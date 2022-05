A poco menos de cinco meses para las elecciones municipales y regionales, el exministro del Interior Daniel Urresti (Podemos Perú) y el empresario Rafael López Aliaga (Renovación Popular) continúan al frente de la intención de voto para la alcaldía de Lima. Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, ambos tienen un 20% de respaldo.

En marzo último, Urresti tenía el 20% de las preferencias, y López Aliaga, 19%.

El general de Brigada EP (r) tiene mayor apoyo en el nivel socio económico D con 26%, mientras que el ex regidor metropolitano en el A con 30% [ver infografía]. Los dos fueron postulantes a la Presidencia de la República en las elecciones generales del año pasado. Ninguno logró pasar a la segunda vuelta.

Detrás de ellos, se ubica el exalcalde de La Victoria George Forsyth (Somos Perú) con 9%, dos puntos porcentuales menos que hace dos meses.

El exfutbolista renunció a dirigir la municipalidad victoriana en octubre de 2020 para tentar la Presidencia, pero no tuvo éxito. Y su partido de entonces, Victoria Nacional (antes Restauración Nacional) no pasó la valla del 5%, por lo que perdió su inscripción.

También figuran el actual alcalde de Miraflores, Luis Molina (Avanza País), con 4%, Guillermo Flores (Partido Morado) con 2%, y el burgomaestre de La Molina, Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) con 2%.

Y con 1% de respaldo están el alcalde de San Juan de Lurigancho Álex Gonzales (Movimiento Demócrata Verde), el excongresista Omar Chehade (APP), Carlos Torres (Frepap), Yuri Castro (Perú Libre), Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Julio Ligán (Partido Patriótico del Perú) y el postulante de Juntos por el Perú.

El voto en blanco y viciado registra el 8%, mientras que 28% no precisa.

“Es difícil prever la recta final”

La politóloga Kathy Zegarra afirmó que no se puede decir que la elección para nuevo alcalde de Lima estará cerrada solo en Urresti y López Aliaga, porque casi un tercio de los electores no ha decidido su voto y la campaña aún no ha empezado. “No conocemos los planes de gobierno, las propuestas para mejorar la ciudad y es muy complicado prever qué sucederá en la recta final”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Zegarra refirió que si el exministro y el empresario lideran las encuestas es porque son bastante conocidos. Es decir, sus nombres y rostros están posicionados algún tipo de prioridad que tiene el ciudadano, como la seguridad ciudadana y la generación de obras.

“Faltan los debates, ver los planes y en general toda la campaña. Probablemente, veamos críticas dirigidas a estas personas”, expresó.

También cuestionó que solo haya una mujer que sea candidata a la alcaldía de Lima, cuando son, al menos, 13 agrupaciones políticas las que participan.

“Es importante que los partidos político busquen tener en sus filas a mujeres, ellas también están igual de preparada que los hombres”, acotó.

El analista político Pedro Tenorio indicó que la reciente historia electoral nos ha enseñado que no siempre lo que parte como favoritos en una elección con tanta anticipación, terminan ganando las elecciones. Agregó que si bien es positivo para Urresti y López Aliaga partir con un 20% de respaldo, no se puede descartar a ningún otro candidato.

“Hay dos candidaturas que en este momento destacan más que el resto, son dos personajes conocidos, controvertidos, cada uno en su estilo, Urresti ya ha sido candidato a la alcaldía y López Aliaga ha recordado su experiencia como regidor y lleva en su lista a Renzo Reggiardo”, expresó.

Tenorio estimó que después de las Fiestas Patrias, la campaña municipal recién calentará.

No obstante, remarcó que la ventaja con la que cuentan el exministro del Interior y el empresario les permitirá construir “una candidatura”, porque les será más sencillo encontrar aliados y congregar simpatizantes.

Más información

En la víspera, bajo la supervisión de la ONPE, se realizaron las elecciones internas en 15 partidos políticos y 131 movimientos regionales. Una de las modalidades fue la directa, es decir un militante, un voto.

Ayer, también las organizaciones políticas que escogieron la modalidad indirecta votaron por sus delegados, quienes serán los que elijan a los candidatos el 22 de mayo.

Posteriormente, el 7 de junio, la ONPE publicará los resultados del proceso de elecciones internas. Es decir, se darán a conocer oficialmente a los candidatos para las elecciones regionales y municipales.