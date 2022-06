La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso suspendió este viernes - por falta de quórum - la sesión en la que se revisaría del informe del legislador Alejandro Cavero (Avanza País), que recomienda mandar al archivo la denuncia constitucional que el Ministerio Público presentó contra el expresidente Manuel Merino y sus exministros Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez en noviembre del 2020.

En diálogo con El Comercio, Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, y los parlamentarios Ruth Luque (Cambio Democrático) y Edward Málaga (no agrupado) criticaron el documento de Cavero y sus omisiones.

Castillo indicó que el legislador de Avanza País, por ejemplo, no tomó en cuenta el informe que Defensoría del Pueblo elaboró en 2020, el cual determinó “que hubo violaciones sistemáticas al derecho a manifestarse de forma pacífica por parte de la policía y señaló que producto de ese mal actuar se produjeron muertes y un sin número de heridos, algunos de mucha gravedad”.

Asimismo, el funcionario aseveró que “aprobar este informe daría un mensaje de impunidad”. “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería dar pase a que se investigue al expresidente, al expremier y al exministro del Interior. No se debe frustrar la oportunidad de agotar la investigación en el ámbito penal”, añadió.

“Para la Defensoría queda claro que hubo un actuar fuera de marco legal y que ello no puede quedar sin que se investigue de forma exhaustiva a todos los posibles responsables”, finalizó.

Pedimos a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de @congresoperu permitir se investigue, en sede judicial, a altos funcionarios denunciados (expresidente y ministros) por @FiscaliaPeru, por sucesos ocurridos durante movilizaciones sociales de noviembre del 2020.





Por su parte, Luque expresó que le parece “nefasto” que “de pronto” se tenga “un informe que contradice la investigación” de fiscalía.

“Lo que debe hacer el Congreso, a través de un informe, es habilitar al Ministerio Público, no son fiscales. Me da la impresión de que el Congresista Cavero quiere reemplazar a la fiscalía para decir qué prueba vale o cuál no vale y ese no es su rol. La tarea de investigar le corresponde al Ministerio Público […] Con un informe de esta naturaleza no va a borrar de la memoria lo que sucedió en noviembre de 2020″, subrayó la vocera de Cambio Democrático.

A su turno, Málaga señaló que “el informe (de Cavero) incurre en el error de adelantar juicio” y que avalarlo sería “darle la espalda a la opinión pública y a la justicia”.

“Habría que cuestionarse antes de iniciar una comisión investigadora los posibles conflictos de interés que puedan tener los que llevan a cabo las investigaciones […] Hay que buscar algún mínimo de imparcialidad y objetividad”, agregó.

En tanto, la congresista Martha Moyano, integrante de la subcomisión, se mostró a favor del archivamiento del caso.

“Hay varias informaciones e hipótesis. Algunas de que fueron con perdigones y otras con hechizos. Es lo que hay como información. Me imagino que eso lo tiene el señor Cavero. También hemos escuchado algunos audios, como los del señor Anka, que anda en la Plaza San Martín, que en algún momento dijo: ‘Conseguimos un muerto y se friega Merino’. Él fue como testigo y no quiso declarar sobre esa frase”, manifestó la parlamentaria de Fuerza Popular.

“Por lo tanto, con toda la información, de lo testigos, de la parte denunciante y de los denunciados, el señor Cavero concluye que eso debe ir al archivo porque no encuentra responsabilidad del señor Merino. Eso tendrá que tomar su curso de otra manera”, dijo también.

El informe de Cavero, al que tuvo acceso El Comercio, desestima los argumentos del Ministerio Público contra Merino y sus exministros. “Al no existir evidencia concluyente del uso de perdigones de plomo por parte de la Policía Nacional del Perú y corroborarse que esos elementos causaron la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, no podría imputarse a los señores Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez la comisión impropia de delito de homicidio”, dice el documento de 50 páginas del congresista.

Este Diario intentó recoger las declaraciones del parlamentario sobre estos cuestionamientos, pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

Revisa aquí el documento:

En noviembre de 2020, Merino renunció a la Presidencia de la República, en medio de las protestas en su contra, en las que también resultaron heridos periodistas de este Diario.

Uno de ellos fue Alonso Chero, quien resultó herido en la espalda mientras cubría las movilizaciones del 12 de noviembre de 2020. Al reportero le extrajeron del cuerpo, por medio de una cirugía, un proyectil redondo de vidrio (con las mismas características de una canica).

Autoridades presionaron a periodista para que entregue evidencias del ataque

Otros foto reporteros de esta casa también sufrieron agresiones durante la cobertura de las marchas de aquel 14 de noviembre, en el que perdieron la vida dos peruanos.

Foto: Renzo Salazar / @photo.gec.

Si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales avala el informe, el Ministerio Público no podría avanzar hasta el final de la investigación contra Merino y los ahora exministros, quienes tienen el beneficio del antejuicio. El 4 de octubre del 2021, la entonces fiscal de la Nación presentó la denuncia por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

La reunión de este viernes 10 de junio también tenía en agenda ver el informe de calificación de las denuncias constitucionales presentadas contra la ministra Dina Boluarte. Sin embargo, la ausencia de siete legisladores de las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Somos Perú y Acción Popular lo impidió.

Los parlamentarios que no se presentaron a la sesión agendada para este viernes a las 11 a.m. fueron Waldemar Cerrón, Alfredo Pariona, María Taype (Perú Libre), Paul Gutiérrez y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial). Tampoco estuvieron presentes legisladores de otras bancadas como José Jerí de Somos Perú, ni Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular.

Un octavo ausente fue Édgar Reymundo, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, quien fue el único no presente que tuvo licencia.

Ante este hecho, Rosío Torres, presidenta del subgrupo de trabajo, señaló que citará sesión extraordinaria para el próximo martes 14 de junio a las 8:00 a.m.