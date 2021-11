Conforme a los criterios de Saber más

El hito de los cien días de gobierno llega en medio de incertidumbre y conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo. En este tiempo, la relación del presidente Pedro Castillo con el Congreso se ha mostrado áspera e incierta, y las cifras evidencian que ningún otro periodo en los últimos 20 años tuvo tal nivel de confrontación durante sus primeros meses.

En este inicio de gestión, Castillo ha mantenido un perfil reservado y silencioso, tanto frente a los medios de comunicación como en las sesiones del Consejo de Ministros. Esa falta de iniciativa ha estado presente también en lo que respecta a impulsar sus políticas y principales promesas, muchas de las cuales necesitan la aprobación del Congreso.

Como revelamos en un anterior informe, el mensaje presidencial del primer día de gobierno incluyó 73 propuestas que el presidente buscaba implementar. La gran mayoría de ellas (57%) debían ser presentadas ante el Congreso y conseguir el consenso de distintas bancadas para poder ser llevadas a cabo.

Sin embargo, en los primeros cien días de gobierno Castillo solo ha presentado 4 proyectos de ley relevantes, si excluimos aquellos relacionados a viajes presidenciales, declarativos, ingresos de tropas o acuerdos internacionales. Entre ellos están el pedido de delegación de facultades, la regulación de la cuestión de confianza y vacancia presidencial, y la iniciativa que descentraliza la participación de abogados en la conformación del JNE.

Esta es la cifra más baja de proyectos presentados en los primeros cien días de gobierno, en comparación a los presidentes de los últimos 20 años.

De igual forma, es el presidente que tardó más días en presentar su primera iniciativa relevante. Pasaron 82 días de gobierno antes de que el Ejecutivo enviara el primero de estos proyectos de ley al Congreso. Hasta la fecha, ninguno de sus proyectos de ley ha sido aprobado.

Según explica Katherine Zegarra, politóloga especialista en estudios parlamentarios, los presidentes suelen gozar de una luna de miel en los primeros meses de gobierno, la cual aprovechan para impulsar sus propuestas con mayor éxito. Las cifras muestran que Castillo no ha aprovechado esta oportunidad.

“Lo que vemos es que el presidente ha demostrado no tener algún tipo de lineamientos claros. No parece que existiera una agenda clara en el Ejecutivo, y esto es, me parece, por lo que se ha demorado tanto en presentar estos proyectos de ley”, comenta.

Cien días de cohabitación

Los intercambios entre el oficialismo y el Congreso han mantenido un elevado nivel de conflicto desde sus inicios. Una de las principales escenas que mostraron ello fue cuando Pedro Castillo atendió al Parlamento buscando apoyar a su bancada en la renegociación de la repartición de comisiones, sin éxito. Esta fue la segunda gran derrota del lápiz, quienes ya se habían quedado fuera de la Mesa Directiva.

Sin embargo, la principal evidencia de este aparentemente irreconciliable conflicto está en las votaciones por la confianza de los Presidentes del Consejo de Ministros. Estos eventos, que en otros gobiernos fueron tratados como un mero procedimiento, se han convertido en momentos determinantes para el gobierno, a los que llega sin tener una votación favorable asegurada.

Votación en el pedido de confianza de cada PCM

PCM Fecha Votos a favor Votos en contra Abstenciones Guido Bellido 26 de agosto 73 50 0 Mirtha Vásquez 4 de noviembre 68 56 1

Guido Bellido rompió un primer récord, al convertirse en el PCM de estreno que recibió la mayor cantidad de votos en contra. Meses más tarde, su sucesora Mirtha Vásquez bate otro récord, al recibir la mayor cantidad de votos en contra entre todos los PCM de los últimos 21 años. A pesar de ello, ambos lograron la votación suficiente para obtener la confianza.

Es con esa misma incertidumbre sobre el resultado que el gobierno se acerca al próximo debate sobre la solicitud que realizó en búsqueda de una delegación de facultades en materia tributaria . Como precedente, ningún Congreso ha votado en contra de un pedido similar.

Para Zegarra, la manera en la que se ha llevado a cabo la cohabitación entre poderes en estos cien días sugiere que el presidente no ha aprendido las lecciones del último quinquenio . “Los últimos cinco años ha sido particularmente compleja la relación entre el Ejecutivo y Legislativo, donde se ha ido normalizando [el uso de] las medidas de control político”, explica.

En ese sentido, según el profesor de la facultad de derecho de la PUCP Heber Joel Campos, una de las fallas del gobierno ha sido la falta de comunicación entre el oficialismo y el resto de bancadas. “Al margen de no contar con una mayoría absoluta en el Congreso, el gobierno no ha contado con operadores efectivos para morigerar los ataques de aquel o para tender puentes con bancadas que no se hallan a los extremos y que podrían darle mayor estabilidad”, explica Campos.

Sumado a esta debilidad, Castillo se encuentra ante un Congreso que introduce la posibilidad de la vacancia con mucha ligereza desde los primeros días del periodo, e incluso puso en duda la legitimidad de la elección, lo cual hace al presidente particularmente susceptible y débil, agrega la politóloga.

Prueba de ello son las cifras que muestran los niveles de control político más altos en los inicios de gobierno de los últimos 20 años . A los pocos días de la juramentación del gabinete, diversos congresistas presentaron mociones de citación contra Bellido y otros ministros, e incluso se llegó a dar una interpelación. De igual forma, este Congreso registra la segunda insistencia de ley más temprana en 20 años, y justamente refiere a ley que limita el mecanismo de cuestión de confianza, clave en el balance de poderes de los últimos años.

La única interpelación que llegó a realizarse en estos 100 días fue contra el ministro de Trabajo Iber Maraví, convirtiéndose en la interpelación más temprana entre los gobiernos de las últimas dos décadas. La moción de censura en su contra consiguió las firmas necesarias, pero el gabinete renunció antes de que pudiera ser presentada. También con amenazas de censura, el Congreso consiguió la renuncia de Héctor Béjar, el primer Canciller del gobierno.

Las cifras recopiladas durante el inicio de este gobierno sugieren que el mayor peligro para Castillo es que el escenario de conflictividad entre Ejecutivo y Legislativo se incremente, según indica Katherine Zegarra.

“Una importante parte del partido que lo llevó al gobierno no le ha dado la confianza a la ministra Vásquez. [El presidente] está comenzando a estar cada vez más solo. Ante ello, y esas voces de vacancia [dentro del Congreso], lo hace particularmente susceptible y débil ante un escalamiento del conflicto”, explica la politóloga.

Para Heber Joel Campos, una consecuencia de este conflicto es algo que ya estamos viendo: la atención de las autoridades se centra en la agenda de coyuntura que agudiza el rechazo ciudadano, y no en la implementación de políticas.

“El enfrentamiento constante con el Congreso y los errores políticos del gobierno pueden tener como correlato que en lugar de impulsar acciones para resolver los graves problemas que enfrentamos actualmente , nuestras autoridades dediquen sus esfuerzos a “apagar incendios””, explica Campos. “La situación se agrava si advertimos que, según nuestra Constitución, el gobierno requiere, necesariamente, de la colaboración del Congreso para sacar adelante sus medidas ”, agrega.

Algunos récords que ha batido este gobierno en sus primeros 100 días

Actor Récord batido Guido Bellido PCM más breve a inicio de un periodo, sin contar el gobierno de Merino, y con mayor votación en contra entre sus pares que estrenaron un gobierno Mirtha Vásquez Más votos en contra recibidos por un PCM en su investidura. Primera vez que hay dos PCM en los 100 días iniciales de gobierno Pedro Castillo Menor cantidad de proyectos de ley relevantes presentados en 100 días. Ninguno aprobado. Más tiempo de demora en presentar el primero de ellos. Íber Maraví Primera interpelación ministerial que sucede antes de los 70 días de gobierno. Congreso Mayor cantidad de mociones presentadas contra ministros.

VIDEO RECOMENDADO

Los columnistas de este Diario, Omar Awapara, Diego Macera, Carlos Basombrío, Norma Correa y Patricia del Río dibujan desde distintos frentes (política, economía, seguridad ciudadana, regreso a clases y relación con la prensa) un balance de lo que han sido estos primeros 100 días del Gobierno de Pedro Castillo.

TE PUEDE INTERESAR