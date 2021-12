Conforme a los criterios de Saber más

Después de cinco meses de gestión, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó este miércoles el eslogan que utilizarán todas las instituciones gubernamentales durante el gobierno de Pedro Castillo. El lema “Siempre con el pueblo” fue oficializado a través de una resolución ministerial firmada por la titular de la PCM, Mirtha Vásquez.

Esta frase será empleada también en el logo que se vaya a desarrollar. De acuerdo con el dispositivo legal, la Secretaría de Comunicación Social de la PCM determina su diseño y dicta los lineamientos para aplicar el uso de ambos.

“Una frase por sí sola no hace la comunicación”

Jeffrey Radzinsky, director de GFP, cuestionó que un nuevo gobierno siga empleando mensajes que no transciendan a las gestiones de turno.

Consideró también que si bien es una frase que guarda sintonía con el perfil electoral que tuvo Pedro Castillo y Perú Libre durante la campaña, no necesariamente cuando de trata de una comunicación gubernamental.

“Lo que busca es pretender una consecuencia desde el punto de vista de no cambiar: fui así antes y seguiré así. Apunta sobre todo a los sectores más humildes y populares. Lo que está tratando de fortalecer es la cercanía con este sector, que es el que mayoritariamente votó por él y ahora, a pesar de la caída [en encuestas], donde tiene mayor respaldo”, comentó.

Sin embargo, también advirtió que un eslogan por sí solo no “catapulta” una gestión de gobierno.

“Lo que demanda la gente es acción concreta. Una frase por sí sola no hace la comunicación, sino las acciones que conecten con ello. [...] En el momento en que se suelta una frase así no viene acompañado de una rendición de acciones concretas” , incidió Radzinsky.

El contexto en que se presenta este eslogan del gobierno también es relevante a tomar en cuenta: luego de un proceso que pretendió la vacancia del jefe de Estado y revelaciones de presunta corrupción en los primeros meses de gobierno.

”Hay una intencionalidad, pero que pierde fuerza por el momento por los antecedentes, por los pocos voceros cohesionados. Cuando asumió Francisco Sagasti, él dijo que era un gobierno de transición y emergencia, lo que repitió desde el día uno hasta el final. Y había una lógica que tenía correlato en la práctica, mucho más concreta. Aquí, ¿siempre cuándo?, ¿ahora qué acciones concretas?”, dijo Radzinsky.

Por tanto, agregó que las frases que utilizan los gobiernos deberían ser producto de circunstancias y acciones para tener “credibilidad, confianza, empatía y conexión. De lo contrario, son arengas y voluntades”.

Precisamente, alguna de estas acciones concretas, debería conducir al presidente Castillo a responder abiertamente las preguntas de los medios de comunicación del país.

“Y no solo por un tema pragmático o de coincidencias, sino por un principio fundamental de la democracia. Los políticos tienen la obligación de rendir cuentas y los canales son atender a la prensa. No se ha sentado a responder”, finalizó Radzinsky.

Señora Mirtha Vasquez-PCM, si va usar la frase de mi despacho congresal, mínimamente me avisa por favor. "Siempre con el pueblo" pic.twitter.com/Dzsk4EfDCw — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) December 15, 2021





Acciones concretas señores del Gobierno y no tanto eslogan. Ahora disponen el uso en inst. Públicas de la frase "Siempre con el Pueblo". Mucho gasto en cambio de papelería. Lástima de gobierno que solo demuestra inoperancia y "hunde al pueblo", esa debería ser la frase — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) December 15, 2021





“No solo hay que comunicarlo, hay que hacerlo”

Jorge Acevedo, profesor del Departamento de Comunicaciones de la PUCP, consideró que la idea de este nuevo lema de gobierno es recuperar y apelar “a la idea de pueblo y ese vínculo” con los sectores más vulnerables. También, que responde a la coyuntura respecto a la pérdida de respaldo hacia Castillo entre quienes lo apoyaron más durante la campaña y los primeros días de su gestión.

“Los problemas que tuvo el gobierno en estos meses, además del alza de productos, ha generado que pierda una parte de ese respaldo”, dijo Acevedo.

A ello se deben sumar los cuestionamientos por la poca transparencia que ha demostrado tener el gobierno hasta el momento. Por tanto, no solo se requiere un buen eslogan de gobierno, también decisiones.

“El presidente dijo, a través de la primera ministra, que el gobierno iba a dar a conocer la relación de personas con quienes se reunió [Castillo] fuera de Palacio de Gobierno, pero esto no ha pasado todavía. También es importante que se aclare el tema de ascensos en Fuerzas Armadas. Esas dos cuestiones han afectado más aún la credibilidad y confianza en el gobierno. Por eso se necesita no solo un buen lema, sobre todo comunicar mediante acciones y decisiones” .

Todo ello, agregó, genera malestar y construye significados entre la población.

El lema, apuntó Acevedo, será solo efectivo con acciones concretas y resultados. “No solo hay que comunicarlo, hay que hacerlo. Y no solo hacerlo, sino mostrarlo”, agregó.

“No tiene nada de singular, distinto, audaz”

En tanto, el analista Pedro Tenorio comentó que aunque la intención sería comunicar mejor, aún falta conocer qué es lo que el gobierno quiere dar a conocer a los peruanos. “Eso no hemos visto por ningún lado y es lo que le va a dar sentido a esa estrategia”, apuntó.

El gobierno, añadió, busca enfocarse en la población más vulnerable del país a partir de un “gobierno popular”.

“No sabemos cuál va a ser ese contenido. Es un lema general, amplio, muy abstracto. Parecido a los que hemos escuchado antes. No tiene nada de singular, distinto, audaz. Pero le da el paraguas a que todos los actos del Ejecutivo responden a una sola estrategia”, añadió.

En el mismo sentido de lo mencionado por Radzinsly y Acevedo, Tenorio dijo que el gobierno no puede quedarse solo “en el eslogan”, pues se convertiría en una frase sin fuerza simbólica. “[...] Son frases que ayudan pero, por sí solas, no posicionan a un presidente, no fortalecen la imagen de un político”, comentó.

Frases de los gobiernos de los últimos 15 años:

Presidente Eslogan Alan García (2006-2011) “El Perú avanza” Ollanta Humala (2011-2016) “Perú, progreso para todos” Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018) “Trabajando para tod@s l@s peruan@s” Martín Vizcarra (2018-2020) “El Perú primero” Pedro Castillo (2021-) “Siempre con el pueblo”





Un gobierno “de ancha base”

De otro lado, el último martes el jefe de Estado se reunió con voceros de Somos Perú, Acción Popular, Juntos por el Perú y Perú Libre en Palacio de Gobierno. Castillo está procurando construir un gobierno “de ancha base”, de acuerdo con lo manifestado por algunos asistentes a esta nueva ronda de diálogos, que se mantendrán.

El último martes, en la reunión que tuvo el presidente Castillo con congresistas de Somos Perú, Acción Popular, Juntos por el Perú y Perú Libre también participó Edwin de la Cruz, un integrante del partido político Avanza País que, según esta agrupación, fue expulsado y ha dejado de ser dirigente.

Elvis Vergara, vocero y congresista de Acción Popular, comentó a El Comercio que el motivo de esta nueva ronda de diálogo fue que el jefe de Estado “está procurando hacer un gobierno de ancha base, un nuevo acuerdo nacional por la gobernabilidad”.

En ese sentido, que está buscando no solo respaldo político de las fuerzas políticas, también “que su gobierno sea fortalecido por la presencia y participación de las demás fuerzas políticas”.

El legislador respondió que esta participación será con “ideas, técnicos, según lo que nos dijo [el presidente] . Lo que hemos propuesto al presidente es que haga una nueva convocatoria y que esta sea para poder establecer pautas y lineamientos generales sobre lo que debería significar su gobierno. [...] Ese es el pedido del presidente. [¿Cómo sería esa participación, con puestos en el gobierno?] Eso será a raíz de una nueva convocatoria ”.

En la cita de este martes en la sede del Poder Ejecutivo participaron integrantes de Avanza País, Somos Perú, Acción Popular, Juntos por el Perú y Perú Libre. (Foto: El Comercio)

Roberto Sánchez, congresista de Juntos por el Perú y ministro de Comercio Exterior y Turismo, comentó a este Diario que también se conversó sobre la posibilidad de que técnicos de los partidos se sumen.

“La disponibilidad de las fuerzas políticas en el ámbito propositivo, todo eso invita a que las fuerzas políticas ponen a consideración también sus cuadros técnicos, profesionales, sociales en el ámbito del país para poder generar con voluntad, pero también con equipos esta necesaria vocación democrática, de consenso. [...] No es una solicitud así, sino es un gesto de buena voluntad recíproca entre los partidos políticos y el gobierno. Es espontáneo la voluntad de apoyo común pensando en estabilidad jurídica”, dijo.

Los posibles cambios en el Consejo de Ministros también fueron mencionados por el presidente Castillo, según Vergara, aunque sin ahondar cuándo podrían darse o en qué sectores.

“ Nos dijo [el presidente] que siempre está abierta la posibilidad de cambios y que probablemente esos sean en cuanto sea necesario, lo más pronto. No nos dio fecha [para los cambios]. No hablamos de sectores, ministros o funcionarios”, agregó Vergara.

Respecto a un posible movimiento en el Consejo de Ministros, Sánchez respondió que “ se ha percibido una receptividad de la necesidad de fortalecimiento o de un equipo que tenga también representación de otros sectores en el gabinete . Esa prerrogativa del presidente siempre está latente y reconocido por los presidentes de los partidos. [¿Podría haber cambios y la composición incluir a los partidos que tuvieron reuniones?] Puede ser, está abierto, es ese diálogo positivo y es facultad del presidente”.

El vocero de Acción Popular informó que hay un compromiso de tener una próxima reunión entre el presidente Pedro Castillo y los partidos políticos luego de Navidad.

VIDEO RECOMENDADO

El magistrado Jorge Chávez Tamariz accedió a este pedido, que fue hecho por la fiscal que investiga al líder de Perú Libre el caso ‘Los Dinámicos del Centro’. Conoce cuáles son sus fundamentos.