El 3 de mayo último, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), afirmó que no solo apostaba por este derecho, sino también que los medios de comunicación tenían su apoyo. No obstante, a casi un mes de estas palabras, el acceso a los periodistas al Hall de los Pasos Perdidos y a las galerías del hemiciclo durante las sesiones plenarias continúa prohibido.

LEE TAMBIÉN | Pedro Castillo: han pasado cien días sin que el presidente responda a la prensa

Y en menos de un año de funcionamiento, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) han emitido, al menos, 13 alertas en rechazo a las acciones de congresistas de diferentes bancadas y del Parlamento que atentan contra la libertad de prensa [ver recuadro].

De estos 13 pronunciamientos, nueve se han dado en los dos últimos meses y en protesta a las restricciones de parte de la administración de Alva Prietto a la cobertura periodística en el Palacio Legislativo.

LEE TAMBIÉN | Actas revelan la improvisación en los Consejos de Ministros Descentralizados | Informe

Por ejemplo, el 10 de mayo, en el marco de la polémica elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que “no es conveniente” que los reporteros ingresen a las galerías del hemiciclo, porque “en el pleno se hace muchas cosas”. “No es un show mediático lo que pasa adentro”, agregó.

Estas declaraciones fueron rechazadas por el IPYS “por afectar el acceso de la prensa a las sesiones del Congreso, que son públicas”.

Aquí las alertas contra el Congreso:

Número de hecho Fecha Motivo Institución 1 10/09/2021 La congresista Isabel Cortez, integrante Juntos por el Perú (hoy Cambio Democrático), bancada cercana al gobierno, estaba a punto de brindar declaraciones a los medios de comunicación en los exteriores del Parlamento. Sin embargo, cuando identificó a un reportero de Willax TV, que tiene una línea opositora al Ejecutivo, decidió retirarse sin responder a las preguntas de la prensa. IPYS 2 29/09/2021 Durante una actividad en Junín para la recolección de firmas para la asamblea constituyente, Guillermo Bermejo, entonces congresista de Perú Libre, arremetió contra la prensa y refirió que los reporteros deben “aprender a respetar”.

“Ustedes tienen que aprender a respetar y dar la palabra a los actores, ustedes tienen la mala costumbre de editar lo que les interesa a su línea editorial y sacar los que le da la gana”, acusó Bermejo, quien también indicó que gran parte de la población considera que la prensa en el Perú es “basura”. IPYS 3 18/09/2021 El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina (Renovación Popular), envió una carta de requerimiento extrajudicial al portal Wayka para exigir que no publiquen informacionales relacionadas a las denuncias que pesan en su contra por presunta tentativa de homicidio y usurpación agravada. IPYS 4 21/02/2022 IPYS rechazó el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Justicia y DD.HH. del Congreso, que es dirigida por Gladys Echaíz (APP), que propone castigar con prisión la difusión de las declaraciones de los colaboradores eficaces. IPYS 5 18/04/2022 El IPYS, a través de una carta dirigida a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), le exigió, por primera vez, que la prensa vuelva a tener acceso a las instalaciones del Congreso, luego de que las medidas restrictivas por la pandemia de COVID-19 hayan sido levantadas en todos los sectores. IPYS 6 27/04/2022 La Asociación Nacional de Periodistas expresó su “sorpresa”, luego de que se retirara la carpa ubicada en los exteriores del Parlamento, donde los periodistas realizan su cobertura (ya de manera limitada). “Hacemos un llamado a las autoridades parlamentarias para dar pronta solución a este problema. La pandemia no puede seguir siendo excusa para negar ingreso de prensa al recinto parlamentario”, refirió. Asociación Nacional de Periodistas 7 28/04/2022 Karla Ramírez, reportera de “Cuarto Poder”, y otros periodistas denunciaron, a través de sus redes sociales, que el Parlamento les impide ingresar a sus instalaciones. Agregaron que el acceso al hall de los Pasos Perdidos y otros lugares, donde normalmente los periodistas realizaban su trabajo antes de la pandemia, continúa restringido. IPYS 8 10/05/2022 El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció en contra de que los periodistas accedan al hemiciclo durante las sesiones plenarias. “No es conveniente, en el pleno se hace muchas cosas, y el público tiene que saber el producto final […] No es un show mediático lo que pasa adentro”, manifestó.

El IPYS rechazó estas declaraciones “por afectar el acceso de la prensa a las sesiones del Congreso, que son públicas y que deben ser reporteadas por las y los periodistas destacados a cubrir la fuente política”. IPYS 9 13/05/2022 La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) demandó al Congreso, “en aras de la transparencia”, difundir los documentos y solicitudes “que demuestren las gestiones realizadas para el retorno de los periodistas al hemiciclo. “¿En qué fecha emitieron carta pidiendo inspección de instalaciones del hemiciclo?”, agregó. Asociación Nacional de Periodistas 10 19/05/2022 La ANP deploró “las restricciones” a los reporteros que cubren fuentes oficiales como el Congreso y la Presidencia. “Nos sumamos al pedido del relator de la CIDH que solicita medidas correctivas para esta situación que limita trabajo periodístico. Esto restringe derecho a la información”, remarcó la institución. Asociación Nacional de Periodistas 27/05/2022 El IPYS exhortó, nuevamente, a la Mesa Directiva del Congreso a autorizar el ingreso de los periodistas al Hall de los Pasos Perdidos y a las galerías del hemiciclo. La institución recordó que el 12 de mayo, reporteros y gremios periodísticos realizaron una protesta en los exteriores del Congreso. IPYS 12 30/05/2022 En una nueva carta, el CPP, el IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas, demandaron a Alva a que permita a la prensa realizar su trabajo en el Hall de los Pasos Perdidos y en el hemiciclo “como sucede en la mayoría de parlamentos del mundo”. Agregaron que la reinauguración de la sala de cronistas es “positiva”, pero “sin el acceso a los espacios mencionados no se cumple a cabalidad el derecho que tiene la ciudadanía de conocer lo que sucede en el Congreso”. CPP, IPYS y Asociación Nacional de Periodistas 13 01/06/2022 El Consejo de la Prensa Peruana cuestionó que Alva avalara la realización de un acto partidario de Acción Popular en el Hall de los Pasos Perdidos, mientras no permiten a la prensa ingresan al mismo espacio y tampoco a las galerías del Parlamento. Consejo de la Prensa Peruana

El oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, informó, después de que se reinaugurará la sala de cronistas parlamentarios, que el viernes 27 de mayo recibieron un informe de parte de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, que realizó observaciones respecto a la estructura, seguridad, señalización y conexiones eléctricas del Palacio Legislativo.

“Ahora al hemiciclo solamente entran los parlamentarios, y los asesores de las bancadas […] no entra nadie más, incluso cuando hay un homenaje a una persona ni siquiera sube a la galería”, manifestó a RPP Noticias.

Rovira estimó que en un mes, cuando prácticamente la administración de Alva esté por concluir, se estarán subsanando todas las observaciones.

La Municipalidad de Lima hizo llegar a El Comercio un resumen del referido informe. Sobre los balcones del hemiciclo, donde solía ubicarse la prensa antes de la pandemia, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres señala que “hay tomacorrientes sin línea a tierra, canaletas caídas y mínima presencia de cables mellizos”.

La administración de Alva no le pidió a Indeci evaluar las instalaciones del Congreso, sino a la Municipalidad de Lima, que en la actualidad es conducida por el alcalde Miguel Romero Sotelo, quien, al igual que la presidenta del Parlamento, es militante de Acción Popular. (Foto: Julio Reaño | GEC)

También indica que la sede del Congreso “no cuenta con la cantidad suficiente de extintores operatorios (portátiles y rodantes), con carga vigente para mitigar un amago de incendio y así evitar su crecimiento y propagación”. El documento agrega que “estas observaciones son fáciles de subsanar”.

La presidenta del Parlamento permitió el ingreso de más de 50 militantes de Acción Popular al Hall de los Pasos Perdidos. CPP y la ANP cuestionan el doble estándar. (Foto: Martín Hidalgo | El Comercio)





No quieren que se vean negociados

La directora del área de Libertades Informativas del IPYS, Adriana León, consideró que la relación de la prensa con la administración de Alva en el Congreso “ha sido bastante tirante”, porque no solo ella, sino la mayoría de parlamentarios tienen el interés particular de no abrir las instalaciones del Palacio Legislativo.

“El día que los gremios periodísticos logramos ingresar al Congreso para exigir que se devuelva este espacio [el Hall de los Pasos Perdidos y las galerías del hemiciclo] a la prensa, no solo Alva tenía animadversión, sino también Waldemar Cerrón, Jorge Montoya, tenían todo un pliego de reclamos, había una congresista que decía que queremos entrar para sacarlos durmiendo [en sus curules]”, manifestó a este Diario.

León cuestionó que el oficial mayor del Congreso no haya mostrado el informe de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima e indicó que este documento es utilizado para prolongar, una vez más, el acceso.

“No es normal lo que está pasando, entiendo que con la pandemia todos los aspectos de la vida cambiaron, y nos tuvimos que adaptar a las restricciones, sobre todo cuando se trata de espacios cerrados, pero las restricciones en el Perú por el Covid-19 casi ya no existen. Esto es una mecida de parte del Congreso, el interés principal es que la prensa no entre para que no vea cómo negocian”, remarcó.

(Foto: IPYS)

“Es inadmisible que continúen con excusas”

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Laínez, dijo que es “inadmisible” que el Legislativo continúe poniendo excusas para negar el acceso de la prensa al Hall de los Pasos Perdidos y al hemiciclo. “Primero fueron medidas sanitarias, hoy son por seguridad, hay una falta total de voluntad política por transparentar [las sesiones plenarias], esto no es una concesión, es un deber que tienen como autoridades”, subrayó.

En diálogo con este Diario, Laínez recordó que, en el Parlamento disuelto, la presencia de los periodistas permitió revelar los chats de Fuerza Popular y brindar detalles sobre incidentes en el pleno. Agregó que las imágenes que transmite el Canal del Congreso “son fijas” y no permiten esta clase de seguimiento.

“Hay políticos que han estado súper cómodos sin la presencia del periodismo en el hemiciclo, [esta nueva postergación] no resiste argumento alguno, incluso dan a entender que debemos agradecerles por ‘salvarnos la vida’. El hecho es que una de las principales instituciones del país está obstruyendo el acceso a la información”, cuestionó.

LEE TAMBIÉN | Caso Puente Tarata: Operador de exministro Silva visitó Provías en fechas claves de millonaria licitación

Laínez refirió que le llama la atención el plazo dado por el oficial mayor del Congreso para subsanada las observaciones de la Municipalidad de Lima. “Nos queda clarísimos que pueden esperar hasta el último día [de la administración Alva], para que luego no se le recuerde como la presidenta del Parlamento que bloqueó el acceso a la prensa”, complementó.

Además, advirtió que en las próximas semanas el Legislativo elegirá al nuevo defensor del Pueblo y “no puede ser que con la importancia que tiene para el sistema democrático del país, esta designación se concrete sin la puesta de los reflectores” sobre los congresistas.

La presidenta de la ANP adelantó que si en las próximas semanas, la administración de Alva no permite que la prensa ingrese al Congreso, su institución presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial en defensa al derecho a la información. “Esto no es un favor, no se les pide nada extraordinario, lo único que piden los cronistas parlamentarios es volver a la situación pre pandemia, es decir libre circulación en las galería del hemiciclo y en el Hall de los Pasos Perdidos, solo abrir la sala de cronistas es insuficiente”, finalizó.

LEE TAMBIÉN | Ministro Arce incurriría en delito de falsedad genérica por omitir información en declaración jurada

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, indicó que el discurso de Alva a favor de la libertad de expresión no se ha visto reflejada en sus acciones. Añadió que la reinauguración de la sala de cronistas parlamentarios no basta, porque este espacio es utilizado por los periodistas para guardar sus pertenencias.

“En esta sala nunca se va a tener acceso a los congresistas ni a lo que sucede en el interior del Congreso. No sirve para nada. Varios periodistas han preferido no usarla, y mantenerse afuera en el toldo, porque ahí es más fácil ver quién llega y abordar a los parlamentarios”, detalló.

(Foto: ANP)

Salazar también dijo que el número de alertas del IPYS, CPP y ANP sobre acciones del Congreso contra la prensa es alta, si se tiene en cuenta que el país está bajo un sistema democrático.

“No deberíamos estar insistiendo en que nos dejen entrar a un lugar donde deberíamos estar. Solo Cuba, Venezuela y Nicaragua, de acuerdo a un informe que le pedimos a la SIP [Sociedad Interamericana de Prensa] no permiten el acceso libre a sus congresos. Es decir, el Perú en este punto está al mismo nivel que las tres peores dictaduras de América Latina”, criticó.

El director ejecutivo del CPP dijo que “si fuera necesario tomar medidas legales” contra el Parlamento en busca de un libre acceso a los periodistas, lo harán.

Más información La ANP declinó la invitación del Congreso para participar en la reinauguración de la sala de cronistas parlamentarios, que se realizó el lunes 30 de mayo. “Nos pareció un maquillaje a una situación que no remedia nada, la sala es pequeña y los colegas la usan para guardar sus equipos”, manifestó Laínez. Entre julio y abril, el IPYS y el CPP emitieron 24 alertas en rechazo a acciones del gobierno de Pedro Castillo en desmedro de la libertad de expresión. De estas, cuatro fueron por agresiones físicas a reporteros. Rodrigo Salazar recordó que hoy jueves 2 de junio se cumplen 100 días desde la última declaración de Castillo Terrones a la prensa. “Es muy grave que el presidente no rinda cuentas. Es una señal de falta de transparencia. Nosotros seguimos considerando que el Ejecutivo es el principal agresor a la libertad de expresión en el país”, subrayó.