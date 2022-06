Con la renuncia de José Balcázar al bloque oficialista Perú Libre, se abrió paso a la creación de una nueva bancada: Perú Bicentenario. Balcázar y los legisladores Víctor Cutipa, Elías Varas, Jorge Marticorena y Jorge Coayla –todos exmiembros del oficialismo– anunciaron el miércoles la conformación del nuevo bloque.

Así, en el Congreso ahora hay 11 bancadas: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Fuerza Popular, Somos Perú, Perú Libre, Perú Democrático, Renovación Popular y Perú Bicentenario. En tanto, hay diez legisladores no agrupados.

Con la salida de Balcázar, Perú Libre suma su baja número 21 y actualmente solo cuenta con 16 integrantes.

El primer cisma en Perú Libre ocurrió en diciembre de 2021, con la salida de cinco congresistas, entre ellos Guillermo Bermejo y Betssy Chávez. A ellos se sumaron Hamlet Echeverría Rodríguez, Roberto Kamiche y Nieves Limachi.

En enero, los disidentes del bloque oficialista, Carlos Zeballos (ex Acción Popular) y Héctor Valer (ex Somos Perú) formaron la bancada Perú Democrático.

Luego, en mayo de este año, diez maestros concretaron un segundo fraccionamiento y solicitaron conformar la bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional.

—Opiniones—

En diálogo con El Comercio, el especialista en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi y el exoficial mayor del Congreso César Delgado Guembes señalaron que esta situación puede complicar el consenso en el Legislativo de cara a la próxima elección de la nueva Mesa Directiva.

“Atomizar el Congreso de bancadas genera una gran dificultad para encontrar el consenso y el 26 de julio, que es la elección de la Mesa Directiva, habrá dificultades para hallarlo”, expresó Rospigliosi.

El especialista añadió que el “segundo examen será la distribución de las presidencias de las 24 comisiones ordinarias, que se da en la primera quincena de agosto. Ahí se encontrarán luchas intensas de las bancadas que quieren presidir comisiones”.

En tercer lugar, explicó, habrá pugnas por integrar los grupos de trabajo.

“No es lo más adecuado en un estado de derecho que busca fortalecer los partidos políticos. Hay diferentes tesis en derecho y economía que demuestran que, a menos partidos políticos, mayor desarrollo económico, y viceversa, por ende, menos bancadas. En Estados Unidos se pueden ver dos partidos fuertes: el Partido Republicano y el Partido Demócrata. En España, no pasan de cinco bancadas”, subrayó Rospigliosi.

Conformación de la bancadas al inicio de la gestión (julio 2021):

Partido Número de congresistas Perú Libre 37 Fuerza Popular 24 Acción Popular 16 Alianza para el Progreso 15 Avanza País 10 Renovación Popular 9 Somos Perú - Partido Morado 9 Juntos por el Perú 5 Podemos Perú 5

Una opinión similar tuvo César Delgado, quien advirtió que la elección de la Mesa Directiva se complicaría más de haber una segunda vuelta porque, “teniendo 11 bancadas, muy probablemente gane una lista muy minoritaria”.

A su criterio, “no debió permitirse” que los disidentes de Perú Libre conformaran nuevas bancadas (Perú Democrático, Bloque Magisterial y Perú Bicentenario).

“Hasta donde se sabe no eran parte de una alianza, siendo así no debería permitirse que se dividiera [...]Lo están haciendo con el aval de los grupos que integran la Junta de Portavoces que deberían fiscalizar que ese tipo de cosas no ocurran”, opinó el ex oficial mayor del Congreso.

Dato El período legislativo 2016-2019 se inició con 6 bancadas (Fuerza Popular, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso, Alianza Popular y Acción Popular) y finalizó con un total de 12 grupos parlamentarios.





Tras su renuncia a Perú Libre, José María Balcázar aseguró que seguirá apoyando proyectos e iniciativas de la bancada oficialistas, excepto las que no tengan una finalidad que beneficien al país, como el proyecto de ley que atenta contra Sunedu y la reforma universitaria, el cual aprobó por insistencia la Comisión de Educación el último martes 7 de junio.

Documento con el que Balcázar oficializó su renuncia:

Balcázar renunció a Perú Libre este miércoles 8 de junio.

En su primera rueda de prensa, la nueva bancada de Balcázar, que tiene como vocero a Jorge Marticorena, se mostró a favor de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna. Además, anunciaron que apoyarán al presidente de la república, Pedro Castillo, y los proyectos de Perú Libre.

José Balcázar, Víctor Cutipa, Elías Varas, Jorge Marticorena y Jorge Coayla formaron nueva bancada Perú Bicentenario. (Foto: Congreso de la República) / ERNESTO ARIAS

“Como grupo parlamentario Perú Bicentenario vamos a buscar para que el Perú resuelva sus problemas a través del Legislativo. No al enfrentamiento absurdo e irresponsable que se ha venido dando y que ha llenado de desazón a la mayoría de los peruanos”, manifestó Marticorena.

Por su parte, Coayla, aseveró: “Vamos a apoyar los proyectos que vayan a favor del pueblo de Perú Libre, vamos a apoyar al presidente para que la gobernabilidad del país sea mucho mejor y los beneficiados sean de la clase trabajadora”.

A su turno, Varas, señaló que el nombre de la bancada se escogió”en honor al momento histórico que la patria vive”.