Unidad de Investigación

Las instalaciones de Onsen 21 Sauna y Spa, un local ubicado en el distrito de La Victoria, fueron el escenario de un encuentro subrepticio entre Jhon Benites Tangoa, defensor legal del partido de gobierno Perú Libre, y Eddy Villarroel Medina, conocido como ‘Sacha’, testigo principal en la investigación fiscal abierta por el presunto delito de terrorismo al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y los congresistas oficialistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido.

Según fuentes de El Comercio, la reunión se realizó el martes 21 de setiembre, cerca de las 4 de la tarde, en el establecimiento que tiene como dirección la calle Alberto Barton 161. Irónicamente, el sauna está a dos cuadras de la sede de la División de Requisitorias de la Policía Nacional.

Este Diario accedió a imágenes de las cámaras de seguridad de aquel día, en las cuales se observa que Benites y ‘Sacha’ se encuentran y saludan en el cruce de las calles Alberto Barton y José Brazzochi, frente al parque Sergio Bernales. Luego, ingresan al local de Onsen 21. El primero vestía un terno gris y llevaba un maletín. El otro, una casaca gris, pantalón jean y portaba una gorra blanca.

Las fuentes contaron a El Comercio que la abogada de Villarroel, la exprocuradora y excongresista Yeni Vilcatoma informó sobre aquella reunión a la fiscal Eneida Aguilar, a cargo de las pesquisas por terrorismo. Vilcatoma le dijo a la magistrada que su patrocinado se había reunido con el abogado de Perú Libre a pedido de este último, quien supuestamente le ofreció una compensación económica a cambio de que guardara silencio respecto al caso por el que Cerrón, Bermejo y Bellido son investigados por presunto terrorismo.

Para corroborar la información, el martes 28 de setiembre la mencionada fiscal supraprovincial antiterrorismo de Huánuco realizó una diligencia en las instalaciones del sauna y spa. Ahí recogió las imágenes de las cámaras de seguridad y copias del libro de visitas.

En la operación, que se inició a alrededor de la 1 de la tarde, también participaron cuatro policías de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y estuvo la abogada Vilcatoma.

“La fiscal vino con una carta judicial para constatar que había venido un abogado. Entró para verificar la información que nosotros custodiamos y tenemos en regla. Revisaron la lista de clientes, las cámaras de seguridad e identificaron a una persona”, señaló a este Diario Mario González Zúñiga, administrador del negocio.

González Zúñiga sostuvo que la fiscal –en compañía de la policía– solo revisó la información del 21 de setiembre. “Ese día vinieron 55 clientes, pero ellos apuntaron los nombres de solo dos. Fueron al cuarto de cámaras, dijeron ‘sí, es él’ y se fueron. Toda la información que recabaron fue lacrada”, contó.

En un breve recorrido por la zona, este Diario contó siete cámaras de videovigilancia instaladas en viviendas y establecimientos comerciales adyacentes a Onsen 21 que podrían haber registrado el encuentro.

–El eslabón –

La importancia de la reunión entre ‘Sacha’ y Jhon Benites, de 34 años y natural de Chiclayo, radica en que este abogado estuvo en el allanamiento de la sede de Perú Libre, en la avenida Brasil 140 (Breña, Lima), que dirigió el fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez el 28 de agosto último.

Allanamiento a local de Perú Libre en Breña

Benites figura como parte del equipo de abogados del partido de Cerrón, según quedó consignado en el acta de ejecución de la medida judicial, allanamiento, registro domiciliario e incautación y lacrado de documentos con cadena de custodia, a la cual tuvo acceso El Comercio.

Benites también es abogado de Richard Rojas, cuyo nombramiento como embajador del Perú en Venezuela quedó sin efecto a raíz del impedimento de salida del país que se le dictó por una investigación por presunto lavado de activos que se le sigue.

La fiscal Aguilar había iniciado el 3 de agosto pasado la investigación a Cerrón, Bermejo y Bellido, así como al exempleado del Gobierno Regional de Junín Álex Pimentel por su presunta implicancia en el delito de terrorismo.

La pesquisa empezó luego de que Eddy Villarroel declaró en una entrevista –realizada el 21 de mayo por la periodista Milagros Leiva, en Willax Televisión– sobre los nexos que tendrían los ahora investigados miembros de Perú Libre con José Quispe Palomino, cabecilla del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) Sendero Luminoso.

En la resolución de apertura de investigación preliminar, se consignó como sustento: “[’Sacha’ dijo] tener conocimiento de la presunta vinculación de los electos congresistas Guillermo Bermejo Rojas y Guido Bellido Ugarte, así como del expresidente regional de Junín Vladimir Roy Cerrón Rojas con la organización terrorista Sendero Luminoso del Vraem, autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú. [...] ‘Sacha’ señala que los dos primeros nombrados habrían tenido contacto directo con ‘José’ [Quispe Palomino] en los campamentos del Vraem y el tercero, a través de una persona ligada a su entorno identificado como Álex José Pimentel Vidal”.

En la mencionada entrevista con Villarroel, se mostraron videos y fotografías de los campamentos terroristas. Asimismo, en una imagen se ve a Pimentel con Cerrón utilizando un uniforme militar y de la Policía Nacional, respectivamente.

Las fuentes que colaboraron con este informe mostraron documentos presuntamente elaborados por el MPCP en los cuales se describen lineamientos y estrategias para alcanzar el poder político a través de los procesos electorales. Con ese fin, el cabecilla terrorista habría remitido dinero a través de Álex Pimentel para financiar la campaña presidencial de Perú Libre.

–Silencio selectivo–

El 15 de setiembre pasado, Eddy Villarroel se presentó a la audiencia virtual en el juicio seguido por presunto terrorismo contra Guillermo Bermejo, pero se negó a declarar.

Los magistrados insistieron al testigo de la fiscalía para que colaborara con la justicia, pero ‘Sacha’ mantuvo su posición y dijo que había sido amenazado, aunque no ofreció mayores detalles al respecto. “No voy a declarar. [...] He sido procesado hace poco por el delito de terrorismo e injustamente he sido encarcelado. No tengo ningún tipo de garantía”, sostuvo.

Una de las tres personas consultadas para este reportaje contó que en los días previos en que ‘Sacha’ iba a declarar contra Bermejo, el abogado Jhon Benites buscó un intermediario que insistió en reunirse con Villarroel en un sauna, donde la obligada desnudez hace casi imposibles las grabaciones.

Contactada por El Comercio, la exlegisladora Vilcatoma reconoció que es abogada de ‘Sacha’ y participó en la diligencia del 28 de setiembre en Onsen 21, pero se disculpó de brindar declaraciones por “tratarse de una investigación reservada”.

En diálogo con El Comercio, el abogado de Perú Libre negó el encuentro con ‘Sacha’ a pesar de que se le dijo que este Diario tenía imágenes en las que aparecía junto al testigo clave del caso por presunto terrorismo contra los dirigentes de Perú Libre. Benites se limitó a decir: “No brindo información, yo no doy detalles a la prensa”. Inmediatamente después, señaló que no sabía “de qué reunión [se] le estaba hablando” y que no conocía al señor que se le estaba mencionando.

Posible obstrucción

Para el abogado penalista Mario Amoretti, el encuentro promovido por el abogado Jhon Benites con el testigo sería un acto de obstrucción a la justicia.

“Sí hay elementos de obstrucción a la justicia, que se encuentra tipificado en el artículo 405 del Código Penal”, explicó.

Según el especialista, este caso debería ser derivado a una fiscalía provincial para que lo investigue.

Exigen medidas de protección al testigo

Tras conocer que el testigo Eddy Villarroel recibió amenazas contra su vida después de denunciar los presuntos vínculos de los dirigentes del partido Perú Libre con las huestes terroristas, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó que la institución “demanda y exige que se les dé seguridad a ese testigo, a los periodistas que están haciendo la investigaciones y que se realicen las investigaciones de una manera objetiva, transparente y de la manera más rápida posible, de modo que se puedan deslindar todas las responsabilidades”.

Gutiérrez añadió que su despacho va a intervenir dentro del ámbito de su competencia en este caso para salvaguardar la vida del testigo.

“La lucha contra la corrupción es una política de Estado vinculante para todos los funcionarios, desde el funcionario más alto hasta el más bajo”, aseveró el titular de la defensoría.

Sucesión de hechos

