Con 70 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones, el pleno del Congreso censuró este martes al ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien debe renunciar al cargo. El funcionario había sido cuestionado no solo por su papel en la filtración de las pruebas docentes, sino por su cercanía a Fenate Perú, gremio de docentes que fue fundado por el ahora presidente Pedro Castillo y que tiene entre sus miembros y dirigentes a exadherentes al Movadef, brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso.

La moción de censura contra Carlos Gallardo fue impulsada por la bancada de Renovación Popular, con el apoyo de legisladores de Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Podemos Perú. El aún ministro se había negado ayer a renunciar al cargo, pese a todos los cuestionamientos que pasaban sobre él.

Así votaron las bancadas:

Según el artículo 86 del Reglamento del Congreso, el ministro censurado debe renunciar y el presidente de la República debe aceptar su dimisión dentro de las 72 horas siguientes .

Durante la sesión plenaria, cada grupo parlamentario tuvo hasta diez minutos para fijar posición. Perú Libre y Juntos por el Perú cerraron filas para defender a Gallardo (solo lograron 38 votos). El debate fue corto, no duró ni dos horas. Tras la votación, el congresista Alex Paredes (Perú Libre) presentó una reconsideración de la votación, pero esta fue rechazada por 71 votos en contra.

NOTA PREVIA

Un día antes de debatir la censura en su contra, Gallardo convocó a una conferencia de prensa en la que se aferró al cargo. “No tengo por qué renunciar, no le veo motivo, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo. Y creo que el Congreso el día de mañana tomará la opción y, cualquiera que sea, tenemos que respetarla”, expresó.

