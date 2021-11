Conforme a los criterios de Saber más

En el Congreso, el rol fiscalizador aún se mantiene expectante pese a que los primeros cien días de gestión de Pedro Castillo han estado llenos de designaciones cuestionadas, improvisación y anuncios polémicos. Y aunque incluso la bancada oficialista de Perú Libre se fraccionó, el Poder Ejecutivo ha logrado salir airoso en la mayoría de votaciones.

LEE TAMBIÉN | Los primeros 100 días de Pedro Castillo: Abogada ligada a Perú Libre fue contratada por la PCM de Bellido tras su remoción del MTC

Esto responde a que unos treinta legisladores no oficialistas, que pertenecen a regiones donde Pedro Castillo perdió en segunda vuelta, aún no han decidido ejercer su rol fiscalizador del todo.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio encontró a estos 30 parlamentarios tras analizar 13 votaciones del Congreso sobre temas relacionados al Ejecutivo (votaciones de investidura, viajes presidenciales, entre otros) y elaborar un índice que los ubica más cercanos o lejanos a Castillo en estos primeros cien días de gestión [ver infografía].

La facción cerronista de Perú Libre ha empezado a votar en contra del propio gobierno. Los de Juntos por el Perú votan 100% alineados al gobierno, y el Partido Morado se mantiene en el carril oficialista.

Se trata de los congresistas que representan a Lima y regiones del norte como Piura, La Libertad o Lambayeque, algunas de las pocas donde Castillo perdió durante la segunda vuelta. Esto, principalmente, se observa en las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Partido Morado y Podemos.

Pero no sucede con todos. En APP, Roberto Chiabra y Gladys Echaíz –ambos de Lima– votan distinto al resto de su bancada. Lo mismo sucede con Carlos Anderson, también de Lima, en Podemos.

Alianza para el Progreso y Acción Popular se mantienen en el centro, con los de la lampa más cercanos a la corriente opositora. En Somos Perú, la tendencia es más oficialista, y en Podemos, salvo el caso de Carlos Anderson, aún se mantienen en el centro.

Mes decisivo

Para el especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera, esta situación responde a los intereses de congresistas por viabilizar, con ayuda del Ejecutivo, proyectos en sus regiones que las autoridades subnacionales –incluso de sus propios partidos– no han podido lograr.

Una situación que puede ayudar a graficar lo dicho por Cabrera sucedió la semana pasada con el conflicto social en Aquia (Áncash). Mientras que la legisladora Kelly Portalatino, de la facción cerronista de Perú Libre, ha criticado en redes la ausencia de la primera ministra Mirtha Vásquez; la parlamentaria de APP, Lady Camones, viajó hasta la zona junto al ministro de Energía y Minas, Eduardo González.

“Pero después de que se termine el debate de la Ley de Presupuesto [este mes], se va a inaugurar una nueva forma de correlación de fuerzas. Hoy, mucho más que antes, el anexo 5 [con el que se reparten obras de inversión para las regiones] resultará clave”, dijo Cabrera.

El politólogo Eduardo Dargent aclaró que no se puede hablar de bancadas de un centro programático, sino que están al medio porque no compartían la agenda maximalista de la era Bellido y tampoco la de los conservadores de Lima.

“AP y APP son bancadas regionales, no están atrapadas en la polarización. Además, no hay reelección congresal, por lo cual muchos congresistas piensan que es mejor bajar la tensión, porque de llegar una vacancia, se tendrán nuevas elecciones y no pueden postular”, explicó. Añadió que será clave observar el papel de estas bancadas frente a los ataques a ciertas reformas como la del transporte.

“En el tema del transporte, el Congreso tiene que darse cuenta que no solo debe presentarse como el que canaliza, sino que tiene que ser un frente de defensa. Puede ser costoso el silencio o el apoyo desde el Congreso, porque quedará claro si realmente tienen una agenda de control político y no solo de ideologías y conspiraciones”, finalizó.

Fuerza Popular se mantiene, aunque con pequeñas diferencias, en un rol duro de oposición. Avanza País y Renovación Popular han encontrado disidencias en el voto, sobre todo en congresistas que representan a regiones donde Pedro Castillo ganó en segunda vuelta.





Proyecciones

“Ser oposición allí [en regiones] es complicado”, reconoció un legislador de Avanza País consultado por el voto de tres miembros de su grupo a favor del Gabinete de Mirtha Vásquez.

Fuentes de APP explicaron que podrían apoyar una vacancia en el escenario de que la aprobación presidencial a Pedro Castillo llegue hasta el 25%.

VIDEO RECOMENDADO:

La fiscal Eneida Aguilar investiga un supuesto ofrecimiento de dinero que habría hecho el abogado Jhon Benites a Eddy Villarroel, conocido como ‘Sacha’, para que este no declarase en pesquisa contra el fundador de Perú Libre y los congresistas Bermejo y Bellido. La cita fue en sauna ubicado en La Victoria.