la justa electoral, un sector forma parte bloque de oposición al Ejecutivo, otros se convirtieron en sus aliados, y al menos tres se encuentran retirados de la política y no tienen fecha de retorno. De estos últimos, dos conducían partidos que perdieron su inscripción.

Fujimori Higuchi, por ejemplo, está en el ala de oposición más extrema al gobierno. Recientemente, la lideresa de Fuerza Popular consideró que si el Congreso “no tiene la capacidad de llegar a un consenso para la vacancia” del mandatario, tendría que evaluar otros mecanismos, “entre ellos la posibilidad de convocatoria a elecciones generales”.

La exparlamentaria ha viajado a Loreto y La Libertad para respaldar a los candidatos del partido naranja a los gobiernos regionales y alcaldías. Y tiene previsto- tras recibir una autorización del Poder Judicial- realizar actividades proselitistas en Ica, Piura, Lambayeque, San Martín y Arequipa hasta el 30 de junio.

Fujimori Higuchi participó en las actividades de campaña del excongresista Juan Carlos del Águila, quien postula al Gobierno Regional de Loreto. (Foto: Fuerza Popular)

En Iquitos, negó que esté realizando campaña a favor de ella ante una eventual destitución de Castillo Terrones. “No está en mis planes todavía participar, yo no sé qué cosa pasará en los próximos meses o años, es muy difícil predecir la coyuntura. Sí creo que se debe consensuar más entre todos los partidos democráticos”, expresó.

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron Fujimori Higuchi ha dedicado gran parte de su tiempo en este último año a dirigir a la bancada fujimorista en el Congreso y a realizar un trabajo de ampliación de militantes. Agregaron que ella no ha cambiado de estrategia, al haberse pronunciado a favor de nuevas elecciones generales.

“Ella siempre se ha manifestado a favor de la vacancia y como esta opción no prende en el Congreso, ahora plantea una segunda opción [para retirar a Castillo de Palacio], no hay un cambio de estrategia”, expresaron.

(Foto: El Comercio)

Las mismas fuentes refieren que Fujimori Higuchi se encuentra “tranquila” ante el proceso que enfrenta por el Caso Odebrecht, que ya se encuentra en etapa de control de acusación. El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión en su contra.

Fujimori Higuchi, en una entrevista a RPP Noticias en febrero último, insistió en las denuncias de fraude electoral contra Perú Libre, a pesar de que el Ministerio Público ya había archivado un par de denuncias en ese sentido para esa fecha.

(Infografía: El Comercio)

¿Una segunda oportunidad?

Otro ex candidato a la Presidencia que se ubicó en la oposición más radical fue Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular que tentará llegar a la alcaldía de Lima en las elecciones de octubre próximo. El empresario, el pasado fin de semana, participó de una marcha en protesta al gobierno de Castillo Terrones.

Durante su discurso, López Aliaga tuvo palabras peyorativas en contra del presidente.

“Tenemos que hacer presión para que el Congreso de una vez termine con esta pesadilla para todos los peruanos. ¡Sí se puede, largo el burro! Mi compromiso con el país es hasta que salga el burro”, exclamó.

López Aliaga reconoció, en el noticiero “Al estilo Juliana”, que antes de lanzarse a la Presidencia por su agrupación buscó otras opciones, porque él no era “marca” y nadie lo reconocía.

“No tengo ganas de nada, es un sacrificio [postular]…soy secretario general de un partido, y me piden que asuma la candidatura a la Presidencia, yo busqué a otras personas, busqué a Hernando de Soto en su momento, no aceptó; busqué a Roque Benavides, busqué a Phillip Butters, a tres o cuatro, yo no soy marca, nadie me conoce, nadie me aceptó, bueno [entonces pensé] ‘me lanzó a ver que sale’”, manifestó.

(Foto: Archivo GEC)

Fuentes de Renovación Popular indicaron a este Diario que el empresario daría inicio a su campaña al sillón municipal de Lima en la segunda quincena de junio.

El exministro del Interior Daniel Urresti, quien el año pasado intentó llegar a la Presidencia, también se postula a la alcaldía de Lima por Podemos Perú. El general de Brigada EP (r) ya comenzó su campaña y en los últimos dos meses ha realizado actividades proselitistas, al menos, en cinco distritos de la capital: Carabayllo, Pachacamac, Comas, El Agustino e Independencia.

(Foto: Podemos Perú)

Urresti, además, enfrenta un nuevo juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustios.

El excongresista criticó al gobierno de Castillo cuando intentó expulsar a 41 ciudadanos venezolanos en diciembre del año pasado. “Eso fue un show que salió mal, pésimo, y que, en lugar de mejorar la imagen de seguridad del presidente, solo fue una raya más al tigre”, subrayó en RPP.

También señaló que Castillo Terrones no ha sabido rodearse de ministros de nivel.

Y a la par ha dirigido sus cuestionamientos a Fuerza Popular, porque “a un año de la segunda vuelta, los fujimoristas y sus topos siguen con la cantaleta del fraude”. “Ya dejen de lloriquear, acepten su derrota y pónganse a trabajar”, tuiteó recientemente.

George Forsyth es el tercer candidato presidencial del proceso de 2021 que busca ser el nuevo alcalde de Lima. El exfutbolista renunció a Victoria Nacional, partido que perdió su inscripción, y se afilió a Somos Perú. Con esta agrupación, como invitado, llegó a la alcaldía del distrito de La Victoria, donde cobró notoriedad por los operativos contra la informalidad en Gamarra.

Forsyth se reunió con Castillo Terrones en cuatro oportunidades antes de que este asuma la Presidencia el 28 de julio. Al inicio del actual gobierno, su padre Harold Forsyth fue nombrado como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

(Foto: Archivo GEC)

López Aliaga, Urresti y Forsyth lideran las preferencias electorales de cara a las elecciones municipales en Lima. De acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el empresario y el exministro del Interior tiene un 20% de respaldo, mientras que el ex arquero, 9%.

Otro político que intentó llegar a la Presidencia sin éxito el año pasado y que se postula a las elecciones regionales y municipales de octubre es el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. El excongresista busca retornar al Gobierno Regional de La Libertad, aunque en las internas de su partido obtuviera menos votos (5.550) que el número de blancos y viciados (5.908).

Acuña, en este último año, no ha estado excepto de la polémica: participó en la conferencia de prensa, a través de la cual, las autoridades de la Universidad César Vallejo (UCV) refirieron que la tesis de Castillo y la primera dama Lilia Paredes “mantiene un aporte de originalidad” a pesar de que el 80% del marco teórico fue copiado.

LEE TAMBIÉN | El turno de APP. Una crónica de Fernando Vivas sobre quién presidirá el Congreso

Los de una postura mixta

El excongresista Yonhy Lescano, quien fuera el candidato presidencial de Acción Popular, decidió regresar al Parlamento como asesor del legislador Carlos Zeballos, quien primero fue parte de la bancada de la lampa y en la actualidad está en Perú Democrático.

En comunicación con El Comercio, Lescano afirmó que el gobierno está “debilitado” tras las acusaciones de corrupción que enfrenta. “El Ejecutivo y el Congreso deben renovarse, el mismo presidente Castillo debe llamar a elecciones adelantadas, es la única solución [a la crisis]. Los errores se repiten y el mandatario no deslinda de los actos de corrupción [del ex titular del MTC] Juan Silva”, subrayó.

LEE TAMBIÉN | El IPYS, CPP y ANP han emitido 13 alertas de acciones del Congreso contra la prensa

También dirigió sus críticas a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien, en un conjunto de audios difundidos por “Hildebrandt en sus trece”, afirma que las Fuerzas Armadas están del lado del Congreso.

“Discrepo totalmente sobre cómo [Alva] está llevando la conducción del Parlamento. Rechazo estos audios, Belaunde nunca hubiera aprobado eso. Con nuestro trabajo [en la campaña] se obtuvo 16 curules, los congresistas tienen que cumplir los principios democráticos [del partido]. La actitud de ella y de otros perjudican a la agrupación”, acotó.

Y aunque el economista Hernando de Soto, excandidato de Avanza País, ha tenido duras críticas al Ejecutivo, no ve en la vacancia ni en la disolución del Congreso una salida a la crisis política.

“Si vacamos [Castillo] o disolvemos el Congreso, vamos a ir de ‘Guatemala a guatepeor’”, manifestó a fines de marzo en radio Exitosa.

A inicios de marzo, De Soto se reunió con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno. Tras esa cita, dijo estar dispuesto a ayudar al mandatario. (Foto: Archivo GEC)

De Soto renunció en diciembre a su militancia en Avanza País, denunciando que la dirigencia del partido del tren no permitió la inscripción de nuevos afiliados, entre ellos 300 precandidatos para las elecciones regionales y municipales. Unos días después, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, lo invitó a liderar el partido Fe en el Perú.

Fuentes de El Comercio señalaron que el economista continúa al frente del Instituto para la Libertad y la Democracia (ILD) y, cada cierto tiempo, se reúne con los congresistas de Avanza País, a quienes brinda consejo.

De oponentes a aliados

Desde la segunda vuelta, Verónika Mendoza, quien fuera candidata de Juntos por el Perú, respaldó la postulación de Castillo frente a la de Fujimori Higuchi. Una vez instalado el gobierno, Nuevo Perú, movimiento que lidera la excongresista cusqueña, colocó a dos ministros: Pedro Francke (Economía y Finanzas) y Anahí Durand (Mujer y Poblaciones Vulnerables).

Mendoza mantuvo su respaldo al profesor hasta que la renuncia de Mirtha Vásquez a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a fines de enero. Entre agosto y diciembre del año pasado se había reunido con Castillo en Palacio de Gobierno en seis oportunidades.

En mayo de 2021, Castillo y Mendoza firmaron un acuerdo político. Juntos por el Perú respaldó al actual presidente en su campaña de segunda vuelta. (Foto: Archivo GEC)

Por ejemplo, la lideresa del Nuevo Perú rechazó que el Ejecutivo haya declarado un toque de queda el 5 de abril último en Lima y el Callao. “Mi total rechazo a esta medida arbitraria y desproporcionada que antes se impuso en el ‘Corredor minero del Sur’ y otras regiones y que nunca resolvió nada sino, por el contrario, puso en riesgo los derechos humanos y ahondó la distancia entre el Estado y la gente”, tuiteó.

Mendoza también ha cuestionado al Congreso por la elección de seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, proceso que calificó de “repartija”.

El excandidato presidencial de Somos Perú Daniel Salaverry es desde marzo último consejero de Castillo Terrones. El ex titular del Congreso- que registra cinco visitas a Palacio de Gobierno desde setiembre- ha referido en el programa “20/22″ que le recomendó al jefe de Estado buscar a profesionales “intachables”, con experiencia en el sector y que tengan una buena relación con el Parlamento para una eventual renovación del Gabinete.

Salaverry afirmó que el mandatario “ha sido elegido por cinco años y democráticamente”, en rechazo a la propuesta de adelanto de elecciones generales.

El exparlamentario fue designado en enero como presidente del directorio de Perú-Petro, cargo en el que solo estuvo tres semanas. La contraloría emitió un informe que concluía que no cumplía el perfil técnico para ese puesto.

LEE TAMBIÉN | Juan Silva y la lista de personas vinculadas a Pedro Castillo prófugas de la justicia

Una pausa (sin fecha de retorno)

Y así como hubo ex candidatos a la Presidencia, que después de las elecciones continuaron activos políticamente, también hubo aquellos que optaron por retirarse o tomarse una pausa que no tiene una fecha exacta de retorno. Uno de ellos fue el economista Julio Guzmán, quien dejó la dirección del Partido Morado y se trasladó a Estados Unidos, donde es profesor en dos universidades.

Fuentes del Partido Morado contaron a El Comercio que si bien Guzmán continúa siendo militante del Partido Morado, se ha alejado totalmente de la cúpula de este. Agregaron que ha priorizado a su familia y “el tema profesional” al político y técnico.

“No hace ninguna actividad política, no tuitea [sobre la situación del país], tampoco ha hecho transmisiones en Facebook”, refirieron.

LEE TAMBIÉN | Bicameralidad y reelección quedan en manos del pleno del Congreso

El excongresista Alberto Beingolea, tras los comicios donde el PPC no pasó la valla electoral, se ha alejado de la agrupación social cristiana, que está en proceso de reestructuración.

Beingolea regresó, tras 11 años, a comentar en la televisión por cable el fútbol peruano. Y, de acuerdo a fuentes cercanas a él, espera cubrir como periodista el mundial de Catar, si Perú clasifica.

El excongresista Alberto Beingolea también conduce el programa "La Tribuna" en Gol Perú. (Foto: Difusión)

El expresidente Ollanta Humala tuvo sus peores resultados en unas elecciones en el 2021, solo lo respaldó el 1.603%, muy lejos de sus dos pases a segunda vuelta en el 2006 y 2011.

Fuentes cercanas al exmandatario señalaron que el local que el Partido Nacional, que perdió su inscripción, tenía en Jesús María ha sido cerrado. Añadieron que el ex jefe de Estado está enfocado a su familia y a su defensa legal ante el juicio oral que enfrenta por el Caso Lava Jato, por lo que por el momento no está en tareas de reinscribir a su agrupación.

Las mismas fuentes indicaron que Humala no ha tenido comunicación con Castillo desde las conversaciones telefónicas que tuvieron en junio del año pasado.