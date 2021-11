Conforme a los criterios de Saber más

En su plan de gobierno de segunda vuelta -denominado Perú al Bicentenario -y durante su discurso de toma de mando, Pedro Castillo realizó al menos 43 promesas para sus primeros 100 días de gestión. La Unidad de Periodismo de Datos analizó estas promesas y halló que el 85% de ellas no se ha cumplido. En la mayoría de los casos no se ha llegado a las cifras prometidas o no se ha iniciado con el desarrollo del proyecto en sí. Estas promesas están orientadas a salud, economía, educación y trabajo.

Entre las promesas incumplidas se encuentra la adquisición de 100 plantas de oxígeno y 200 tanques criogénicos, y el establecimiento de “Casas Respira”, lugares que estarían dedicados a brindar oxígeno a pacientes Covid-19, en cada distrito o centro poblado del país. A la fecha, solo se han adquirido siete plantas de oxígeno y no se tiene ninguna “Casa Respira”.

Tampoco se ha fortalecido el primer nivel de atención, tal como se prometió en campaña. “Existen muchas carencias para enfrentar nuevas olas y combatir las epidemias regionales de siempre”, advirtió el doctor Miguel Palacios, Decano del Colegio Médico del Perú.

Otras promesas incumplidas son la adquisición de mil camas UCI, hasta la fecha sólo hay 81 camas compradas; impulsar alianzas con diversos países para el desarrollo nacional de vacunas; implementar el programa “Chamba Joven”; organizar la jornada escolar por turnos de mañana y tarde, con más horas de educación al aire libre; y aplicar la educación semipresencial, en la que se alternaría días de asistencia y días de educación virtual.

Estos dos últimos puntos han sido materia de debate. En su pedido de confianza ante el Pleno del Congreso, la primera ministra Mirtha Vásquez mencionó que el Gobierno tiene previsto el retorno a clases presenciales recién desde marzo del 2022 y que el 99% de las escuelas deberían reabrir a julio de ese año. “Según Unicef, estamos en la cola de Latinoamérica con 6,5% de estudiantes con cierta presencialidad versus Chile y Argentina con 88% y 94%, respectivamente”, recalcó el exministro de Educación, Daniel Alfaro.

De las 36 promesas sin cumplir, cinco son inviables (dos del sector salud, una de educación y dos de economía). Además, del poco tiempo para llevarlas a cabo, no se cuenta con el presupuesto necesario para hacerlo. La inversión para establecer “Casas Respira” en cada distrito o centro poblado sobrepasa en más de 18 mil millones de soles el presupuesto que aún se tiene.

Del mismo modo, para llevar a cabo la promesa de fortalecer 4 mil centros de atención primaria se requeriría de aproximadamente 60 mil millones de soles, un suma que sobrepasa en más de 53 mil millones el presupuesto que se puede utilizar.

Las tres promesas cumplidas

Solo el 7% (tres) se ha concretado. La primera, es la distribución periódica y descentralizada de 20 millones de mascarillas. La segunda, es la organización de una estrategia intersectorial de retorno seguro. Sin embargo, si bien tras un año y medio de escuelas cerradas y clases virtuales, se aprobó el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo, la meta entonces era tener el 50% de las escuelas abiertas en junio del 2022, lo que generó la preocupación de diferentes organizaciones y el pedido de agilizar la reapertura de escuelas.

Por último, en el plan se se hace énfasis en el lanzamiento de la segunda reforma agraria, una promesa que Castillo cumplió el pasado 3 de octubre.

Por su lado, 8% de las promesas están en proceso, como tener a todas las personas mayores de 18 años vacunadas a diciembre de este año. El proceso de inmunización contra el Covid-19 es uno de los mayores logros del Gobierno. Según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), el 56% de la población objetivo ya cuenta con sus dos dosis de vacuna.

No obstante, a pesar de que se prometió asegurar la llegada de 60 millones de vacunas en los primeros 100 días, el Gobierno ha recibido las vacunas comprometidas por la gestión anterior. Si bien ha suscrito acuerdos por 55 millones de vacunas con Moderna y Pfizer, estas son para el 2022. Sí ha logrado firmar un nuevo contrato con Sinopharm, pero por 8 millones de dosis, mientras que las negociaciones con Spunik no se concretaron.

