La bancada de Podemos Perú buscará promover que los parlamentarios de Lima y Callao ya no puedan acceder al bono por instalación correspondiente a una remuneración mensual (S/15.600), afirmó su vocero alterno, Aron Espinoza. El legislador calificó de “lamentable” que en plena emergencia nacional por el COVID-19, congresistas que ya contaban con residencia en la capital hayan llegado a usar este bono.

Este sábado, la Comisión de Ética Parlamentaria envió al archivo el caso de 23 congresistas, al considerar que en la normativa para entregar este beneficio no se hace una diferencia entre circunscripciones.

“Si bien es cierto no es algo irregular, por un tema de ética y al ser solo un periodo complementario, no se debió cobrar gastos de instalación, con excepción de los de provincias. Teniendo en cuenta que el gasto de instalación es porque tienes que venir a Lima y todo lo demás. Pero si ya tienes residencia no tienes por qué cobrar”, sostuvo el legislador a El Comercio.

“Es lamentable que en la situación en la que nos encontramos, con una pandemia, una crisis económica […], es algo inaudito que se cobre S/15.600 [adicionales]. En mi caso, renuncié en campaña”, agregó.

Dentro de los legisladores a los que se abrió una indagación se encuentran también cuatro de Podemos Perú: Orestes Sánchez, María Teresa Cabrera, Luis Castillo (integrante de la Comisión de Ética) y Cecilia García. Consultado por el tema, Espinoza dijo que el acuerdo en la agrupación, durante la campaña, fue que cada uno “de forma voluntaria” decida si cobraba o no sus bonos.

“Yo firmé cuando fui candidato que iba a renunciar a eso, como soy de Lima. Y la verdad que era de forma voluntaria. Ahora, si hay congresistas que lo firmaron y después no cumplieron, pues eso sí es repudiable. Pero no sé si los congresistas de Podemos Perú, los que usted menciona, firmaron eso”, acotó.

Ahora el vocero alterno asegura que Podemos Perú busca que se pueda eliminar este beneficio para los legisladores de la capital. Recordó que el pasado 24 de junio, hace casi 40 días, presentaron una iniciativa en ese sentido, que busca cambiar el Reglamento del Congreso.

“Por supuesto. La bancada de Podemos Perú va en esa dirección. Y no nos iremos del Congreso sin aprobar esta modificación”, expresó.

En el texto se propone excluir de este bono a los legisladores electos por Lima y Callao, así como a los de provincia con propiedades en Lima.

“Se supone que la naturaleza de ese depósito es para que te instales, sacas un departamento o una propiedad que desees alquilar y puedas hacer la mudanza. Pero si tienes propiedad en Lima, ¿ya para qué cobrar ese gasto de instalación?”, agregó.

Según informó el vocero alterno de Podemos Perú, este lunes pedirán formalmente al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Omar Chehade (Alianza para el Progreso), que se ponga en agenda el proyecto.

“Que se agende para que se exponga en la Comisión de Constitución y se saque un dictamen sobre ello lo más pronto posible y se varíe el reglamento. […] Yo creo que va a encontrar consenso y por mayoría se va a probar”, aseveró.

Sin desigualdad

El parlamentario Ricardo Burga (Acción Popular), por su parte, opinó que de llegar a regular esto no se generaría una especie de discriminación o desigualdad en el Congreso, como advierten algunos legisladores.

“No habría una desigualdad en el tema porque este es un bono que da el Congreso a los parlamentarios electos para que puedan traer a su familia de provincia y puedan alquilar un departamento”, refirió Burga.

Remarcó, no obstante, que obtenerlo actualmente es algo legal, y desprenderse del mismo pasa por un tema personal.

“La ley lo faculta, esa es la norma que nosotros encontramos. Y cada uno tiene su propia opinión si es que lo cobra o no lo cobra. Algunos lo cobraron para instalar una oficina […]. Otros lo han utilizado para donar. Pero eso depende de cada persona y el criterio que tenga. La ley no te lo impide y, si no lo hace, es correcto”, expresó Burga.

Por eso el legislador también presentó un proyecto para modificar el Reglamento en ese sentido, para exceptuar de este beneficio a los legisladores de Lima y Callao. “Estoy planteando [incluso] que aquellos que cobren deben también de rendir cuentas en 30 o 45 días. Porque este es un bono que te dan a libre disponibilidad y tampoco debe ser así”, aseveró.

“Creo que sí se debería rendir cuentas. Es un dinero que el Congreso da para alquilar algún departamento o hacer traslados de domicilio. Y eso tiene que estar debidamente sustentado”, agregó.

Afirmó que la aprobación de esta modificación “se puede hacer en cualquier momento. No es una necesidad pública”. Aunque coincidió en que sería un buen gesto que el Congreso se vaya aprobando esto.

