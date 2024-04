El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) anunció la presentación de una segunda moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra la presidenta Dina Boluarte.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), indicó que la moción cuenta con 26 firmas de respaldo y ha sido impulsada por su grupo parlamentario y colegas de otras bancadas.

Con 26 firmas acaba de ingresar la 2da moción de vacancia contra Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, impulsada por la @BancadaCD_JP y colegas de varias bancadas pic.twitter.com/ZQWj60KMhi — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) April 3, 2024

El último lunes congresistas de cinco bancadas presentaron una nueva moción de vacancia contra Dina Boluarte, quien es investigada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por el caso de los relojes Rolex.

La moción está firmada por congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Acción Popular, Cambio Democrático - Juntos por el Perú y algunos de los no agrupados. Tiene en total el respaldo de 25 legisladores.

El documento señala que una investigación del micronoticiero La Encerrona, que revisó más de 10.000 fotografías oficiales de Boluarte Zegarra, reveló un lote de 14 relojes, muchos de ellos de alta gama, que usa la mandataria.

Recordó que la jefa de Estado no supo explicar por qué dichos artículos no figuran en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sin embargo, aceptó usar relojes Rolex y que eso era “producto de su esfuerzo y su trabajo”, además que no son de tiempos recientes.

La noche del Viernes Santo el Ministerio Público y la Policía allanaron la vivienda de la presidenta Dina Boluarte ubicada en la calle Los Halcones, en el distrito de Surquillo.

La intervención acabó cerca de las 3:20 a.m. Minutos después, el mismo equipo fiscal y policial llegó a Palacio de Gobierno para allanar el Despacho Presidencial. Allí el operativo terminó a las 9:20 a.m. aproximadamente del sábado.