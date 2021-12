Conforme a los criterios de Saber más

Las idas y vueltas del Gobierno sobre las reuniones no transparentadas del presidente Pedro Castillo en una casa de Breña tienen a la primera ministra Mirtha Vásquez en medio. Y, según señalaron congresistas de distintas bancadas a El Comercio, la situación deja a la funcionaria en una muy incómoda posición que merecería que ella evalúe renunciar a su cargo.

Como se recuerda, fue Vásquez quien, el 1 de diciembre, prometió que “por transparencia” se iba a presentar la lista de personas que se reunieron con el mandatario en el citado lugar, y aseveró que Castillo estaba dispuesto a ello. Según reveló “Cuarto poder”, la nómina incluye a políticos, funcionarios y representantes de empresas.

Asimismo, el último domingo, Vásquez declaró a “Agenda política” que el presidente “ya envió la lista de los visitantes en la casa de Sarratea a la procuraduría”. Esta institución, un día después, negó tal versión y reiteró el pedido realizado previamente.

Luego, en un comunicado remitido a este Diario, la PCM señaló que la ministra erró en su declaración, pues si bien conocía que el despacho presidencial había respondido a la procuraduría, “no contaba con los detalles de la respuesta”.

Posturas

Para el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, todo ello evidencia descoordinación y poca transparencia en el Gobierno. Por tanto, sostuvo que Vásquez debería estudiar su renuncia. “Hace tiempo debió de haber comenzado a evaluarlo, porque es una primera ministra que, al parecer, no tiene injerencia, peso ni decisiones en el Gabinete. Vamos a ver qué capacidad tiene de reflexionar, exigir o, en todo caso, dar un paso al costado”, señaló.

Guerra García calificó de preocupante que Vásquez haga afirmaciones sin confirmar la información. Respecto a Castillo, incluso manifestó: “Es un tema absolutamente preocupante, porque nosotros consideramos que los hechos —que no se vieron en el tema de la vacancia podrían escalar y conducir a un proceso similar más adelante”.

El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, sostuvo que hay falta de transparencia y desorden en el Ejecutivo. Subrayó que si Palacio no entrega la información a la procuraduría, habría obstruccionismo.

“Si es que persisten estas inquietudes, ella de todas maneras tendría que dar un paso al costado. Si no lo hace, está siendo parte de esta falta de transparencia”, advirtió.

En opinión del portavoz alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, Vásquez ha dado “declaraciones apresuradas sin tener el más mínimo cuidado”. “Tiene que renunciar inmediatamente, es lo que corresponde en estos momentos”, dijo.

Muñante agregó que las “contradicciones y falta de transparencia” en la información remitida por Palacio a la procuraduría constituyen indicios de hechos irregulares que deberían ser investigados, por lo que consideró que el Ministerio Público debería tomar acciones al respecto.

Mirtha Vásquez había anunciado primero el compromiso de presidente Pedro Castillo a "transparentar" la lista de visitas a casa de Breña, luego dijo que ya habían cumplido con enviar la información a la Procuraduría, pero no fue así. (Composición: El Comercio)

A juicio de José Williams, vocero de Avanza País, lo ocurrido muestra “falta de seriedad y transparencia por parte del gobierno”, así como ausencia de coordinación y comunicación.

“La primera ministra no queda bien. Si ella ha ofrecido información, se supone que la ha coordinado antes con la Presidencia. Y si la Presidencia no ha hecho llegar esa información, creo que es un desaire hacia la primera ministra. Y la primera ministra podría estar en condiciones de dar un paso al costado o pedir más información a Presidencia. Y si no caminan las cosas, queda solamente retirarse”, refirió Williams.

Wilmar Elera, vocero alterno de Somos Perú, indicó que si Vásquez se siente “burlada”, debería tomar alguna acción. “No puede estar siempre en una situación en que la dejen mal parada cuando ella está dando su palabra de que habrá una nueva etapa en el gobierno de Pedro Castillo”, apuntó.

Elera aseveró que Patricia Li, presidenta de su partido, informó que en la reciente reunión que sostuvo con el presidente Pedro Castillo este se comprometió a informar las visitas recibidas en Breña.

En tanto, para el congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, existe en el Ejecutivo una “intención de ocultar la verdad a los ciudadanos”, lo que da pie a sospechas de corrupción.

“La primera ministra queda descolocada totalmente. No entiendo cómo alguien puede aferrarse al cargo de esa forma sabiendo que la ignoran olímpicamente. La primera ministra pareciera estar pintada, no tiene autoridad. El presidente parece que tiene claro que la primera ministra ya es cosa de pasado, o por lo menos actúa así”, afirmó y sostuvo que Vásquez debe renunciar. “Con un poco más de respeto por su propia palabra, lo hubiera hecho”, sentenció.

Anoche, Vásquez dijo en entrevista con “Epicentro TV”: “Más allá de hasta cuándo me quede, intentaré dejar cosas encaminadas”. En otro momento, aseguró que “hay límites infranqueables para mí que tienen que ver con temas de corrupción”.

Pedido de la defensoría

De otro lado, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, remitió el martes por la tarde un oficio al presidente Pedro Castillo pidiéndole transparentar las citas sostenidas en Breña.

En el documento de dos páginas al que accedió El Comercio, se señala que “corresponde al primer mandatario publicar el listado íntegro de las personas con quienes sostuvo reuniones fuera del despacho presidencial remitiendo la misma información mediante declaración jurada al procurador general de la República a la mayor brevedad posible”.

#AHORA Este es el oficio que ha remitido el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, al presidente Pedro Castillo pidiéndole informar a la procuraduría, vía declaración jurada, con quiénes se ha reunido en la casa de Breña. @Politica_ECpe pic.twitter.com/WzzXZAMLbR — René Zubieta Pacco (@renezp) December 14, 2021

Comisión investigadora

La agenda del pleno del Congreso convocado para este jueves y viernes incluye la moción en la que la Comisión de Fiscalización pide se le otorgue facultades para investigar el caso.

Los congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú consultados para este informe coincidieron en que sus bancadas respaldarán el pedido.

Legisladores del Partido Morado, que actualmente están como no agrupados en el Parlamento, pidieron a María del Carmen Alva, titular de la Mesa Directiva, que Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) sea retirado como presidente y miembro de la Comisión de Fiscalización al estar procesado judicialmente en el caso de esterilizaciones forzadas. El mismo requerimiento hizo Ruth Luque, de Juntos por el Perú.

La agenda de pleno de este jueves y viernes incluye la moción que plantea que la Comisión de Fiscalización investigue las reuniones del presidente Pedro Castillo en Breña. (Captura)

