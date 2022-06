El Gobierno publicó recientemente actas de 11 de los 14 consejos de ministros descentralizados organizados en regiones del país durante este período. A diferencia del acta en la que se detalló lo discutido en la primera sesión descentralizada del 29 de octubre del 2021 en Cusco, los demás documentos solo muestran agendas e informes escuetos pese a que fueron sesiones que se extendieron por varias horas.

Mientras el acta de la sesión en Cusco consta de ocho hojas y especifica la participación del gobernador regional, las demás muestran textos de similar redacción, donde la única variación que se advierte es el nombre de la región donde se desarrolló la reunión [ver actas].

El Comercio informó el pasado lunes 16 de mayo que a partir de pedidos vía Acceso a la Información Pública, se observó que solo existía el acta de uno de los 11 consejos de ministros descentralizados realizados hasta esa fecha. Aunque antes de la publicación del informe se solicitó a las áreas de prensa del despacho presidencial y el Consejo de Ministros los documentos completos, la información no fue enviada.

Aspectos que observar

En contraste con el primer Consejo de Ministros Descentralizado organizado por el gobierno de Pedro Castillo, las actas posteriores no llevan la firma del jefe del Estado.

El Ejecutivo indicó que las sesiones de este año en regiones se sustentan en el Reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI). Sin embargo, esta base jurídica no fue tomada en cuenta para la primera reunión descentralizada. Además, indican que en las relatorías anexadas se detallan las participaciones de los invitados y autoridades.

De acuerdo con la Constitución, el mandatario es el encargado de presidir los Consejos de Ministros cuando los convoque o asista a ellos, y todo acuerdo debe constar en acta. Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo precisa que pueden participar en estas sesiones funcionarios que hayan sido previamente convocados.

En cuanto a los CCI, el decreto supremo publicado en marzo del 2021 precisa que deben tener en su estructura un comité directivo que sesiona y cuenta con actas, y sus instancias operativas son los GORE-Ejecutivo, MUNI-Ejecutivo y otros encuentros intergubernamentales. Respecto a estos últimos, se indica que quienes los conforman son ministros y autoridades regionales y locales, pero no son mencionados congresistas u organizaciones civiles, quienes han participado activamente en las sesiones de este gobierno.

Documento de la sesión realizada en Cusco, la primera de este gobierno, fue firmada por los ministros y el presidente Pedro Castillo, quien la encabezó. El documento consta de ocho páginas, donde se detalla la participación de los integrantes del Gabinete y del gobernador regional.

La Presidencia del Consejo de Ministros ha publicado 11 actas de los consejos de ministros descentralizados organizados este año. Sin embargo, no se consigna en ellas la firma del jefe del Estado ni se observan mayores diferencias en la redacción de cada una de estas.

Improvisación

El expresidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor dijo: “El Gobierno está demostrando improvisación, porque un acta debería recoger lo que se ha tratado en una reunión, más aún en una de autoridades”.

Agregó que las actas de los Consejos de Ministros deben llevar siempre la firma del presidente de la República y contrariamente a lo argumentado por el Gobierno, tampoco se estarían cumpliendo con las formalidades para un CCI. “Para que sea un consejo intergubernamental hay una serie de formalidades. Ellos ponen que esto es parte de esta norma, pero tampoco la cumplen. No reúnen el estándar. Desvirtúan el Consejo de Ministros y desvirtúan las reuniones intergubernamentales ”, cuestionó. Del mismo modo, hizo hincapié en que las relatorías presentadas como anexos son apócrifas, porque no están firmadas. “Mañana lo pueden cambiar. Cuál es la seguridad jurídica para quienes participaron. Quién certifica que esto es real”, agregó.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra de esta administración, comentó a El Comercio que ella se negó “a seguir haciendo esos Consejos de Ministros de manera frecuente” y considera que no hay un buen asesoramiento. “Ellos hablan públicamente de consejos de ministros descentralizados, lo cual no es, pero tampoco es un Consejo de Coordinación Intergubernamental” , remarcó.

Debido a que hay una normatividad que cumplir, Vásquez opinó que no se trata tampoco de CCI “porque, como hemos visto, el Ejecutivo lo que está haciendo es ir a determinadas regiones que elige de manera arbitraria”.

Finalmente, relató que para el primer consejo descentralizado, el presidente Castillo se comprometió a realizarlo en Quillabamba, pero debido a la logística que se necesitaba, ella se negó a trasladar al Ejecutivo hasta esta localidad, pese a la insistencia del jefe del Estado. “Creo que era muy entusiasta, pero había que decirle que no era posible”, finalizó.

Posición del gobierno

El primer ministro Aníbal Torres dijo el 25 de mayo que se debe decir “cuál es la norma que prohíbe hacer estos consejos descentralizados”.

La exministra de Trabajo Betssy Chávez declaró el domingo 22 en el programa “Patio de honor” que no se trata de consejos de ministros descentralizados y que son dirigidos por Torres.