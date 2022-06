El excanciller Eduardo Ferrero Costa consideró que la asistencia del presidente Pedro Castillo a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, a pesar de la opinión en contra del secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, “no es un deslinde” frente a regímenes dictatoriales de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Agregó que en el Perú, en la actualidad, “hay una situación compleja entorno a la democracia”.

— El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció en contra de que el presidente Pedro Castillo participe de la Cumbre de las Américas en EE.UU., porque no se invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cómo se puede interpretar la decisión del mandatario de asistir?

Esta ha sido una acertada decisión del presidente Castillo, porque la IX Cumbre de las Américas es un foro internacional donde se reúnen los jefes de Estado de todos los países de América Latina para dialogar. Hay que recordar que el Perú ha sido parte del proceso, esta cumbre se realiza cada tres o cuatro años. La anterior fue en Lima, en abril de 2018. Yo estoy en desacuerdo con lo expresado por el Cerrón, el Perú no tiene por qué seguir una línea política e ideológica de Cerrón, que representa [la postura de] países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. No obstante, hay que reconocer que esta cumbre será una incompleta por la inasistencia de estos tres países y la de jefe de Estados de otros países relevantes como México y Bolivia. [López Obrador y Arce] no irán por estar en desacuerdo al hecho de que Estados Unidos no invitara a los jefes de Estado de los tres países [ya mencionados].

— ¿Cree que esta decisión es más del canciller Landa que del propio Castillo?

El canciller obviamente asesora al presidente, pero quien dirige la política exterior del país es el presidente, como lo establece la Constitución del Estado. Internamente, en el gobierno se tiene que haber conversado [sobre esta cumbre] y ha sido una medida acertada como correspondía que el presidente asista a la cumbre.

— Castillo, en una entrevista a CNN es Español en enero, evitó condenar a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Su solo viaje a la Cumbre de las Américas es un deslinde de esas dictaduras?

Yo creo que sería más conveniente un deslinde claro, esto no es un deslinde, pero sí es una posición más autónoma del gobierno peruano, que ha sido acertada como dije y que sí refleja que no tiene por qué seguir los dictados de países de ideología comunista o de extrema izquierda, o de países que no son democráticos, como es el caso de los tres mencionados.

Recordemos, además, que el Perú ha sido anfitrión de la cumbre anterior en Lima. Cabe recordar en esta oportunidad que la cumbre de Lima tuvo varios temas de agenda, y su eje central fue la lucha contra la corrupción, y en esa cumbre donde sí estaba Cuba, pero no Venezuela, se aprobó por consenso un documento denominado “El compromiso de Lima por la gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, que era un tema fundamental en el 2018, marcado por el Caso Lava Jato, y ahora la corrupción sigue latente y en el caso peruano hay investigaciones por presunta corrupción de ministros, inclusive se ha iniciado una investigación contra el presidente. Aun así el presidente ha ido, como le correspondía.

“No veo clara [la política exterior del Perú], espero que no se alinee con regímenes antidemocráticos”, subrayó Ferrero Costa. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | Archivo GEC)

— El presidente Castillo asiste a la Cumbre de las Américas con una investigación por presunta organización criminal abierta. ¿No la resta credibilidad?

Bueno, eso es un tema de interpretación, yo creo que peor hubiera sido que no asistiera, ya la imagen del Perú creo yo en general está deteriorada en el exterior, y también está deteriorada la imagen del presidente de la República que, además, no da declaraciones y no comenta los casos donde le atribuyen estar involucrado en actos de corrupción.

Esta cumbre será débil e incompleta. En primer lugar el objetivo de una cumbre es promover el diálogo entre todos los jefes de Estado de toda las Américas y acá, pues faltan varios jefes de Estado, y no es el único caso. A la cumbre de Lima, no asistió Trump. En segundo lugar, se busca fortalecer los lazos entre los países, modelos de cooperación y proponer acciones conjuntas en temas de interés común. Esto será difícil que se pueda lograr plenamente.

Y, además, hay que decirlo, para Estados Unidos desde hace décadas, América Latina no es su prioridad, y por lo tanto las cumbres son un proceso valioso de diálogo, pero tendrían que tener un impulso más activos y una posición más clara y comprometida de Washington hacia la región latinoamericana.

— El canciller Landa no acompañará al presidente Castillo por haber dado positivo a COVID-19. ¿Cuánto le resta su ausencia a la delegación peruana?

No le resta, necesariamente, porque no sé quién lo va a reemplazar, pero podría haber sido el viceministro de Relaciones Exteriores, que es un diplomático de carrera competente, el embajador Luis Enrique Chávez. Y hay un equipo de cancillería que acompaña al presidente, y por lo tanto, como es una cumbre de jefes de Estado, la falta del canciller no debe debilitar ni oscurecer la presencia del presidente Castillo.

— ¿Cuáles deben ser los objetivos del Perú en esta cumbre internacional? ¿Se deben buscar mecanismos para reducir la crisis alimentaria que viene?

Evidentemente, el Perú tiene objetivos muy claros en su política exterior y en este caso actual en la relación de América Latina con América en general, hay varios [objetivos], que sería útil obtener en declaraciones de jefes de Estado. El primer objetivo sigue siendo el tema inmediato de lucha conjunta contra la pandemia de COVID-19, este punto no puede ser olvidado. Y, además, hay otros puntos en agenda que son muy relevantes, como adoptar declaraciones que vayan en función a evitar amenazas a la democracia, en el Perú hay una situación compleja entorno a la democracia por decir lo menos.

Y por supuesto la crisis que se avecina de carácter alimentario, qué tipo de operación puede haber en ese campo, en el tema de los fertilizantes. La crisis climática que es un tema global, que afecta claramente a Sudamérica y en particular al Perú. Y la falta de acceso equitativo a oportunidades, hay que afrontar el tema de la pobreza y migratorio. En Estados Unidos hay una buena cantidad de migrantes.

— El presidente Castillo tiene poco más de 10 meses en el poder. ¿A estas alturas del gobierno, a usted le queda clara la política internacional del Perú?

No, no la veo clara y espero que no sea una política de alineamiento con regímenes izquierdistas, antidemocráticos que existen en estos días, espero que no se alinee. Y yo deseo que sea una corriente autónoma, independiente, y buen razonamiento con otros países y alineado con naciones que defienden la democracia. La democracia hoy en día en el Perú está en crisis, en mi opinión.

— ¿Cómo calificaría al gobierno de Castillo Terrones?

Es un gobierno de dirigentes con falta de capacidad de gestión, y con claros indicios de que miembros del Ejecutivo están [inmersos] en casos de corrupción, y esto debe ser condenado. Es un gobierno que está adoptando medidas que afectan la democracia en el Perú y que ponen en riesgo la estabilidad económica del país, debe definir una posición más clara en favor de la democracia y el desarrollo nacional. También debe enfrentar los problemas serios de la coyuntura, que no están siendo encarados de manera adecuada. Es un gobierno con el que yo no comparto lo que hace, espero que pueda cambiar sus políticas y decisiones, que tenga una apertura al diálogo con la prensa y los peruanos, lo que no se advierte hoy en Castillo.

Los Consejos de Ministros descentralizado son una oportunidad para el gobierno, para que proclamen sus posiciones, pero no se adoptan realmente acuerdos concretos en beneficio de las regiones. Deberían ser diferentes y que tengan una verdadera participación ciudadana.

— La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, participó en Los Ángeles en una reunión de 60 parlamentarios de América Latina en el marco de la Cumbre de las Américas. En este foro se debatió sobre el rol de los congresos en la búsqueda de la transparencia. Sin embargo, Alva ha puesto restricciones a la prensa…

[…] El Congreso tiene un rol muy importante en el Perú que cumplir, en general los diversos grupos políticos, incluyendo a la presidenta del Parlamento, yo espero más todavía del Congreso, porque no se puede guardar silencio frente a actitudes poco democráticas del actual gobierno.

— En el plano nacional, la crisis política continúa escalando, Castillo no da muestras de enrumbar el camino de su gobierno, y Alva dice que el Congreso tiene el respaldo de las FF.AA. ¿Cuál es la salida democrática al delicado momento que atraviesa el país?

Yo creo que deberíamos llegar pronto a un acuerdo político en que las fuerzas políticas del país con el respaldo de la sociedad civil pueda lograr una decisión que implique convocar a elecciones generales, tanto para el presidente de la República como los congresistas, y tener un nuevo gobierno y un nuevo Congreso que pueda enfrentar adecuadamente los problemas y retos que tiene el país.