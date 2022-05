Unidad de Investigación

El asistente administrativo Juan Altamirano Sánchez, señalado por un aspirante a colaborador eficaz como uno de los intermediarios entre el exministro Juan Silva y el empresario Zamir Villaverde –ambos investigados por integrar una presunta red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)–, registra ingresos a Provías Descentralizado en fechas claves de la millonaria licitación del puente Tarata, cuyo contrato fue anulado por irregularidades y el proceso está bajo investigación en el Ministerio Público.

El nombre de Altamirano fue consignado en la disposición del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, mediante la cual se ampliaron las pesquisas al respecto y se incluyó como investigado al presidente Pedro Castillo por la supuesta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

El colaborador eficaz con clave Nº CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 reconoció la voz de Altamirano en un audio en el que se escucha que este coordinaba con Villaverde la designación de funcionarios y distribución de contratos en el organismo del MTC, a nombre del exministro Silva. En su declaración ante la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, lo identificó como asesor del entonces titular del sector de Transportes y Comunicaciones.

A partir de setiembre del 2021, en la gestión ministerial de Silva, Altamirano empezó a laborar en Provías Nacional. Antes había realizado actividades administrativas en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Ingresos y reuniones

Aunque de forma nominal cumplía esa función, en los registros de Provías Descentralizado aparecen tres visitas de Altamirano como representante del “despacho del ministro” , según información a la que accedió El Comercio.

Su primer ingreso a la sede de esa entidad, en el jirón Camaná, en el Cercado de Lima, fue el lunes 18 de octubre último, para reunirse con Carlos Jacinto Ubillús, entonces director ejecutivo encargado de Provías Descentralizado.

Esta misma fecha, Karelim López, quien asesoraba a Termirex S.A.C. –integrante del consorcio Puente Tarata III–, entró a Palacio de Gobierno en dos ocasiones. López es investigada por este caso.

Al día siguiente, el martes 19, empezó la sesión continuada de calificación de propuestas y otorgamiento de buena pro de la obra del puente Tarata. El viernes 22, el contrato por S/232,5 millones fue adjudicado al consorcio mencionado.

Las otras dos visitas de Altamirano se efectuaron de manera consecutiva el martes 9 y miércoles 10 de noviembre. Se reunió con Víctor Valdivia, director ejecutivo del organismo que fue ascendido a ese puesto luego de votar a favor de adjudicar la buena pro de la referida obra. En la actualidad, Valdivia cumple prisión preventiva.

Ese 9 de noviembre, y también el día anterior, Karelim López volvió a ingresar a Palacio de Gobierno por varias horas. El 25 de aquel mes se firmó el contrato de la adjudicación.

Consultado por este Diario, el exministro Silva negó que Altamirano haya laborado en su oficina en el MTC. “Es un locador de servicios que trabajaba desde hace varios años [en el sector de Transportes y Comunicaciones]. Yo no lo he requerido y no cumplía funciones en mi despacho. […] Yo lo encontré allí”, manifestó.

Más detalles

Juan Altamirano tuvo reuniones en la oficina de apoyo a la primera dama Lilia Paredes, el 22 de setiembre y el 22 de octubre .

. Este Diario trató de recoger la versión de Altamirano, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de edición.