Desde la respuesta “es de Antaño” de la presidenta Dina Boluarte, hasta puede ser de un “fan enamorado” de su abogado, pasando por “nos dijo que hay sustento basado en sus ahorros” de un miembro del Gabinete. En las últimas dos semanas, la presidenta Dina Boluarte y varios de sus ministros ensayaron diversas versiones sobre la procedencia del Rolex.

El Ministerio Público inició diligencias preliminares por presunto enriquecimiento ilícito y falsa declaración que derivaron en una orden judicial de allanamiento a la vivienda de la jefa de Estado, en Surquillo, y a su despacho en Palacio de Gobierno en la búsqueda de por lo menos tres de esos relojes de alta gama.

Las pesquisas se iniciaron luego de que el portal “La Encerrona” diera a conocer que la presidenta ha ostentado diversos relojes de alta gama, entre ellos un Rolex, en actividades oficiales desde que asumió el cargo.

El último sábado, El Comercio detalló que en uno de los ambientes de la casa de la jefa de Estado se halló un certificado de garantía de la marca Rolex, así como otras joyas. Esta información se desprende del acta levantada en el lugar por representantes de la fiscalía y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

De acuerdo con el documento, el número de modelo de la tarjeta de garantía es el 126284RBR. Según la página web de la Casa Banchero, el código corresponde a un Rolex DATEJUST36 de oro blanco. La fecha de compra: 8 julio de 2023.

¿Qué dijeron los ministros y la presidenta Boluarte sobre el caso Rolex?

"Es un artículo de antaño" Dina Boluarte - 15/03/2024

En la primera versión que dio acerca del Rolex, la presidenta Boluarte dijo que se trataba de un artículo de “antaño” y que todo lo que tiene “es fruto de su esfuerzo” y su trabajo desde los 18 años.

“Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo”, expresó Boluarte el 15 de marzo desde el Polideportivo Villa El Salvador.

“El artículo en particular es de antaño. Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano”, añadió.

Minutos después, ante la insistencia de la prensa , Boluarte reiteró que el Rolex “es un artículo de antaño”. “Voy a agradecer que no entren en temas muy personales”, puntualizó.

“Es un tema personal que no me corresponde abordar” 18/03/2024

El mismo día que el Ministerio Público inició la investigación preliminar contra la presidenta por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, el primer ministro Gustavo Adrianzén evitó brindar detalles a la prensa sobre el origen del Rolex.

A juicio de Adrianzén la jefa de Estado “fue lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad” sobre el tema. El titular de la Presidencia de Consejo de Ministros se refirió así a la primera versión de la mandataria sobre que el Rolex era un accesorio “antaño”.

“Va a ser la última vez que yo me refiera a este tema. La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes con respecto a los relojes. Se trata de un tema personal que no me corresponde abordar”, dijo el 18 de marzo, al salir de su reunión con la bancada de Renovación Popular en el Congreso.

"¿Y si se lo han regalado?" Abogado Joseph Campos - 19/03/2024

Días después, el abogado Joseph Campos, defensa legal de la presidenta en la investigación por las muertes en las protestas, ensayó una nueva versión.

En diálogo con Canal N, el 19 de marzo, letrado no descartó que el Rolex haya sido un regalo y cuestionó que el Ministerio Público haya iniciado diligencias preliminares contra Boluarte.

“La forma como se está estableciendo la investigación, es que existiendo en abstracto los Rolex, tengo que ahora buscarlos. ¿Si se lo han regalado? ¿Dónde está lo ilícito?. ¿Toda situación o reloj Rolex debe ser considerado como enriquecimiento ilícito?”, cuestionó Campos.

El abogado calificó de “inconstitucional” el inicio de la pesquisa contra la presidenta. A su criterio, el Ministerio Público debe tomar en cuenta que lo que dice la Constitución sobre la forma de investigar a los presidentes.

“Lo correcto es investigar primero a nivel provincial, establecer si hay indicios razonables y luego que proceder con la investigación preliminar [...] Yo he defendido en la investigación preliminar, pero debe ser desarrollada al presentarse cosas previas”, dijo.

Asimismo, opinó que la omisión sobre el Rolex en su hoja de vida podría tratarse de un “error administrativo”, mas no de un delito.

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, dijo en #OctavoMandamiento que el modo cómo se investiga a la mandataria es inconstitucional al repetir lo que dice un medio de comunicación

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/ppXDeGhj1l — Canal N (@canalN_) March 20, 2024

“Cuando fui a China me compré uno que es réplica” Ministra Hania Pérez de Cuéllar - 20/03/2024

Al día siguiente, el 20 de marzo, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, deslizó la posibilidad de que el reloj que usa la mandataria se trate de una réplica de Rolex.

“Si el origen del Rolex, si es verdadero o si es ‘fake’ y todo lo demás se va a determinar en el marco de esta investigación. Pero yo iría más allá. ¿Por qué sale ahora, cuando esto es de hace tiempo? [...] ¿Esto es una venganza? [¿De Alberto Otárola?] Ustedes los medios tendrán que averiguar”, respondió a Exitosa.

En esa entrevista, la titular del ministerio de Vivienda también aseguró que la presidenta Boluarte “es la primera” en querer que este caso se resuelva de manera “diligente”.

Sin embargo, en lugar de eso, la mandataria frustró las diligencias de la fiscalía programadas para los días 26 y 27 de marzo. Ello trajo como consecuencia que el juez Juan Carlos Checkley ordenara el allanamiento a su vivienda y despacho en Palacio.

Luego insistió con el tema de la réplica. “Hay una diferencia entre ‘fake’ y réplica. Cuando fui a China me compré uno que es réplica y que es más parecido al original y más caro”, comentó.

“Estaré, como siempre, diciéndole la verdad no solo al Ministerio Público sino al Perú en general” 22/03/2024

Luego, cuando las dudas respecto al origen del Rolex iban en aumento, Boluarte realizó un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno el 22 de marzo.

Ese día, la mandataria se comprometió a brindar explicaciones al Ministerio Público y a la población sobre el caso. “Estaré, como siempre, diciéndole la verdad no solo al Ministerio Público sino al Perú en general”, dijo.

“Al país le digo, cuando empecé a asumir la responsabilidad como primera mujer presidenta de la república, en 200 años de nuestra historia, les prometí trabajar con las manos limpias. Aquel 7 de diciembre del 2022, entré por la puerta grande y me iré por la misma puerta el 28 de julio del 2026, siempre con las manos limpias”, añadió.

En otro momento, aseveró que “no le está robando un solo sol al pueblo peruano” y que viene de una “familia honorable y decente”.

No obstante, la presidenta, a través de su defensa legal, frustró las diligencias que la fiscalía tenía programadas para los días 26 y 27 de marzo. La primera era para la exhibición de los relojes de alta gama y la siguiente para la toma de sus declaraciones.

Tras el allanamiento a su domicilio, la presidenta continuó sin dar explicaciones a la población y a la fiscalía sobre su Rolex y culpó a la prensa. Indicó que, por recomendación de su abogado Mateo Castañeda, primero declararía ante el Ministerio Público.

El último fin de semana, a través de un comunicado, la Fiscalía de la Nación confirmó que la presidenta no entregó los relojes Rolex pese a que se le requirió, en el marco de las investigaciones para esclarecer la procedencia de estos objetos valorizados en miles de dólares.

Finalmente, la mandataria solicitó que se tome su declaración de manera inmediata, pese a que el sábado pidió que la diligencia se realice el viernes 5 de abril. Con esta solicitud, la mandataria busca aclarar los hechos.

Fiscalía cita a declarar a la señora Presidente para el viernes 5ABR24. Presidente solicita adelantar su declaración. pic.twitter.com/bstnJN2ObY — Estudio Castañeda & Menacho (@CyMabogados_) March 31, 2024





"Lo que la presidenta nos ha dicho es que ella tiene un sustento para esto basado en sus ahorros" Ministro Raúl Pérez Reyes - 24/03/2024

Posteriormente, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, brindó explicaciones contrarias a las de Pérez de Cuéllar, al aseverar que la presidenta había explicado la semana anterior (18 al 22 de marzo) sobre el origen del reloj de lujo.

Según Pérez Reyes, Boluarte explicó al equipo ministerial que compró los relojes Rolex “con sus ahorros”.

“Nosotros lo que creemos, de acuerdo a lo que la presidenta nos ha dicho es que ella tiene un sustento para esto basado en sus ahorros. Lo que hay que hacer es esperar a que este proceso llegue”, dijo a Canal N, el 24 de marzo.

Consultado sobre si creía en la versión que dio la mandataria respondió: “Ella lo ha dicho. Sí, pero claro [le creo]”.

Pérez Reyes también opinó en aquella ocasión que Dina Boluarte tiene derecho a la presunción de inocencia y que se debía esperar que entregara la información solicitada al Ministerio Público.

Declaraciones del ministro Raúl Pérez Reyes sobre la presidenta Dina Boluarte.

"¿Qué pasaría si ese reloj es un regalo de un fan enamorado?" Joseph Campos - 30/03/2024

Campos volvió a opinar sobre tema cuando representantes del Ministerio Público y agentes de la Diviac habían allanado la casa de la presidenta y se encontraban realizando la diligencia en Palacio de Gobierno.

Esta vez, el abogado indicó que el Rolex que posee la mandataria sería un regalo de algún “fan enamorado”. Añadió que, quizás, esta persona no quiere que sepan su identidad y que por ello Boluarte no habría querido colaborar con las diligencias fiscales.

“Yo no hablo de eso [parejas sentimentales] con ella, pero ¿qué pasaría si ese reloj es un regalo de un fan enamorado? Yo pongo una hipótesis que no entiendo, porque no sé si es verdad o no: todos van a preguntar quién es el galán y él perderá su vida privada”, apuntó.